Outside》牛奶：新納粹的象徵

奶類對不同人種體質的風險，亦有差別。非洲裔美國人、拉丁美洲人、美洲原住民和夏威夷原住民等，對奶類也有著不良反應。然而，在美國，對牛奶的文化迷思，正導致制度上的不平等，間接造成不同種族的健康差異。雖然，政府的規管可以改變這種風氣，但是，政府與乳品行業，都是這種風氣的既得利益者。

LIU BOON KAN

白人民族主義智庫組織國家政策研究所（National Policy Institute）總裁斯賓塞（Richard Spencer），與網名Baked Alaska的極右翼網上傳媒人，早前雙雙在Twitter張貼牛奶符號。

斯賓塞（Richard Spencer）的名字，加了一杯牛奶。

斯賓塞又在Twitter吹噓，自己能夠大量飲用牛奶。

在網上討論區，部分白人至上主義者，張貼出世界地圖，標示「對乳糖消化不良」（lactose intolerance）的人種分佈。他們又轉載，斯拉夫人對乳糖消化不良的學術研究結果。

根據一些研究，地球上，只有1/3人類可以消化奶類製品。

一個極右網站，出現以牛奶為題材的詩作：

玫瑰是紅色的／Roses are red,

巴拉克是半黑色的／Barack is half black,（美國前總統奧巴馬的名字）

如果你不能喝牛奶／if you can’t drink milk,

你必須回去／you have to go back.

在今年2月，有赤裸上身的新納粹主義示威者，走到演員西亞李畢福（Shia LaBeouf）的反特朗普藝術裝置「他不會分裂我們」（He Will Not Divide Us）前，大口大口喝牛奶抗議。

他們聲稱，此舉象徵他們反對「純素主義陰謀」（the vegan agenda）。

近月，夏威夷大學教授費曼（Andrea Freeman）就發表文章〈牛奶不能承受之白〉（The Unbearable Whiteness of Milk），探討牛奶與白人至上主義的關係。

費曼指，兩者的關係，其實由來已久，最早可追溯到一百年前。

在1920年代，美國國家乳品委員會（U.S. National Dairy Council）小冊子曾經寫道：「能夠飲用大量奶類及其製品的人（意指白人）……在科學上和所有人類智力活動上都是較進步的。」

1970年代，美國一個廣告，把起士宣傳成白人男性的成品。

1933年出版的《紐約州農業史》（History of Agriculture of the State of New York）有類似的說法：「隨便看看人種劃分，似乎顯示出飲用大量牛奶的人種，都擁有最強健的身心體格，而且是世界上歷久不衰的人。在所有人種中，雅利安人似乎是最會喝牛奶的，而且是牛油和起士的最大消費者，這可能局部解釋到，為何這些人發展快速和進步。」

事實上，在生物學角度而言，世上大部份人類都無法舒適地消化牛奶；來自寒冷北歐的部分白人祖先，由於要長期飲用其他動物的奶維生，使他們較容易消化奶類食品。

很多研究已發現，奶類或奶類製品對人體的最大傷害，並非「乳糖消化不良」而是更嚴重的健康問題，包括癌症和心臟疾病。

奶類對不同人種體質的風險，亦有差別。非洲裔美國人、拉丁美洲人、美洲原住民和夏威夷原住民等，對奶類也有著不良反應。

然而，在美國，對牛奶的文化迷思，正導致制度上的不平等，間接造成不同種族的健康差異。雖然，政府的規管可以改變這種風氣，但是，政府與乳品行業，都是這種風氣的既得利益者。

美國農場法案（U.S. Farm Bill）一直有補貼奶製品行業，導致市場的牛奶供應過剩。美國衛生及公共服務部（HHS）於是製作膳食指南，鼓勵大家每日飲用一定數量的奶製品。

美國農業部（USDA）又透過推廣營養計劃，處置過剩的奶製品，包括向合資格食用免費牛餐的公立學校學生分發牛奶，向母親分發免費配方奶粉等等。過程中，未有考慮有色人種的體質有別。

農業部又與連鎖快餐店合作，鼓勵使用大量起士製作食品。不少貧窮的有色人種，都是依賴進食快餐過活。所以，在快餐食品引入更多奶類製品，無疑會為這些貧窮的有色人帶來不良影響。

當社會普遍認為，健康是個人責任之時，這樣的制度問題就變得難以被追究，改革更是無從開展。

資料來源：The Conversation

本文經授權轉載自Outside：牛奶：新納粹的象徵