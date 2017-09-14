政治的日常》政治的所在：天下第一關箱根

幕府設置的箱根關所，就在現在很受歡迎的風景區蘆之湖畔。關所就是檢查哨的意思，由於東海道在箱根這一帶陡升，過了之後就一片平坦，因此可以說是進入江戶之前最重要的關卡。

李拓梓

箱根溫泉開湯的時間很早，但真正快速發展起來，還是要等到明治之後。明治之前之所以繁榮不起來，主要的原因就是因為江戶幕府限制了旅行自由。箱根作為東海到離江戶最近的天險關所，雖然有一定程度的市街規模，但跟現在七湯加上完善的旅遊設施相比，當然所去甚遠。

幕府設置的箱根關所，就在現在很受歡迎的風景區蘆之湖畔。關所就是檢查哨的意思，由於東海道在箱根這一帶陡升，過了之後就一片平坦，因此可以說是進入江戶之前最重要的關卡。

幕府設置的箱根關所，就在現在很受歡迎的風景區蘆之湖畔（Kentagon,wikimedia.org/）

江戶初期，幕府為了確保全國大名都很忙，並且不能存私房錢，設立了「參勤交代」制度，要求各藩每一年必須有一定時間待在江戶，並且在江戶設置藩邸，留一些人質在此，箱根正是必須走東海道的大名們「參勤交代」的必經之路。除了大名參勤交代的隊伍之外，當時唯一可以自由通行東海道的理由，就是「伊勢神宮參拜」，據說每六位江戶人，就有一位去參拜過，因此有了「一生一定要去一次」這樣的說法。

參勤交代的團隊和伊勢神宮的參拜潮，讓東海道很繁榮，箱根關所自然業務也很繁重。當時的檢查制度，有「入城鐵砲出城女」這樣的說法。由於鐵砲（槍枝）是當時最強的武器，因此必須嚴加管制，不能隨意流入江戶，變成叛變的武器。

至於「出城女」，則是因為當時的大名在江戶都留有作為人質的妻室，因此箱根關最重要的任務，就是不要讓這些人質逃離江戶，是以遇到女人要過關時，檢查也就特別嚴格。現在參觀箱根關所，還可以看到女性頭髮被放下來檢查，看裡面有沒有偷藏暗器、紙條之類的復原模型。

關卡附近的山裡，有一座「阿玉池」，據說就是當時一位被師父虐待，因此想要從江戶逃往京都的賣藝女孩阿玉，因為沒有通行證被官差抓住於是投水自殺，才起的名字。不過根據檔案資料，整個江戶時期因為闖關不成而被處死的人，其實只有六位，大多數闖關失敗者，都是被官差隨便打發，叫他們快滾，但像阿玉這樣走投無路自殺的有多少，就不得而知了。

江戶初期除了大名參勤交代的隊伍之外，當時唯一可以自由通行東海道的理由，就是「伊勢神宮參拜」。圖為伊勢参宮名所圖會（1797年）。（維基共享）

進入明治之後，隨著溫泉保養的概念出現，離東京最近的箱根，就漸漸變成旅遊發展最完善的地方。明治初期，就已經有許多旅遊記錄在描寫箱根。塔之澤被登記為有形文化財的著名旅館「元湯環翠樓」，許多名人都曾經在這裡活動。政界的伊藤博文、軍人東鄉平八郎等人出入，當然不是新聞，「環翠樓」的名字就是伊藤博文取的。據說1891年，俄羅斯太子尼古拉二世在大津被刺傷的事件，伊藤就是在「環翠樓」宴客時，才從手下那裡聽聞此事的。

除了政治人物，這裡的住客當中比較特別的，是下嫁給十四代將軍家茂的天皇妹妹和宮。她在大政奉還之後偶然登樓，後來就在裡養病，也在這裡安息。而她的婆婆，嫁給十三代將軍家定的天璋院篤姬，也曾經來「環翠樓」看過這位其實小他沒幾歲的「媳婦」。

塔之澤被登記為有形文化財的著名旅館元湯環翠樓。（https://geolocation.ws/v/P/7939588）

不僅僅是日本的名人，外國名人也經常有出入箱根的旅遊。尤其是中國在革命尚未成功之初，許多革命家、改革者都想要借鑒日本維新經驗，讓中國可以振興富強。自強運動的推動者李鴻章也在出使日本，簽訂馬關條約那年，曾經來到這裡一遊。戊戌變法失敗的梁啟超，旅日期間也曾經來此小住，並在此留下一幅題字屏風。

亡命天涯的孫文更曾經在「環翠樓」接受他的日本粉絲邀請，留下「環翠樓中虯髯客，湧金門外岳飛魂」的墨寶，來感謝日本友人為中國革命兩肋插刀。箱根應該是孫文的最愛，他不只住過「環翠樓」，他在東京流亡期間，經常到箱根和朋友大談政治，「旅館三河屋」也留有他「山水清幽」的題字，現在還掛在「鳳來館」的五號室。而明治時代的箱根第一家溫泉飯店，建築頗有和洋混合風格的老牌旅館「富士屋」，也有過他的足跡。

「環翠樓」不只一間，很受歡迎的強羅旅館「環翠樓」，過去是三菱財團岩崎家的招待所，後來才改成旅館。裡面的「華清園」是箱根最有名氣的庭園造景，也是旅館的最大賣點，1955年昭和天皇夫婦便是來此度假。也因為各國政要、文人雅士都喜愛箱根，也可以見得這個離東京不遠的所在，漸漸發展成日本觀光產業最發達的地區，不僅景色美、旅館多，交通也相對於其他地方也便利無比，旅遊一天，上山下海，什麼交通工具都可以搭乘。

箱根旅遊的最大賣點，就是總會突然從沒想到方向冒出來的富士山。這裡離富士山比較遠，不像河口湖那麼雄偉壯觀，但總有一種精緻、奇幻的感覺，會突然在你的眼前似近又似遠的出現。記錄這個畫面最出色的人，應該是葛飾北齋，他在「富嶽三十六景：相州箱根湖水」當中，正式以現在元箱根港町碼頭的位置，描繪遠山之中獨傲的富士山，從畫中，還可以看見現在因為水中鳥居而出名，但當時並沒有那麼繁華的箱根神社。

箱根旅遊的最大賣點，就是總會突然從沒想到方向冒出來的富士山。（圖：作者提供）