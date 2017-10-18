農業二三事》市場機制與政府補貼

農產品交易平台機制的透明化，讓產、銷、消三方都能夠有正確的訊息做出判斷，包括該種植面積、是否調節產期、當令農產品是甚麼，種種關於「交易平台資訊透明化」這個部份，政府絕對責無旁貸，也應該積極建構這樣一個平台，同時輔導讓生產者與教育消費者，納入這個平台體系之中。

焦鈞

稍稍有學過經濟學的讀者應該都很清楚，市場機制與政府補貼，就學理上來說是兩個互斥的概念，看就政府實際運作現況，卻很難如此涇渭分明；更嚴肅看待，這個問題是大政府、小政府，或凱因斯學派與傅利曼學派的辯證，對市井小民，當可不必掉入學院派的路線，但一個經常困擾大家（身為消費者、或生產者角色時候）的課題就是：當一個產品價格無限崩盤的時候，政府在哪裡／或者說，政府該不該介入？

今天，香蕉價格崩盤，媒體上又出現了一堆「搶救香蕉專家」；但，問題真的只是政府角色這麼一個單一性問題解決，農產品價格就不再出現輪迴宿命了嗎？

今年五月初農糧署預警香蕉價格「可能」會崩盤，五月底農政單位開始進行「香蕉價格保衛戰」，力守香蕉產地每公斤10元防線；一直到六月、七月，還不斷道德呼籲各大型賣場通路，能全力配合香蕉促銷。無奈，天公不做美，今年入秋後沒有颱風助陣「干擾供給」，到了九月還連創歷史高溫天數的紀錄使得「需求疲軟」（很多消費者不自知，天熱的時後寧願吃多水份瓜果類而不會想吃乾澀的香蕉），加上一個最無解的「人為因素」：受去年颱風影響香蕉價格狂飆破百農民搶種（管控蕉苗仍不敵），終於在這個月大崩盤。（完全錯估10月份南部香蕉竟還沒結束）

受去年颱風影響香蕉價格狂飆破百農民搶種，終於在這個月大崩盤。（記者佟振國攝）

在短短這幾個月內，台灣香蕉的產銷發生了這麼多事情，絕非這幾天因為媒體報導才有，更非少數幾個政治人物想要作秀，這些問題才出線！於是，我們就來一一檢討，問題的發生，以及問題的解決方案，是否只能在「政府補貼」與「市場機制」這兩者之間做抉擇？

很明顯的，農產品市場價格的暴起暴跌，沒有人是贏家；但很多人卻有很深的誤解，認為價格崩盤消費者就可以撿便宜！沒錯，農產品價格崩盤表面上會使消費者支出減少，但並非就此可證消費者所購買農產品一定是「物美價廉」－事實上這絕對是一大迷思謬誤！因為，價格崩盤的同時，因為農民無利可圖也就對所種植的農作在品質控管上相對較不在意。這中間潛藏一個核心關鍵，「農產品的價格平穩」才是產、銷、消三贏局面，這是不變的真理。

順著這樣的脈絡，才能夠清楚地看到問題所在：農產品交易平台機制的透明化，讓產、銷、消三方都能夠有正確的訊息做出判斷，包括該種植面積、是否調節產期（如果可以的話）、當令農產品是甚麼，種種關於「交易平台資訊透明化」這個部份，政府絕對責無旁貸，也應該積極建構這樣一個平台，同時輔導讓生產者與教育消費者，納入這個平台體系之中。確實，這一點歷任政府想做卻一直沒完成（當然包括中央與地方政府在內）；如今民進黨全面執政情況，加上當前科技進步（電子商務與大數據分析的出現），政府部門有必要加緊腳步推進。

台灣香蕉的產銷問題，絕非這幾天因為媒體報導才有，更非少數幾個政治人物想要作秀，這些問題才出線。（記者林惠琴攝）

那麼回到這次香蕉價格崩盤的熱點上，很多似是而非的論點，特別是關注在「政府補助」這個大帽子下，往往因為執行層面的被扭曲，讓原本「救急」措施的美意大打折扣。特別是，在政策上已經逐步調整將補助轉為保險、直接給付的方向時後，面對預警仍無效的香蕉價格崩盤，這次「走回補貼老路」的爭議在於「補助對象」而非「補助政策」；既然有民意壓力要救急，是否更可以周延思考「補助對象」如何直接落實到農民身上？

事實上，面對農產品生產過剩，政府公權力可用的手段之一就是「產地耕鋤」措施；過去發生高麗菜生產過剩，就是採取這種手段讓農民生產者的損失降到最低，讓原本不在登記範圍內剛種植的高麗菜翻入土內。這當中衍生出一個問題，就是目前國內農業生產訊息掌握得不落實，這又回到前面所提到的建構一個透明農產品交易平台的重要性。

再來檢視政府補貼與市場機制之間的辯證關係。如果，追求穩定的農產品價格是最大共識，那麼採取「計畫性生產」也就是達成此目標的最終解套方案。這時候，已無關乎政府要奉行哪一種經濟主張路線，而是農業生產的特殊性在勞動力缺乏、氣候變遷與產銷結構遽變的前提下，民眾能否支持官方採取這樣一個「激烈手段」，同時又能抵擋其他農業資本大國的不當干預？農民生產者能否擺脫「風災農損、價格飆漲、災後搶種、價格崩盤」的輪迴宿命，在政府協助下避開現有市場機制另闢蹊徑，但有一點絕對是肯定的，那就是對農業的「不當」補貼政策，是到了該全面檢討退場機制的時候了！