逆思》媒體殺人？災難報導中的要命迷思

921大地震時，政府與媒體報導曾出現矛盾衝突的情形，時任中常會主席李登輝就公開批評媒體「亂報、亂跑、亂講」，指出媒體資訊錯誤，並有煽動民怨的意象。

撰文／李依玲 編輯／傅觀



圖片說明／火災救援現場（取自CC創用）

每當有災情傳出，新聞媒體往往是大眾獲知最新消息、災民傳遞緊急需求的重要角色。然而各家媒體為了求快、求即時，慣用的「新聞套語」一成不變，某些記者的用字遣詞甚至會在無意間誤導民眾，加深社會大眾的「災難迷思」。

標題一：火場「逃生不及」命喪火窟

六年前東華大學宿舍發生一場火警，十多名學生受傷送醫。其中有對情侶一死一傷，所住的房間被火燒得焦黑，幾乎化成灰燼。曾在救援現場的防災專家林金宏說，死者的房間因為房門敞開，濃煙竄入，接觸到氧氣才會起火燃燒；相比之下，住在隔壁的一位男大生發現火警後，立刻關緊房門，將濃煙阻隔在外，後來成功脫困。

圖片說明／火場逃生之「關門保命法」（取自台北市防災資訊網）

林金宏表示，台灣媒體不會拍這個完整、沒有被火舌肆虐的房間來告訴你「火災現場不一定要跑」，而只會去拍面目全非的房間來引導你「你不跑就會被火燒死」。「這也就是我們現在大家常常留下一些似是而非的觀念，因為你只看到點，你沒有看到面」

林金宏解釋，過去許多建築物是磚造、木造，起火時會被整個燒掉，所以一定要主張逃生；但現在很多房子是鋼筋水泥、石化建材居多，如果外頭已經充滿濃煙，就應該「關門大吉」，等待救援或另尋出路。根據統計，國內外發生的建築火災案例中，火災時因缺氧、煙氣侵害而造成的人員傷亡達火災死亡人數的50～80%，由此可見「濃煙」所造成的傷害遠高於火的侵襲，是逃生困難與人員傷亡的主因。

災難現場裡，所謂「有價值」的新聞畫面是什麼？

以火災現場為例，如果在新聞鏡頭的選擇上落於「感官主義」，而無法全面性地將現場還原給閱聽人，甚至因為記者本身缺乏火場知識，而只能記錄災區慘況，未能作出理性分析、傳播正確的防災教育，那災難新聞的實際價值就顯得單薄，最後淪為徒增社會恐慌、消費災民苦痛的「感官新聞」。

標題二：災區「搶案頻傳」，居民「陷入恐慌」

媒體若一味呈現災害地區的負面畫面，不但對災民二度傷害，更可能導致外援者心理上對投入災區救援的疑懼，政府決策者也可能因此而誤判情勢。

在災難現場採訪時，許多媒體會強調災後民眾的恐慌心理，或將斗大的標題圍繞在「趁火打劫」、「犯罪率提高」等詞彙上，將鏡頭特寫在對災區的負面描述。例如今年八月底發生在美國的哈維風災，TVBS、蘋果日報、大紀元、壹讀等媒體皆有以災區搶案為標題及主軸的報導，對災區其他的細節描述則相當貧乏。

對於這類的再現結果，＜東日本大震災被災者形象之媒體建構＞中就提到：「這樣的論述結果，一方面責難被災者，讓災難發生的責任落到被災者身上；另一方面會讓原本有意施與援助者卻步，認為被災地區情況混亂，或者因為看被災地區還有人趁火打劫，使得外援者心理上覺得不值得提供協助。」

而媒體的報導框架建構了大眾對災區的整體想像，更甚者可能會造成災難管理者與政策制定者的誤判，＜東日本大震災被災者形象之媒體建構＞就指出「政府等官方單位也可能因為擔心被災者過度恐慌災難發生，而延誤發布預警時間。」這樣的可能性。媒體側重剪輯的煽情畫面非但未能傳達災民的確切訴求，還可能影響後續災區重建的進度。

筆者反思，一般新聞講求「切點」和找出一個主要敘事作為報導主軸，然而災難新聞適合這樣的報導架構嗎？快、狠、準的新聞標題能讓閱聽人快速抓到重點，但是這個法則卻也容易造成民眾對災區的概括印象。記者應該多面向的客觀紀錄，只揀取特定負面消息加強報導，對災區的救援與重建工作助益不大。

標題三：飛機失事，澎湖海域有「百慕達」？

復興空難後，許多媒體蒐集了澎湖海域近幾年的空難事件，用「百慕達三角洲傳說」包裝新聞影音，詭譎的背景音樂加上聳動的旁白，將現今科學尚無法證實的傳說繪聲繪影。

圖片說明／百慕達三角洲（取自維基百科）

「北大西洋海域有一個神祕的百慕達三角洲，自古以來一直發生不可思議的事情，從百慕達三角洲180度穿過地心的對角線，剛好就是台灣的澎湖西南端海域……」（註1）

記者所言甚至出現了嚴重的地理錯誤，「百慕達三角洲」位在北大西洋的馬尾藻海，穿過地心後的對蹠點絕非同樣位在北半球的澎湖周圍海域。

在NCC訂定之《重大災難新聞採訪及製播原則》，採訪及製播內容應注意以下事項：

一、 報導內容力求完整呈現事實脈絡並維持正確，不應以加工重製的方式、過度重複畫面、誤導事實重現。依據事實對災害事件發生原因進行專業理性分析，不流於靈異預言，引發民眾恐慌。

二、 報導災情、死傷名單與救治情形，應查證並標示消息來源及時間，避免揣測。

三、 尊重生命與新聞當事人的隱私權，採訪前徵得受訪者同意，避免壓迫式採訪，以免造成受訪者及其家屬二度傷害。尊重災民及死傷者隱私，避免播出過度血腥、引發恐慌災難現場影像。

四、 播放舊資料畫面，應疊印「資料畫面」等字樣，或加註拍攝時間、地點等相關訊息，避免誤導民眾。如有必要透過模擬畫面重建災難場景，應合理使用並以事實為模擬基礎，避免誇大不實，並標示「模擬畫面」、「消息來源」及「製作者」等資訊。

媒體未針對空難事件進行理性分析，而以臆測的方式一再渲染「百慕達傳說」，對災害的了解與防範無所助益，徒增民眾恐慌。反觀外媒，美國CNN一般對災情只做白描式的刻畫，用單純的敘事傳達資訊，同時利用Google地圖、Facebook、Twitter及YouTube進行即時報導。日本的公共媒體NHK電視台則會仔細的盤檢災害前、中、後有哪些民眾需要的資訊：物資補給的來源在哪？交通什麼時候會恢復？此外，記者平時積極投入「潛勢災區」研究，當災難發生時，便能引入防災的觀念教育民眾，貢獻媒體功能。

災難發生的當下，閱聽人對新聞媒體的依賴，顯示災害傳播在社會中的重要性。身為災後應變的指標媒介，涉及了社會成員的集體反應和官方治理。媒體應提供哪些資訊才能有效賑災、減災、防災？（參考【逆思媒讀】 第36期：災害來了，怎麼報？ 談台灣災害報導問題）

筆者認為，媒體從業人員平時應接受災難訓練，了解災害處理流程，熟悉官方及民間賑災團體的運作，災難發生時，除了災區實況報導，也應積極詢問民眾所需得知的訊息有哪些？擬出各類災害適合的敘事方式及播報重點，才不會在時間的壓力下「亂報、亂跑、亂講」。身為閱聽人，平時也應謹慎過濾各類防災資訊的正確性，檢舉不當的新聞產出，也可以積極向媒體投書，表達所欲得知的資訊有哪些，落實閱聽人媒體近用的權利。





本文經授權轉載自逆思: 媒體殺人？災難報導中的要命迷思