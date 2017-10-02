政治的日常》政治的所在：足利義滿的金閣寺

金閣寺在1950年燒毀，現在的金閣舍利殿，是毀於祝融之後，在1955年重建的，因為金閣寺在1537年、1649年都重建過，因此本來的面目到底是怎麼模樣，當時也引起很多討論。1987年，廟方決定在舍利殿上貼上金箔，才有今日熠熠生輝的金閣舍利殿。有關當年寺廟被一位學僧燒毀的故事，因為實在太玄奇，還被三島由紀夫加油添醋，寫成《金閣寺》一書。

李拓梓

金閣寺本名鹿苑寺，是室町幕府第三代將軍足利義滿退休後的宅邸。現在留存下來的金閣寺，跟當年義滿的北山殿相比，規模已經相去甚遠。義滿在遺言當中說過，要把居所改建為寺廟，跟他感情不睦的兒子義持遵照辦理，可是他不僅僅是遵照辦理而已，他把父親一手興建的北山殿幾乎都拆了，只留下金閣舍利殿。

金閣寺本名鹿苑寺，是室町幕府第三代將軍足利義滿退休後的宅邸。（圖：作者提供）

不過，這座金閣也在1950年燒毀，現在的金閣舍利殿，是毀於祝融之後，在1955年重建的，因為金閣寺在1537年、1649年都重建過，因此本來的面目到底是怎麼模樣，當時也引起很多討論。1987年，廟方決定在舍利殿上貼上金箔，才有今日熠熠生輝的金閣舍利殿。有關當年寺廟被一位學僧燒毀的故事，因為實在太玄奇，還被三島由紀夫加油添醋，寫成《金閣寺》一書。

焚燬前的舍利殿（約攝於1905年）。（維基共享）

1885年時的鹿苑寺，彩繪照片。（維基共享）

這座富麗堂皇的建築，位在水池一隅，一樓是「北水院」，放置阿彌陀三尊。二樓是「潮音殿」，放置觀音座。這兩層樓都是當年義滿辦公、會客的地方。義滿雖然是武人出身，但是他貴族化的速度很快。幾乎都以公家的方式簽名劃下花押，作為公文批示的依據。這是過去武家政權所沒有的樣式。舍利殿的三樓，跟整個北山殿的淨土宗風情不同，是採用禪宗模樣的究竟頂，放置佛骨舍利。

義滿退休之後出了家，武士出身的他信仰禪宗，也不認為禪宗和淨土宗有什麼好對立的，畢竟在他統治的世界下，南北兩朝都能夠統一，他自會認為何以不同主張的佛門派系竟會有不可共量性？ 退而不休的義滿卸下將軍職務後，都在北山殿辦公，因此跟明國建立邦誼、啟動貿易的地點，也是在這裡。由於宮殿實在太豪華壯麗，明國使者都以為義滿才是真正的日本國王。事實上，他也是。

金閣寺所收藏的足利義滿繪像。（維基共享）

義滿可以這麼得意，關鍵的原因當然就是因為他解決了困擾日本多年的南北朝問題，一手扶植了北朝政權統一日本，讓當時因為南北對峙而塗炭的生靈可以稍事休息。這是義滿的父親、祖父都做不到的事，卻在他手上完成，雖然還是有一些南朝復興的雜音，但最後義滿都一一解決，造就了自己無上的聲望。

他的權力很大，兩性關係也比較複雜，經常傳出跟皇室女子相好的消息，有人甚至懷疑後小松天皇根本就是義滿的私生子。義滿的次子舉辦成年禮時，在皇室的清涼殿宴客，據說後小松天皇還要向義駟敬酒祝賀，無論後小松天皇和義滿到底什麼關係，這種君臣顛倒的做法，都引起眾議。

其實義滿心裡一直有個如意算盤，想把將軍的位子傳給長子義持，讓自己寵愛的次子可以用親王之姿登上皇位。因此他多次造次，有跡可循。只是這個夢想尚未完成，他就突然死了，皇室當時還頒贈了「鹿苑寺太上法皇」的稱號給義滿，但是繼承的長子義持毫不猶豫地拒絕。義持很清楚父親的陰謀，也忌妒弟弟有機會得到比自己更好的位置，當然，他也很清楚，自己沒有父親的能耐，如果功高震主，可能面臨福兮禍之所至的處境。

大日本名將鑑，由月岡芳年所繪的足利義満公。（維基共享）

足利義持雖然沒有父親能幹，但是為了保住位子，他也做了很多努力。他拆毀北山殿，讓這座堂皇寶殿成為寺廟。同時，他也想了辦法，將弟弟義嗣趕出權力中心，永絕後患。朝廷被足利家吃得死死，當然樂於義持自廢武功，據說後小松天皇死後，繼承者之爭當中，朝廷堅決反對讓他出家的長子一休宗純回來繼位，原因只有一個，因為外面都在傳後小松天皇是義滿的私生子，朝廷拒絕讓任何跟義滿有血緣關係的人繼承皇位。

足利一家的盛極而衰，就是從義滿的死開始。但除了金閣寺，義滿還是留下了相當的文化遺產。這波被稱作「北山文化」的貴族文化興起，正是因為義滿有鑒於天下太平，日明貿易重啟，他開始收集舶來品跟唐畫，這些作品後來啟發了周文、雪舟等人，成就了日本水墨繪畫的精進，才有雪舟的「天橋立圖」這樣的經典寫生之作。

雪舟所繪天橋立圖，京都國立博物館收藏。（維基共享）

此外，茶道等至今依然頗具代表性的文化，也是在義滿的時代開始融入禪宗的精神，並且開始打下在地化的基礎。因為本人的喜愛，當時民間流傳的猿樂更精緻為能樂，他大力拔擢當時的樂師觀阿彌、世阿彌父子，讓這些平民出身的藝能者能夠改名而登上大雅之堂，也讓能樂成為日本文化的代表之作。著名的歷史小說家司馬遼太郎就認為，當代日本文化的形成，奠基於室町時代。

不過，也是因為義滿的關係，室町幕府的足利家一直是最不受歡迎的將軍一族。1863年，江戶末期的尊王攘夷呼聲興起，強烈反對幕府的志士，就曾經將足立家廟等持院的足利尊、足利義詮、足利義滿祖孫三人的頭像偷出來，拿到四條河原梟首示眾，此事激怒了當時的京都守護職松平容保，也因此啟動了幕府在京都對志士的的大搜捕，讓京都陷入恐怖統治的風氣當中。後來明治維新之後，也由於足利家執政過程中，實在對皇室太不敬，因此也成為被官方討厭的歷史人物，是以室町幕府在日本史上，至今都還是不太受到歡迎的一族。