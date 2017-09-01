故事》【世界遺產故事】浴火重生的北山文化——金閣寺

金閣寺在日本的歷史文化佔有很重要的席位，它保留了日本鐮倉時代和室町時化的文化特色。1994 年，聯合國教科文組織更把其列入世界文化遺產，更肯定了金閣寺的地位。如果想一睹金光閃閃的寺廟氣派，誠意推薦您去金閣寺一趟。

陸奧



1950 年 7 月 2 日凌晨，一名身處金閣寺修行的見習僧人，在主殿舍利殿放了一把火後失蹤。火光熊熊、黑煙密佈，驚動了寺內僧人、附近居民和當地消防人員。

火災經過一整天的搶救後，主殿及殿內的歷史文物全數毀於一旦，最後執法人員在寺後的後山找到那位放火、但已切腹的見習僧人（其後又被救活，不要問在下為什麼切腹原來可以救回）。

這次事件正是日本著名文壇作家三島由紀夫筆下小說《金閣寺》的故事背景，今天我們所見到的金閣寺，正是當年放火事件後重建而成的建築。





金閣寺又名「鹿苑寺」，歷史可追溯至鐮倉時代，它原為公卿（西園寺家）的大宅，一直到室町時代初期，將軍足利義滿用領地向西園寺家交換大宅，並進駐大宅，將大宅命名為「北山殿」，此後，金閣寺便成為北山文化的代表建築。足利義滿將軍死後，這座大宅被改建成寺廟，成為今天世人所熟悉的金閣寺。

金閣寺位於京都市的西北，由於地理位置偏遠，從京都車站出發的話，只有乘坐巴士 101 號或 205 號，在金閣寺道站下車，走 5 分鐘即到達金閣寺的門口。



庫裏、方丈、舟形石、鐘樓和唐門

從金閣寺的門口向寺內總門走，是一條鋪滿防滑碎石的直路，兩旁種有葉子半黃半紅的樹。穿過總門後，沿路走會見到右側兩幢建築物──庫裏和方丈。

庫裏是以前金閣寺的廚房，現時則為寫經的地方，為日本禪宗寺廟典型的建築特色；方丈為寺廟主持的起居室。兩幢建築附近有一些特別的雕飾，如舟形石和鐘樓等。據稱，鐘樓是鐮倉時期的產物，最初由公卿西園寺家所做。

從總門一直走到路的盡頭則是唐門，聽說當有特別活動時，唐門是方丈的出入口。在唐門旁則是金閣寺的售票處（金閣寺內的真正出入口）。

舍利殿

從售票處進入庭園後不久，即可眺望金閣寺主殿──舍利殿。

金閣寺屹立大水池的中央，周圍有松柏和其他半黃半紅的葉子襯托。大水池周邊築有矮小的圍欄，遊人只能在周邊欣賞金閣寺的光輝。金閣寺最漂亮的不僅是金碧輝煌的外觀，而是配合池中波平如鏡的倒影，景象堪稱一絕！這種景象的美，令人明白三島由紀夫對美學的瘋狂想法。

三島由紀夫

相傳，發生火災事件前的舍利殿，並非我們現在所見那麼金碧輝煌的模樣；相反地，當地政府重建後，令它生色不少，浴火重生。

舍利殿本身有三層高，據稱每層樓的裝潢分別保持了平安時代、鐮倉時代及唐風時代的風格，一樓為公家風的寢殿造，二樓為武家造，三樓為禪宗唐風的建築特色，體現了融合公家文化和武家文化的北山文化，還加上了一些禪宗影響的特色。

此外，舍利殿牆身以金箔為裝飾，寺頂配有象徵吉祥的金鳳凰作裝飾。可惜，當年火災事件導致殿內文物如足利義滿木像、佛經等國寶毀於一旦，世人難以再目睹。

陸舟之松

在舍利殿不遠處，有一棵刻意被修剪成船模樣的松樹，趣怪碧綠，那就是陸舟之松，據說是足利義滿移植的松樹。晚年信佛的足利義滿刻意把松樹修剪成船的模樣，並朝向西方，意味着乘船前往西方樂土。有人計算過，如果陸舟之松真的是足利義滿移植的話，那麼這顆樹的樹齡相信有至少 600 年呢！

義満縁之泉

離開陸舟之松不久，就是義満縁之泉的所在地，義満縁之泉是銀河泉和巖下水的合稱。銀河泉現時為一個已乾涸的泉，泉的周圍有搭建具歷史色彩的簷蓬。巖下水則據說是足利義滿居住期間，曾在此煮茶招待賓客用。

龍門瀑布

石頭寓意為鯉魚，瀑布泉水正好打在鯉魚石上，帶出魚躍龍門的景象。

在舍利殿的北面，有一個小瀑布──龍門瀑布。瀑布流水不急不緩，瀑布內放有一塊石頭。傳說，那塊石頭寓意為鯉魚，瀑布泉水正好打在鯉魚石上，帶出魚躍龍門的景象，因而得名「龍門瀑布」。

安民澤和白蛇之塚

從龍門瀑布往上走，就會見到大水池，這就是安民澤。

池的中央有一個小島，那個屹立在島上的小塔正是白蛇之塚。據稱，白蛇是最初公卿西園寺家的守護神，塚前放有的碗，就好像中國扔錢幣予金錢龜一樣，供人投錢，能把錢幣扔入碗內的人，其願望即可被實視。

夕佳亭和不動明堂

走到寺的後段，會見到有兩幢建築物，最先見到的是「夕佳亭」，其後為「不動明堂」。相傳夕佳亭的取名是源於「夕陽照射的金閣很佳」意思，以前是茶人的茶室。至於不動明堂，則供奉着佛教的不動明王。不動明王是佛祖化身，亦是溫泉守護神，保佑避開火災。現在若到不動明堂遊覽的話，遊客可以在那裡敲鐘祈福。

金閣寺在日本的歷史文化佔有很重要的席位，它保留了日本鐮倉時代和室町時化的文化特色。1994 年，聯合國教科文組織更把其列入世界文化遺產，更肯定了金閣寺的地位。如果想一睹金光閃閃的寺廟氣派，誠意推薦您去金閣寺一趟。