政治的日常》政治的所在：史上最遜將軍足利義政和他的銀閣寺

在銀閣寺當中，義政度過了無爭的晚年。他在這裡搜集寶物，建立帳冊，讓「東山御物」在後世的日本博物館典藏史上大放異彩。義政所支持離開華麗，走向簡素枯淡的美學，讓銀閣寺成為京都「東山文化」的代表，從入口處高聳的竹林牆，便可以感覺到寺院獨有的清幽和侘寂，為文化史寫下了豐富的篇章。

李拓梓

本名「慈照寺」的銀閣寺，其實是室町幕府走向衰敗關鍵的八代將軍足利義政居住的地方。跟經常被拿來比較的「金閣寺」建立者，義政的祖父足利義滿相比，義政的政治能力差勁透頂，可以說整個室町幕府，就是亡在他手上。 義政喜歡琴棋書畫，對美學有一套自己的看法，雖然當上了將軍，但他對政治其實一點興趣也沒有。義政所收集的寶物當中，最有故事性的就是曾經隨著「日本美術之最」特展在故宮南院展出的「螞蝗絆」青磁花口碗。

這個碗是平安時代末期的14世紀武將平重盛從杭州引入，幾經流轉，流入義政手中。義政非常喜歡這個碗，可是發現碗底有裂痕，一心想要買到一個新的碗，於是派人帶著重金往杭州購買。不過當時已經是明國的時代，南宋的燒窯技術早就失傳，明國人根本燒不出這樣的碗，於是只能把碗補一補，算是對義政交差了事。由於碗壁修補的地方很像大蝗蟲，所以就被稱為「螞蝗絆」，雖然很醜，但蠻有特色，如今已經成為東京國立博物館的珍寶。

碗壁修補的地方很像大蝗蟲，所以被稱為「螞蝗絆」，雖然很醜，但蠻有特色，如今已經成為東京國立博物館的珍寶。（https://www.pinterest.jp/pin/415668240593245264/）

喜愛文藝的義政將軍當得窩囊，人人都發現他不善管理，只喜歡窩在屋裡賞完古物，因此權力幾乎都被當時的諸侯「管領」所把持。因為苦無子嗣，義政決心把將軍的位子讓給弟弟義視，並找了他手下最有實力的大臣細川勝元來輔佐，想說這樣天下就可以太平，他可以安心退休養老，好好當個藝術鑑賞家。

不幸就在他自以為把天下事都安排好的時候，他的夫人日野富子卻產下了嫡子義尚。1464年開始，為了爭奪將軍的位置，義視和義尚叔姪兩人，展開了激烈的鬥爭，當時足以和細川家抗衡的，是另一位管領山名宗全，他加入了義尚的陣營，成為，兩軍各自拉攏旗下實力派軍人互相對抗，引發了被稱為「應仁之亂」，長達十一年的天下大亂，不僅京都因為大火的關係全毀，也讓室町幕府走向頹圮，不過義政跟日野富子所偏心的嫡子義尚當上了將軍。

1482年起，經歷一場血肉之爭，把將軍讓給兒子當的義政，覺得自己的人生已經了無生趣，決定在東山興建居所。在政治上無法跟祖父匹敵的他，也許覺得在藝術創作上，他要蓋一座媲美祖父所建的「金閣寺」那樣水準的建築，才能彌補自己無能讓京都化為一片焦土的缺憾。不過，戰後的幕府不僅沒錢，也沒有能耐要各地管領捐錢，最後只好強迫寺院神社各自出一點，來幫退休的將軍蓋間別墅。這間別墅就是後來被稱作「銀閣寺」的慈照寺。

八代將軍足利義政是室町幕府走向衰敗關鍵。（東京國立博物館藏）

雖然叫做「銀閣寺」，但其實「慈照寺」並沒有任何一棟建築有貼上銀箔，卻有一片月光照射之下，會呈現銀光的白沙灘枯山水。如果在「向月台」上面看，會特別明顯。但現在的銀閣寺一般晚上五點就關門了，觀光客其實難以想像那片月亮照著銀沙灘的樣貌。

跟祖父足利義滿所興建金碧輝煌的金閣寺相比，也許是因為經歷戰爭和骨肉相殘的心境，足利義政的美學理念更偏向今日所稱的「侘寂」。足利幕府的武家本就信仰禪宗，因此書院造、枯山水，都很有禪宗味道。但義政在興建時，大量的啟用了「同朋眾」，也就是沒有貴族、武士身份，但被破格提拔，可以和將軍說話的專業人士，他們大多有叫做「某阿彌」的稱號，比如擅長園林造景的善阿彌就是例子，因此銀閣寺內的許多風景，也帶有這些「同朋眾」信仰的民間淨土宗「遠離穢土，欣求淨土」的精神，以及對西方極樂世界的想像。

銀閣寺並沒有任何一棟建築有貼上銀箔，卻有一片月光照射之下，會呈現銀光的白沙灘枯山水。如果在「向月台」上面看，會特別明顯。（圖：作者提供）

在銀閣寺當中，義政度過了無爭的晚年。他在這裡搜集寶物，建立帳冊，讓「東山御物」在後世的日本博物館典藏史上大放異彩。義政所支持離開華麗，走向簡素枯淡的美學，讓銀閣寺成為京都「東山文化」的代表，從入口處高聳的竹林牆，便可以感覺到寺院獨有的清幽和侘寂，為文化史寫下了豐富的篇章。

但在銀閣寺外，義政終究是個無能的政治人物，他應該領導，卻無能領導的大眾世界當中，經過一番你爭我奪才當上將軍的兒子義尚，二十多歲就死了。義政的太太日野富子，也是當時的掌權者，居然找了當初在「應仁之亂」時，跟義尚殺得你死我活的小叔義視的兒子義植來繼承。這種毫無邏輯的繼承規則，不僅讓幕府威信大傷，也導致了後來的幕府繼承陷入一團混亂，足利家自此一崛不振，「下剋上」的戰國時代來臨。

銀閣寺內的許多風景，帶有「同朋眾」信仰的民間淨土宗「遠離穢土，欣求淨土」的精神，以及對西方極樂世界的想像。（維基共享）

「應仁之亂」的戰火對京都衝擊巨大，不僅城市因為連年戰火以及兵害規模縮小，市區的治安也變得混亂。透過現今保存的「洛中洛外圖屏風」，還可以看見室町後期的百姓、町眾為了防禦盜賊、野武士的侵略搶奪，在城市內部建起以一個一個町為中心的「町構」圍籬、門柵工程，顯見當時治安的敗壞。

京都的復興一直要等到織田信長、豐臣秀吉統一天下的戰國後期，透過政府的建設，皇居的復原，京都才漸漸恢復元氣和榮景。而現在的古都風情，則多是再晚的江戶時期留下來的建設。

「洛中洛外圖屏風」中，可看見室町後期的百姓、町眾為了防禦盜賊、野武士的侵略搶奪，在城市內部建起以一個一個町為中心的「町構」圍籬、門柵工程，顯見當時治安的敗壞。（上杉本，洛中洛外圖右屏風，米澤市上杉博物館所藏）

由於京都未曾經過二次世界大戰的轟炸，因此很多京都人口中的「戰後」並不是指1945年，而是指「應仁之亂」以後的曆年。