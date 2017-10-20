自由開講》他們心中還有母親台灣嗎？

鄧鴻源
在台灣出生的中共十九大黨代表盧麗安上午受訪時表示，她以身為台灣的女兒為榮，以身為中國人為傲，愛台灣、愛祖國大陸就像愛自己的爸爸媽媽，也希望兩岸一家親，共圓中國夢；這樣的言論，PTT上的鄉民大多不認同，紛紛留言諷刺。
中國共產黨第19次全國代表大會18日登場，出生台灣高雄的中共19大代表盧麗安受到關注。（中央社）
文史工作者管仁健在臉書揭露盧麗安的家族背景，她的爺爺在日治時期是重要的台籍仕紳，曾因在東京攔車救日本國旗，風光一時。這不也是國民黨大老們所說的「日本皇民後代」嗎？為何祖孫一模一樣？祖父先是日本皇民，父親是「阿歐西」（ROC）順民，而今孫子成為「匹阿歐西」（PROC）國民！心中可有母親台灣？試問，母親名字有那麼難聽嗎？歸根究柢，日本與國民黨都是殖民主義者，以致許多人忘了自己的根。
幸運的是，自從阿扁在公元兩千年執政後，基於歐美國家的「同心圓」教育理論，積極加強本土文化教育，如今已經開花結果，如今年「淡水環境藝術節」堂堂邁入第9年，每年眾所期待的是由淡水在地居民演出的市民環境劇場。83歲的社區大學學員阿嬤蔣吳香，從第1年就參與演出，排練從不缺席，只為了要「淡水人演淡水事」給大家看。雖然最近連續幾天，淡水都在下雨，然而他們認真排演的熱情絲毫沒有被雨水澆熄，參與演出的團員都是素民，年齡從四、五歲到八十幾歲都有，令人感動。
今年市民環境劇場，將以「五虎崗奇幻之旅」重新演繹淡水故事，將有4段包括「海賊王蔡牽」、「八庄大道公」、「西仔反」及「馬偕之愛」穿插進行。文化局長林寬裕表示，今年除了踩街和環境劇場外，更結合了淡水重要的無形文化資產「淡水南北軒百周年慶典」，將精采的南北軒子弟戲一起納入。其實正確的文史地教育，也理當如此，不是嗎？
幾年前，龍應台在歐洲新書「大江大海」發表會上表示，她童年時所受的文史地教育，都是在講孔孟文化、五千年歷史與長江、黃河等中國的大山大水。她說：「我們從小被教育，這個小島代表整個中國。我們成長在一個矛盾的環境中，總是在學習我們不曾擁有的東西，卻假裝你周圍的東西並不存在。」她長大後才發現，這是殖民者的教育方式。龍應台之所以會這麼說，是因為她大兒子十歲時，在德國小學拿到一張他們所居住的小鎮地圖，興奮地找她一起研究，她卻覺得悲傷，因為她小學在台灣，從來沒有得到這樣一張地圖，我們的文史地教育幾乎全都是在講中國的東西。
長久以來，國府的黨國教育，刻意灌輸太多大中國的文史地給學生，而台灣的文史地卻備受漠視，以致有許多人還搞不清楚自己的「母親」是誰？也不知台灣有多少菁英人士在二二八事件中慘遭國府毒手，以致有女主播還不知陳澄波是何許人也，以前還有優秀年輕軍人與歌手把中國當祖國，如今有許多國民黨高官與退將也是一樣，從極端反共轉變成投共急先鋒，這都是荒謬的國民黨黨國教育所致。
沒有人否認中國古代有許多優秀的文學作品，也沒有人說完全不列入，只是比例多寡問題而已，重要的是我們是否應該以本土文史地為主體？不僅德國教育是這樣，相信其他世界各國的教育也都是如此，應該由近而遠，由親而疏，由易而難，由簡而繁，循序漸進。事實上，其它許多學科教育，不也都是如此嗎？然而以前國民黨的黨國教育，文史地都以中國為主體，連遙遠的三皇五帝與長江黃河也要我們學子認識與死背，卻不教育學子先認識自己生長的地方，不是本末倒置嗎？不是殖民教育嗎？
淡水「五虎崗奇幻之旅」將於今年10月21和22日晚上7點，於淡水捷運站後的金色水岸演出。希望海內外鄉親與各國觀光客，屆時能來淡水觀賞台灣特有的鄉土露天劇場，順便逛老街，欣賞著名的淡水黃昏景色，並回味令人難忘的台語歌手洪一峰的「淡水暮色」與金門王的「來去淡水」。希望總統與行政院長等政府官員也能前來觀賞，當有助於鄉土劇場的推廣與發展，進而提升國民愛鄉愛土的情懷與國家認同。
這樣的鄉土劇場很有意義，是活生生的文史教育，理當推廣到全國各縣市與學校，讓台灣民眾與學生能深入了解在地歷史與文化，了解自己的祖先當初是怎麼在此生活、奮鬥與捍衛家園，進而學習知恩、感恩與報恩。筆者相信，這就是「飲水思源」不忘本的教育意義吧？
（大學教授）
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