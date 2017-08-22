自由開講》香港已死？但台灣都撐過來了！

2014年香港佔中運動。（路透社）

戴浩光

香港近年面對政治高壓，身邊許多人灰心喪志，認為香港沉淪無法避免。然而，看著台灣朋友走過白色恐怖、威權統治，月前法院更以「公民不服從」作為理由，判林飛帆等人佔領立法院無罪，卻讓我對香港的未來，始終抱有希望。

2014年9月26日，黃之鋒、羅冠聰、周永康等一批大學生，為爭取香港於2017年普選行政長官，佔領中環政府總部的東翼前地，2天後引發了為期79天的雨傘運動。事後三人分別被判80及120小時社會服務令、入獄3星期而緩刑1年。然而，政府向高等法院上訴覆核3人的刑期，日前3人分別被判入獄8個月、6個月及7個月，引發國際譁然。

黃之鋒（中）、羅冠聰（左）、周永康（右）將入獄服刑6至8個月，且未來5年不得參選公職。（法新社）

在香港，只要被判入獄3個月以上，5年內將無法再參與任何選舉。政府上訴至3人入獄，等於中斷3名年輕領袖的政治生涯，在這種敏感時刻，實在讓人難以相信當中沒有政治考量。同時，香港作為普通法系地區，判刑成為日後同類案件的指引，對香港社運人士更將會有深遠影響。但政府是否以為，這樣子的做法，就可以迫退渴望民主自由的民眾？

美麗島事件、國民黨政府事後的大搜捕，與香港雨傘運動及政府現今的行徑，異曲同工。美麗島事件引發了台灣民眾的政治覺醒，從而導致日後台灣走向自由民主。而香港自雨傘運動以來，本土派、港獨派興起，日前的判刑更引發自雨傘運動以來最大的遊行示威活動。不難預見，中國、香港政府未來會繼續加強高壓統治。然而，相信香港人有能力、有意志能夠撐過去。

（在台港生、 曾任鳯凰國際智庫、台灣發展研究院、廣州仲裁委員會、立法院、 公督盟等機構實習生）

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