故事》宋代最強的考試作弊指南——請鬼來幫忙！

鬼月來聽點有趣的鬼故事。說到考試作弊，方法是百百種且無奇不有，但你聽過「請鬼」幫忙來作弊嗎？！

海州貓

少年啊！要立志作弊上榜！



如果人生能倒帶，讓我們有機會在考高中聯考那年事先拿到題目，你會想要嗎？

話說民國 67 年大考前一天，一群國中學生臨時接到補習班通知，說是要緊急加開考前猜題班，補習班還表示：「不來的，會後悔。」這時已經是大考前一天，考生都去看考場了，還要大家去補習班，實在強人所難，所以參加考前猜題的人寥寥可數。

但是，人生就是這個「但是」，有參加這家「培元考前猜題班」的同學發現：怎麼大考題目跟昨天發的題目「完全」一模一樣。考完之後，這些人當然要炫耀一下囉：怎樣我好厲害好棒棒。沒去的同學怨氣沖天，家長立刻打爆大考中心電話：「大考中心出來面對！」

這就是臺灣聯考史上最有名的作弊案，原來是印刷廠工人偷到大考印刷的試卷，洩漏給補習班。經此一役，大考中心從此自印考卷，還將闈場門窗孔縫密封，連蚊子都飛不進去。

當然，防止作弊的技術不是只有現代才這麼嚴密，清代以前就有各種防弊措施，例如：檢查文具用品，查驗飲食餐具，入考場前確認身分，從脫衣檢查到後庭檢查（！）等等；考生也有應付方法，從找人頂替應考，到夾帶小抄，抄襲他人試卷，甚至行賄考官調換試卷，什麼都有，什麼都不奇怪。

考場監控嚴格，若考生作弊出包被抓，不只受牢獄之苦，嚴重的話還得斬首示眾，甚至株連考場官員。清朝就有「科場作弊者死」的故事：順治十四年（1657），發生江南科場舞弊大案，考官被處斬，家人流放邊疆。咸豐八年的戊午科場案，考官也被處死。（1）

清代科舉考試的作弊方法之一：將小抄寫在衣服上

清代以前科舉考試競爭激烈，政府防範甚嚴，作弊簡直是件不可能的任務……所以我們想在大考作弊也是不可能的吧？不不不，其實還有一種方法，就是——請鬼來幫忙作弊！

什麼……？請鬼來作弊？很新潮是嗎？想試試嗎？

老實說，請鬼作弊不是什麼新鮮事，宋代就有許多案例，而且狀況千奇百怪，挺有意思的。且待我們穿越到宋代看看幾則《夷堅志》、《括異志》裡面埋頭苦讀的考生吧。

話說有個叫陸蒼的人不幸去世，家人無力歸葬，便暫時將棺木寄放在寺廟。紹興二十年（1150）學子傅敞，在寺廟中發現此事，向知縣反應，湊錢幫陸蒼下葬。陸蒼死後，成為陰間執掌科考的小吏，為表達對傅敞的感謝之情，便托夢給傅敞，在夢中洩題給他。（作者按：做好人就有鬼來洩題，好羨慕啊。）

可惜不是每次洩題都這麼順利的，紹興二十六年（1156）有位叫鐘世若（示弱？）的考生，自覺前途未卜，去廟裡祈夢。晚上夢到自己走進廟中，看見一人雙手被反綁在柱子上。那人轉頭看見鐘世若，忽然很高興地笑著，開始喃喃自語。世若覺得這人對著他笑的那副模樣，實在笑得令人發毛，笑得令人膽寒。世若驚醒後和朋友討論，卻依然不明就裡，只能暫且放下。

直到大考當天，鐘世若一接過考題，恍然大悟啊，題目正是〈反身而誠樂莫大焉賦〉，原來那鬼是來洩題而不是要跟他 SM 啊！真真讓人鬆口氣。由於預先知道了考試題目，鐘世若信心大增！但是，他還是不～會～寫～。

為了構思文章，他決定趴在桌子上找尋靈感入眠。朦朧中看見一個穿黃衣服的小官對他開罵：「考試時間有限，你怎麼可以睡覺？」鐘世若兩手一攤，很無辜地表示想用孟子的名言佳句「仰不愧於天，俯不怍於人」，但是下面不知道要接什麼。

黃衣人好無奈，遇上這種兩光考生，就算事先洩題給他，他也不會寫，還要直接報答案，真是做鬼也生氣，只好幽幽地說：「孟子的句子不會用，怎麼不用孔子的句子呢？」鐘世若再次恍然大悟！這次是報答案來著，接下來鐘世若寫卷子如有神鬼助，順利上榜。

除了常見（？）的事先洩題外，還有鬼偷偷幫忙考生竄改考卷的例子。

宋代紹興二十一年（1151）有位魯王樐先生（不是魯蛇），考完志得意滿，猛然想起考卷忘記按照官方規定押韻，犯下這種疏失，這下子鐵定落榜。當魯王樐失魂落魄之際，有位穿黑衣的小官偷偷表示能替他彌補過失，但是得給小官一些油水。黑衣小官幫他偷卷出來修改後，魯先生到黑衣小官家裡付錢，才發現這小官多年前就死在貢院。他死後家庭經濟拮据，為了想再賺點錢給家人，所以幫忙魯王樐偷考卷作弊以貼補家用，真是令人一掬同情之淚。

當然啦，人要求新求變，考生枯等鬼神洩題，形同坐以待斃！

若有機會，一定要主動出擊才會成功！例如：《括異志》記載某個官二代韓宗緒先生，為求考試順利，到相國寺祈神保佑，意外見到家裡過世已久的老僕人。

韓先生十分開心地跟他搭訕：「咦？你不是以前在我家工作的阿伯嗎？好久不見？……額，不對，你不是死很久嗎了？怎麼會在這裡！」阿伯面無表情：「我來幫忙送春季會試的榜單。」韓先生眼中突然湧現出無數星星光芒，喜出望外地偷偷地詢問阿伯：「你可以幫忙偷看榜單嗎？沒有的話……能不能幫忙想想辦法？」阿伯表示：「……。」

過了幾天後，阿伯現身告訴韓先生，他冒著風險悄悄在陰司偷窺榜單，知道韓先生會上榜，不過要 N 年後才中。韓先生說：「阿伯，我唸這麼多年書，還要那麼久才會考上。欸，不然，你支持一下我啦，幫助我的夢想嘛，就幫個忙嘛！我們書生最大的夢想啊，就是考中啦。阿伯，你幫個忙，幫我換個比較前面的考上年度。啊，我的夢想就完成啦！你就幫我啦！幫嘛！幫嘛！」

阿伯：「……。」

韓先生隔年果然上榜，本來以為可以直上青雲，成為高富帥，迎娶白富美……。十多年之後，韓先生一直沒有升遷。據說是因為阿伯覺得他很煩沒能打點好跟陰曹官差的關係，導致東窗事發。

以上故事裡提到的試場人員（鬼）洩題、偷卷修改跟請託人情問題，在宋代是確實存在的。

像是黑衣小官的故事有其背景，因為當時地方的胥吏（小公務員，政府雜役）薪資微薄，所以經常靠一些政府弊端來賺取油水，而科舉舞弊就是其中的一個財源。而考官跟胥吏人員水準不一，有些官員很嚴格，有些則是連考場秩序都無法好好維持，這當中就有上下其手的空間。

總之，只要有鬼的地方就有江湖，後門也是可以通的。鬼作弊，基本上看起來是成功的，但是這種機會也不是人人都有的，不然怎麼就偏偏只有這位考生受鬼眷顧，來幫忙他中舉呢？

怎樣才上榜，只有天知道

宋朝是重文輕武的時代，官員任用方面非常仰賴科舉考試，當時宋代家族要保持其地位較唐代更加不易。為維持社會地位，許多家族鼓勵、資助優秀的子孫準備考試；因此，教育子弟成為這些家族的重要任務，考試上榜則成為教育的目標。

賈志揚《宋代科舉》就詳述宋朝因為教育普及，考試人口暴增所造成的考試競爭性跟不公平的問題。進德修業或個人努力在考試當下是如此無力，當然考生會焦慮，甚至開始追求虛無縹緲的鬼神能力，嘗試理解是否有某種神祕力量在考試中運作。

接下來要說的這個考場鬼故事發生在南宋淳熙十三年（1186），福建邵武正在考試期間，當時科舉考試制度已採用彌封、謄錄等方法，主考和閱卷官都集中在貢院評卷，與外界隔離，防止舞弊。八月十五日的夜晚，存放謄錄的院子發生不明大火，考卷統統被蒸熟，無法辨識。究竟，這是場偶發的大火，還是失意的考生憤怒之下所做出的行為？且讓我們繼續看下去……。

為安撫考生情緒，隔天考試仍舊照常舉行，為維護社會治安，全體試務人員出動監視考生一舉一動。一些人偽裝成民眾，潛伏在角落查探，有幾位甚至像忍者一樣埋伏在樑柱上充當監視器，觀察考生是否有可疑情事。

半夜時分，某位有陰陽眼的試務人員，看到半空中突然出現一團黑漆漆的鬼，帶著一堆錢幣，在考場裡繞來繞去。鬼看到某些考生時很高興，會放一枚錢在那名考生桌上，陸陸續續放了大約二十餘枚。他也會拿棍子痛打那些沒有得到錢的考生，而那些人一點反應都沒有。

這位有陰陽眼的試務人員心裡想：「莫非有拿到錢的考生會中舉，而被痛毆的會落榜？」他悄悄將這些人記錄起來，放榜那日，果然被丟錢的都有上榜。

這故事是洪邁記載的，他自己對這則故事表示疑惑：難道考試不是因為個人努力來決定上榜的嗎？怎會好像是某種神祕力量或天意決定的呢？在洪邁看法的背後，應該疑惑於考生到底要怎樣才會上榜？歷代讀書人精心專研考試要怎麼讀，怎麼寫，要使用什麼範文，但沒考上的仍占大多數，像是知名理學家程頤也沒有考中進士，靠講學維生的也有。

歐陽修就提過當時有些考生不熟讀經文，卻因為熟讀詩賦或時文，幸運中舉。在這樣的情況下，任何理性的分析都不足以說明到底上榜的標準在哪裡？主考官標準到底在哪裡？為什麼用功者考不上，而且知名學者也未必能考上，難道考官的決定是隨機的嗎？

咦？這些問題好眼熟，好像在哪裡看過？

和當代新聞標題內容〈學測國文非選擇題 高分靠運氣〉：「專家認為評分不夠客觀。考生則表示不理解閱卷老師標準，覺得老師亂改。」有 87% 像。

1906 年的北京貢院明遠樓（維基共享）

落榜者眾，上榜者少。古今皆然，是不爭的事實。當然，古代考生也是會抱怨的，從抱怨某些人抄襲範文到都是某大師的學生考上，跟現代學生也差不多，只是他們不太敢評論政府，得罪考官以後永不錄用怎麼辦？為了安撫考生受創的心靈，宋人自有一套說法來緩頰這些負面的聲音。

乾道五年（1169），吉水人羅維藩考完省試後，回旅館休息，酣睡中見到死去的老爸前來探望，死鬼老爸對兒子說：「兒子啊，你在考場沒辦法跟杜申火拼的，因為我們家比杜申家少了二十八年陰德。」羅維藩頭上冒出好多問號？杜申是誰啊？不認識啊？後來會試放榜，還真有這個人，殿試時兩人名次相差頗大。

如果說某些落榜的考生因為未知的前世或是祖先罪孽而無法考上，這種屬於「道德問題」，對考生而言是可以彌補的，只要自身努力進德修業，終將有中舉的一天。這種特別的邏輯對讀書人來說十分受用，只須潔身自愛或是日行一善，上天將給予福報，那麼中舉就是一種榮耀勳章，表示自身的品格是配得上其身分的。因此，對於自古擔憂道德敗壞的文人而言，這樣的說法有助於社會的穩定，使人更努力行善。

包筠雅《功過格》一書提到此時期出現一種叫「功過格」的宗教小冊，用於記錄個人每日言行舉止的功德與過錯。書中將「善行」和「過錯」分別記載，類似記帳，可以功過相抵。待一段時間累計功過次數，就可以知道自己是過多於功，還是功多於過。如果善行不足，便要補過。到了明代，袁黃等人倡導功過格作為個人陰德評價的系統，使士人們更加重視功德的累積，期望能導致命運改變。

但是事有一體兩面，陰德果報想法也對社會風氣造成不良影響。范仲淹表示當時不少讀書人常提到中舉是命運，卻不提用功讀書，原本應該進德修業日益進境，卻歸因於上天，這是十分奇怪的。

如前述的幾則鬼故事，主角們中舉全是因鬼神相助而非憑藉自身實力，而且故事中至始至終都沒有提到洩題、改卷、提示答案等行為有道德上的瑕疵。換言之，說故事的人刻意忽略這件事，隱約強調這些中舉的當事人均是積陰德或是有緣分。

（1） 作弊跟防弊詳情可閱讀劉子健〈宋代考場弊端〉及柘榴君〈清代科場作弊指南〉





參考書目

包筠雅，《功過格》，浙江：浙江人民出版社，1999。

沈宗憲，《宋代民間的幽冥世界觀》，臺北：商鼎出版社，1993。

栾保群，《百鬼夜宴：這些人，那些鬼》，台北：柿子文化，2013。

賈志揚，《宋代科舉》，台北：東大出版社，1995。

劉祥光，〈宋代的時文刊本與考試文化〉，《臺大文史哲學報》75卷，2011。

劉子健〈宋代考場弊端〉，《兩宋史研究彙編》，台北：，聯經出版社，1986。

祝尚書，〈科名前定：宋代科舉制度下的社會心態——兼論對宋人志怪小說創作的影響〉，《文史哲》2004年第2期。

柘榴君，〈清代科場作弊指南〉，《CCC創作集2》，台北：數位典藏，2009。

管仁建，〈台灣聯考史上的最大作弊案〉

本文摘自聯合文學出版之《鬼的歷史：不管是什麼鬼，都給我來一點》



