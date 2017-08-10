故事》【世界遺產故事】看完《源氏物語》都會想去朝聖的日本佛寺：宇治平等院

平等院最初的原型確實是與《源氏物語》相關。在平安時代初期，日本嵯峨天皇把自己第 12 位皇子降格為臣籍，賜姓源，名融，不少研究均指出源融應是《源氏物語》主角光源氏的原型。源融曾出任左大臣，在宇治興建私人別墅，其別墅正是平等院的前身。因此，《源氏物語》所描繪的場景與平等院相近。

陸奧

平等院，一個與日本歷史、文學、宗教有着千絲萬褸關係的地方。很多人對宇治平等院的最初印象，都是來自日本文學巨著《源氏物語》，看過《源氏物語》的人都會想去平等院朝聖呢！

平等院最初的原型確實是與《源氏物語》相關。在平安時代初期，日本嵯峨天皇把自己第 12 位皇子降格為臣籍，賜姓源，名融，不少研究均指出源融應是《源氏物語》主角光源氏的原型。源融曾出任左大臣，在宇治興建私人別墅，其別墅正是平等院的前身。因此，《源氏物語》所描繪的場景與平等院相近。

後來，別墅輾轉落入貴族藤原氏手中，攝政藤原道長把別墅易名為「宇治殿」；其子藤原賴通因篤信佛教，更把宇治殿改建成平等院，取佛祖對眾生的救濟是平等之意，供奉阿彌陀佛，屹立至今。

源融。

藤原道長。

從 JR 宇治站向宇治川方向直走至宇治橋，可以見到平等院參道，參道前有紫式部（《源氏物語》作者）雕像。穿過平等院參道後，很快就抵達平等院的「表門」。這段參道有很多綠茶店、歷史味濃的建築，頗有古式古香的味道。

平等院表參道前的紫式部像，後為宇治川。

表門、扇の芝

在表門前的售票處購票後，一直走就是平等院的庭園。在深秋時分參觀的話，庭園很多楓樹的葉子都會變紅，紅葉配合鄰旁宇治川的襯托，風光不比京都嵐山等地遜色。在庭園中最先出現在眼前的是，一處扇形狀的草坪，名為「扇の芝」。據說，這塊草坪有一段歷史典故。在源平合戰期間，源氏的源賴政起兵反抗平家，於宇治川附近開戰，其後戰敗被追擊。源賴政最後逃亡至平等院，打開軍扇，寫下辭世之句後切腹自盡。相傳，草坪正是源賴政自盡的場所，後人以其軍扇的形狀修繕為草坪，傳承當年故事至今。

「扇の芝」草坪，據說是源平合戰期間，源賴政戰敗後打開軍扇，寫下辭世之句後切腹自盡之地。

觀音堂

在草坪的旁邊有一幢簡樸的木造建築，那就是觀音堂。觀音堂修建於鐮倉時代初期，雖然現時不予開放公眾入內，但遊人在外面觀賞時，仍可留意觀音堂的屋簷，其地圓飛角的特徵，是模仿古時日本天平時代的風格。

觀音堂修建於鐮倉時代，其屋簷的地圓飛角特徵，模仿了天平時代的風格。

最勝院、不動堂、頼政の墓地

從觀音堂再向庭院內走，就是阿字池和鳳凰堂。沿着阿字池的右邊走，會發現有一道小門。進入小門內，有兩幢建築物，一幢是最勝院，另一幢是不動明堂。

最勝院是平等院的塔頭寺院（意思是寺廟的子院或守護塔的小院），歷史較平等院本身短得多，建於江戶時代，只有 300 多年歷史。據說，因為京都某寺廟的僧侶因事而遷徙於此，建立最勝院定居。不動明堂則是最勝院的正殿，內部是最勝院僧侶供奉的佛教不動明王。

最勝院是平等院的塔頭寺院，建於江戶時代，只有三百多年歷史。

不動明堂是最勝院的正殿，供奉佛教的不動明王。

在不動明堂對出的小角，有一個石墓，那是源賴政的墓地。平等院每年都會在 5 月源賴政的忌日進行法事。

平等院每年在源賴政的忌日於墓地進行法事。

鳳凰堂、阿字池

從最勝院門出來後，遊人可另付入場費到鳳凰堂參觀。遊人進入堂內之前，需要脫下鞋子，走過一條短橋後，方可進入堂內。鳳凰堂原名是阿彌陀堂，是在平安時代的關白（日本官職）藤原賴通所興建，900 多年來不受戰火摧毀而保存下來的建築，後世改稱為「鳳凰堂」。

在面向鳳凰堂正面時，會感受到從堂央的左右延伸出來的翼廊，猶如展翅的鳳凰般的氣勢。

鳳凰堂內中央端坐着一尊金色的阿彌陀佛像，背後的牆壁繪有極樂淨土圖，四周的牆壁天掛有 26 尊雲中供養菩薩像，感覺好像圍繞着阿彌陀佛似的。此外，柱上亦繪有不少舞動的天人、奏樂的童子、振翅的鳳凰等，猶給佛教淨土的風情畫。

參觀完鳳凰堂內部後，原路步出，可圍繞阿字池邊漫步，欣賞庭園的花草。當漫步到與鳳凰堂正面相對時，你可以嘗試在銀包內拿出一枚十円的硬幣，再與鳳凰堂對比，會發覺原來十円硬幣均刻有鳳凰堂的圖案。在面向鳳凰堂正面時，更會感受到從堂央的左右延伸出來的翼廊，猶如展翅的鳳凰般的氣勢。另外，不妨留意鳳凰堂頂兩端設有鳳凰像，再在銀包內拿出一張一萬円的紙幣，會發現背面原來印有鳳凰堂頂的鳳凰像，可見平等院在日本歷史文化上的地位頗高。

十円硬幣刻有鳳凰堂的圖案。

一萬円紙幣背面印有鳳凰堂頂的鳳凰像。

關於鳳凰堂的寓意，另外有這樣的說法。鳳凰堂不但特意被建築在池中島上，讓它宛如一幢浮於水中的人間淨土。此外，鳳凰堂倒映在「阿字池」上，亦象徵着世人可見到西方極樂世界阿彌陀的殿宇，非常典雅。

鳳翔館

走畢阿字池後，沿路可進入平等院的博物館──鳳翔館參觀。鳳翔館並不是任何歷史建築所活化而成，而是在 2001 年落成的新式博物館，裡面擺放了不少日本國寶級的文物，其中另有 26 尊雲中供養菩薩像就在博物館收藏展出。

鳳翔館是新式博物館，裏面擺放了不少日本國寶級的文物。

羅漢堂、淨土院、養林庵書院

從鳳翔館沿路走到出口的話，會是上了一層，去到較高的位置，那裏就是羅漢堂、淨土院、養林庵書院的所在地。

淨土院。

養林庵書院。

羅漢堂。

羅漢堂是江戶時代的建築，由當時的茶人星野道齋修建；淨土院則是平等院的另一個塔頭寺院，由日本淨土宗的僧人在室町時代開創，現時內有阿彌陀佛像、因陀羅像（原為印度教神明，後為佛教所吸收）等。至於養林庵書院是桃山時代的產物，據說裏面有擺放狩野派的畫作，但很少開放予公眾入內參觀。

本文經授權轉載自故事X陸奧紀行物語 【世界遺產故事】看完《源氏物語》都會想去朝聖的日本佛寺：宇治平等院