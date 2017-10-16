政治的日常》政治的所在：見證亂世的大德寺

無論在政治的世界，還是在美的世界當中，王者都只能有一個，輸的那一個人，都必須要死。

李拓梓

洛北的大德寺範圍非常大，塔頭眾多且分散，高德院、龍源院，都很受歡迎。整個寺廟區非常廣闊，連著旁邊的今宮神社，就算不是每個塔頭都進去參觀，光是繞行就要花不少時間。這裡曾經是皇室出家的門跡，也見證了日本史上最混亂的戰國時代軌跡。

洛北大德寺本堂。（663highland wikimedia.org/）

大德寺出過最有名的一位僧侶，就是一休和尚。這位和尚的名氣，是因為卡通影片而來。不過歷史上真有其人，他本名一休宗純，是當時的後小松天皇的長子。之所以出家，是被當時的當權者，室町幕府第三代將軍足利義滿所強迫。足利義滿就是北山殿，也就是後來的金閣寺的肇建者，在他的手上，長期分裂的南北朝終於合併，他實力雄厚，手腕高明，似乎有篡奪皇位，交給次子義嗣的意圖，因此才強迫聰穎能幹的一休出家。

不過有一說，認為後小松天皇根本就是足利義滿的私生子，如果是這樣，那一休就變成義滿的孫子了。這個傳說雖然沒有對義滿造成什麼傷害，但卻讓倒霉的一休在後小松天皇死後，理當還俗繼承，卻依然被排除在繼承者之外。原因無他，朝廷被足利義滿嚇壞了，希望未來的皇室跟義滿一點瓜葛也無。

不過說實在，一休也不一定想要還俗。因為義滿死後的京都政局，正步步邁入危機，他的兩個兒子互相衝突，最後勝利的義持乾脆把父親的北山殿拆了，變成寺廟，於是才有今天的金閣寺。接下來幾位繼承的將軍不成材，尤其到了第八代將軍足利義政，他的繼承問題引發戰火，讓京都陷入「應仁之亂」的戰火，大德寺還被燒毀，一休逃到洛外，找了堺港的商人，一起為修復來努力。東京國立博物館裡那張蓄著亂髮雜鬚，一臉瘦削樣貌的一休和尚肖像，大約就是此時的產物。

大德寺出過最有名的一位僧侶，就是一休和尚。歷史上真有其人，他本名一休宗純。（圖：推特）

應仁之亂後的日本政局開始陷入混亂，戰國時代開啟，京都因為是戰亂中心的關係，被燒毀殆盡，室町後期的將軍很少住在這裡，就連皇室的日子也經常過得苦哈哈。這種狀況一直到織田信長上洛才改善。不過信長因為遭遇手下明智光秀叛亂的「本能寺之變」，很早就喪失了生命，日本政局再次陷入亂局。信長的繼位之爭是一齣大戲，在他的根據地清州城，各路諸侯鬥智鬥力，最後由領導部隊從中國大返還，擊敗明智光秀的羽柴秀吉勝出。秀吉執政之後做的第一件大事，就是幫信長辦一個盛大隆重的葬禮，葬禮的地點，就選在大德寺。

秀吉這樣做的原因，是因為當時實力最強的諸侯柴田勝家，聽從了太太，也就是信長妹妹阿市的建議，在京都的妙心寺為信長舉辦法會。由於勝家的地盤在北陸，秀吉的地盤在京都，當時真正掌握織田家權力的秀吉，為了跟勝家一爭高下，立馬決定在大德寺為信長舉辦更盛大的葬禮。

秀吉這麼做只有一個目的，他要藉著舉辦信長的喪禮，向全日本宣示自己作為織田家權力委託者的「正當性」。

當時織田家的人，信長的弟弟信孝、妹妹阿市、信長的次子信雄，織田家的繼承者三法師，都沒有出席這場喪禮。喪禮的喪主是秀吉的養子，也是信長的四子秀勝。秀吉動員了三萬兵力來保衛這場盛大喪禮的安全，震動京師。同時，他也透過賄絡疏通，讓朝廷追封信長為從一位太政大臣。盛大的喪禮埋下了深深的梗，就是信長已死，織田家到底誰繼承，已經不重要，現在的京都是秀吉的京都，秀吉說的才算數。

不久之後，秀吉用兵如神，擊敗了北陸的勝家，並且透過和親、懷柔，壓制了實力最雄厚的關東諸侯德川家康，並且進一步打敗小田原的北條氏，統一了天下。不可一世的秀吉出身貧賤，但奪得了權力之後，也開始學習貴族文化、附庸風雅。他找來了當時被認為是茶道達人的千利休，為他燒茶煮水，在必需脫下刀劍、彎腰進入的小小茶室當中，招待來客，討論天下情勢，作為秀吉拉攏人心、施展手腕的助手。

千利休像（正木美術館蔵）。

千利休是一位僧侶，他精於茶藝花道，因為事奉秀吉，而有了天下第一茶師的美名。他雖然老是裝傻，但當然懂政治，也懂做生意，在秀吉的大阪城內，他壟斷了所有的生意，時時提供好物給主子鑑賞，當然也藉由秀吉等人的賞賜大發利市。此外，據說他也兩面押寶，秀吉攻打小田原的時候，據說千利休也有偷偷賣火藥給北條家，所幸沒被發現。

秀吉是世俗的王者，但是由於茶道有不分貴賤的規則，因此利休自認為美學的王者，兩人在對美的詮釋上，屢屢發生互不相讓的衝突。現存有關利休的茶具，幾乎都是黑嚕嚕的，以簡約樸實的禪學為美，這種美，跟秀吉華麗的暴發戶心態有明顯的落差。東京國立博物館藏有一個據說是千利休的竹節花器，據說是利休在征伐小田原途中隨手取了竹子削製而成，簡樸的模樣充分代表了利休所認為的美。由於利休是文化領袖，秀吉身邊的武將們也經常跟利休要這要那，希望沾點文化的氣息，利休為了打好政商關係，也常把壓箱寶拿出來送給這些武將。

利休後來被秀吉賜死，留下了「吾這寶劍，祖佛共殺」的名句，據說是因為秀吉要利休監工大德寺的三門修復，結果利休被人家參了一本，說是在三門上放了自己的木像，如此一來秀吉要進廟的時候，就得從利休腳下穿過。此事傳到秀吉耳中，自然勃然大怒，因此就要利休切腹。不過，也有別說，認為是因為利休自詡為文化界的王者，在美學上屢屢牴觸政治上的王者秀吉，也常常讓秀吉在茶屋裡掛不住面子，因此引來殺機。這些傳說如果為真，除了要讓人感嘆伴君如伴虎之外，也要浩歎利休的「銳利休止」之名，只是一個期許，無論在政治的世界，還是在美的世界當中，王者都只能有一個，輸的那一個人，都必須要死。