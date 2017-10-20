自由開講》他們心中還有母親台灣嗎？

鄧鴻源

在台灣出生的中共十九大黨代表盧麗安上午受訪時表示， 她以身為台灣的女兒為榮，以身為中國人為傲，愛台灣、 愛祖國大陸就像愛自己的爸爸媽媽，也希望兩岸一家親， 共圓中國夢；這樣的言論，PTT上的鄉民大多不認同， 紛紛留言諷刺。

中國共產黨第19次全國代表大會18日登場，出生台灣高雄的中共19大代表盧麗安受到關注。（中央社）



文史工作者管仁健在臉書揭露盧麗安的家族背景， 她的爺爺在日治時期是重要的台籍仕紳， 曾因在東京攔車救日本國旗，風光一時。 這不也是國民黨大老們所說的「日本皇民後代」嗎？ 為何祖孫一模一樣？祖父先是日本皇民，父親是「阿歐西」（ ROC）順民，而今孫子成為「匹阿歐西」（PROC）國民！ 心中可有母親台灣？試問，母親名字有那麼難聽嗎？歸根究柢， 日本與國民黨都是殖民主義者，以致許多人忘了自己的根。



幸運的是，自從阿扁在公元兩千年執政後，基於歐美國家的「 同心圓」教育理論，積極加強本土文化教育，如今已經開花結果， 如今年「淡水環境藝術節」堂堂邁入第9年， 每年眾所期待的是由淡水在地居民演出的市民環境劇場。 83歲的社區大學學員阿嬤蔣吳香，從第1年就參與演出， 排練從不缺席，只為了要「淡水人演淡水事」給大家看。 雖然最近連續幾天，淡水都在下雨， 然而他們認真排演的熱情絲毫沒有被雨水澆熄， 參與演出的團員都是素民，年齡從四、五歲到八十幾歲都有， 令人感動。



今年市民環境劇場，將以「五虎崗奇幻之旅」重新演繹淡水故事， 將有4段包括「海賊王蔡牽」、「八庄大道公」、「西仔反」及「 馬偕之愛」穿插進行。文化局長林寬裕表示， 今年除了踩街和環境劇場外，更結合了淡水重要的無形文化資產「 淡水南北軒百周年慶典」，將精采的南北軒子弟戲一起納入。 其實正確的文史地教育，也理當如此，不是嗎？



幾年前，龍應台在歐洲新書「大江大海」發表會上表示， 她童年時所受的文史地教育，都是在講孔孟文化、 五千年歷史與長江、黃河等中國的大山大水。她說：「 我們從小被教育，這個小島代表整個中國。 我們成長在一個矛盾的環境中，總是在學習我們不曾擁有的東西， 卻假裝你周圍的東西並不存在。」她長大後才發現， 這是殖民者的教育方式。龍應台之所以會這麼說， 是因為她大兒子十歲時， 在德國小學拿到一張他們所居住的小鎮地圖，興奮地找她一起研究， 她卻覺得悲傷，因為她小學在台灣，從來沒有得到這樣一張地圖， 我們的文史地教育幾乎全都是在講中國的東西。



長久以來，國府的黨國教育，刻意灌輸太多大中國的文史地給學生， 而台灣的文史地卻備受漠視，以致有許多人還搞不清楚自己的「 母親」是誰？ 也不知台灣有多少菁英人士在二二八事件中慘遭國府毒手， 以致有女主播還不知陳澄波是何許人也， 以前還有優秀年輕軍人與歌手把中國當祖國， 如今有許多國民黨高官與退將也是一樣， 從極端反共轉變成投共急先鋒，這都是荒謬的國民黨黨國教育所致。



沒有人否認中國古代有許多優秀的文學作品， 也沒有人說完全不列入，只是比例多寡問題而已， 重要的是我們是否應該以本土文史地為主體？不僅德國教育是這樣， 相信其他世界各國的教育也都是如此，應該由近而遠，由親而疏， 由易而難，由簡而繁，循序漸進。事實上，其它許多學科教育， 不也都是如此嗎？然而以前國民黨的黨國教育， 文史地都以中國為主體， 連遙遠的三皇五帝與長江黃河也要我們學子認識與死背， 卻不教育學子先認識自己生長的地方，不是本末倒置嗎？ 不是殖民教育嗎？



淡水「五虎崗奇幻之旅」將於今年10月21和22日晚上7點， 於淡水捷運站後的金色水岸演出。希望海內外鄉親與各國觀光客， 屆時能來淡水觀賞台灣特有的鄉土露天劇場，順便逛老街， 欣賞著名的淡水黃昏景色，並回味令人難忘的台語歌手洪一峰的「 淡水暮色」與金門王的「來去淡水」。 希望總統與行政院長等政府官員也能前來觀賞， 當有助於鄉土劇場的推廣與發展， 進而提升國民愛鄉愛土的情懷與國家認同。



這樣的鄉土劇場很有意義，是活生生的文史教育， 理當推廣到全國各縣市與學校， 讓台灣民眾與學生能深入了解在地歷史與文化， 了解自己的祖先當初是怎麼在此生活、奮鬥與捍衛家園， 進而學習知恩、感恩與報恩。筆者相信，這就是「飲水思源」 不忘本的教育意義吧？





（大學教授）

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