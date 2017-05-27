農業二三事》農產品價格的起起伏伏

個別農民「賭一把」的心態，就是「預期心理」的孕育溫床。消費者反之也是如此，因為對產品生產週期的認識不清，對「吃當令」缺乏集體的消費意識，所已在農產品盛產之際未必產生「集體消費力道」去支撐農產品末端市場價格，甚至在盤商買斷過程中，就已經造成生產、消費兩者的雙輸。

焦鈞

這個月9日的媒體即時新聞，突然跳出一則「農糧署官員預估香蕉六月起恐面臨價格崩盤」開始，不到兩個小時後，中央社趕緊發出農糧署的更正稿指出「夏天是香蕉批發價最低時，估計今夏每公斤12到20元，仍高過監控價，沒有價崩。」10天後，南部蕉農破口大罵「官員一句話讓香蕉價格崩盤」，香蕉盤商收購價指標的中部地區，也藉機狠狠砍了收購價到每公斤25元，比五月初整整腰斬了一半。不到半個月時間香蕉價格直直落，農政單位緊急啟動應變措施；除此之外，政府還有甚麼手段，足以面對農產品市場價格這種可預期或不可預期的起起伏伏？

與預期心理的大作戰

農委會在歷經去年十月菜價連續飆漲的教訓，設置了「蔬果產銷資訊整合查詢平台」，第一步先納入蔬菜品項；為因應這波香蕉可能出現的價格波動，已將香蕉加入系統查詢平台；農委會也將逐步擴大監控機制，辦理香蕉商業保險，並窮盡所有方法促銷香蕉，包括輔導外銷、擴大行銷、企業訂購、產製加工品等，預計促銷今年6到9月增加的2.5萬噸香蕉。

農委會在歷經去年十月菜價連續飆漲的教訓，設置了「蔬果產銷資訊整合查詢平台」，為因應這波香蕉可能出現的價格波動，已將香蕉加入系統查詢平台；農委會也將逐步擴大監控機制，辦理香蕉商業保險，並窮盡所有方法促銷香蕉。（中央社）

而早在這個月初預警香蕉盛產之際，農糧署也主動拜訪全聯、全家等大通路商，從六月份開始的連續四個月，辦理促銷活動；也會透過1000大企業、社會企業、國軍和其他通路商協助促銷，讓市場價格維持在農民可獲利空間。

不過，這是一場與「農民、消費者預期心理」大作戰的過程。市場敏感度極高的農產品價格，特別是部分農產品會有「天災受損、農民搶種、價格崩盤、農民減產、價格上揚」的惡性循環；在每個環節上，政府的角色往往很尷尬：做得太多，被罵干預市場；做得不夠，被罵無能！也因此，這種和「預期心理作戰」不僅吃力不討好，也很難獲得掌聲。

仔細檢視這次的香蕉價格事件，還夾雜有政府主導成立的農業國家隊；但這個部份暫且不論，農糧署是在甚麼情況下，決定發布香蕉價格預期「下滑」但卻又被媒體解讀為「崩盤」，確實有該檢討之處；但，透過各種手段解除了「可能崩盤」的引信之後，不論是透過資訊系統大數據平台的分析，比對2017年1月上旬到9月下旬香蕉「產量與消費量推估」，獲得今年產量比往年市場需求量多了20％的訊息，固然顯示了系統的「預警性」發揮功能；但為何產地農民不買帳、盤商反倒借此倒打農民一耙？

追根究柢，就是「農民生產者、市場消費者沒有集體生產、消費意識」，只能任由個別心理的博奕推倒了系統預警的成效。

早在這個月初預警香蕉盛產之際，農糧署也主動拜訪全聯、全家等大通路商，從六月份開始的連續四個月，辦理促銷活動。（記者林彥彤攝）

農民生產者全面組織合作化

市場消費者的消費者意識，當然有賴於更深入的食農教育建立、更緊密的連結市場與產地、以及更公開透明的產銷訊息。比較值得探究的是，為何農民生產者的集體化與集體生產意識，一直很難被建立！其中最主要的原因，還是得歸結於現有的農民團體的「集體化生產」概念沒有被根植。做為農民生產的最基層組織，就是所謂的「果樹／蔬菜產銷班」，或是更往上一層的「生產／運銷合作社」；就香蕉而言，最上層的農民組織，就是歷史久遠的「臺灣省青果運銷合作社」。這些農民團體雖有不少組織的質變出現，開始重視農民生產的集體化力量，由此為基礎向上舖墊為一種「準計畫性生產」模式；並藉由「農業產業六級化」的運作模式，拉近消費者與生產者的距離、多元化了產銷通路、與進一步達成產品的品牌化，反饋回到農民個別生產者身上，強化了組織運作集體力量的綜效發揮。

但可惜的是，畢竟能夠組織化個別農民生產者發會集體力量的，在農民團體與組織中，仍屬少數；也因此才會出現，上述所謂的「價格／生產圈套」。明明知道搶種結果就是崩盤，但缺乏組織運作的系統性制約，個別農民「賭一把」的心態，就是「預期心理」的孕育溫床。消費者反之也是如此，因為對產品生產週期的認識不清，對「吃當令」缺乏集體的消費意識，所已在農產品盛產之際未必產生「集體消費力道」去支撐農產品末端市場價格，甚至在盤商買斷過程中，就已經造成生產、消費兩者的雙輸。

像香蕉這樣的品項，在產銷體系中，盤商所佔比重高達70%，政府政策與預期心理之間的博奕，更需謹慎小心。（記者葉永騫攝）

這，同樣都是預期心理作祟下，因為缺乏集體化的生產、消費意識，使得中間者的角色被無限放大：特別是像香蕉這樣的品項，在產銷體系中，盤商所佔比重高達70%，政府政策與預期心理之間的博奕，更需謹慎小心。

政府控管的標準化大型冷藏設施

因應產銷失衡的預期心理所造成的農產品價格起起伏伏，公權力還有一項工具可以使之，就是「主導與擴大中間調控能力」；在日本，農產品批發市場已經不僅僅只是市場價格的決定者，也非僅扮演農產品快速流通的角色而已－而是因應當前氣候變遷、通路多元化情況下的產銷失衡，透過農產品批發市場交易平台的角色，擴大扮演「中間儲運與庫存周轉」的功能。

目前礙於硬體設施的不足，農糧署在產地以透過招標委辦的方式，針對大宗蔬果進行調控；未來，有必要在消費地市場，尋覓合適地點設置大型冷藏設施作為中轉庫存調控之用。更進一步的長遠規劃，要積極面對農產品市場價格波動，使其維持在一定的穩定區間，讓農民者收入穩定、消費者荷包不要大失血的終極手段，還是要從生產源頭對症下藥－整合破碎規劃生產專區、導入更能對抗氣候變遷的生產模式、引導青農學習更專業的生產技能，執行全面性的計畫生產達到穩定產能的目標。五到十年的基礎工程後，農產品價格的起起伏伏，或能戰勝預期心理的對抗。