政治的日常》政治的所在：哲學之道

從銀閣寺一直到南禪寺這一段，是京都最熱門的觀光景點，長年都擠滿觀光客。前段的哲學之道以春櫻聞名，春天擠滿了觀光客，讓「哲學之道」一點也不清寂。而後段的永觀堂、南禪寺則是紅葉名所，秋天人滿為患，尤其是永觀堂，想要閃避人潮，大概春櫻過後，初夏未至的時候，是最佳時間。

李拓梓

因為是寫作「善的研究」的本土哲學家西田幾多郎喜歡散步的地方，因此東山下從銀閣寺往南禪寺的前半段路，被稱作「哲學之道」。

「哲學之道」往南，陸續會經過法然院、永觀堂和南禪寺三間大寺廟，每間都是大有來頭。

東山下從銀閣寺往南禪寺的前半段路，被稱作「哲學之道」。圖為賞櫻季節的哲學之道。（維基共享）

第一個抵達的是法然院，日本淨土宗的創始者法然上人曾經修行的地方。從哲學之道的水渠往上爬，大約還要十分鐘，才會看到美麗的茅草三門，這座三門是京都市區唯一一座茅草三門，門外立了一碑，寫了「拒絕葷腥酒肉入山門」。不過改編自名作家渡邊淳一小說的《失樂園》電視劇，卻特意安排了外遇的久目跟凜子（由已經過世的川島直美飾演），來人少的此地幽會。

其實法然的大本營在知恩院，他是日本佛教文化從奈良學術平民化的關鍵人物。淨土宗主張念佛就可以前往西方極樂世界，和過往學術性極高的奈良佛教相比，不識字的平民也可以很輕易的認同、理解，並透過口傳理解佛教的教義，因此很快就在日本流行了起來。

法然院有許多墓地，最有名的就是《細雪》、《春琴抄》的作者谷崎潤一郎，他的墓旁有「空」、「寂」兩字，但不時有人去憑弔。谷崎是東京人，但是他對京都有莫名的熱愛，晚年幾乎都在京都居住，他晚年喜歡買書的「春琴堂」書店至今還開著，不過生意不太好。其他葬在法然院的名人，有日本社會主義思想的啟蒙者河上肇、《粹的構造》作者哲學家九鬼周造，把屋簷上的雨滴畫得栩栩如生的畫家福田平八郎。這些人也都是「哲學之道」散步的熱愛者，以記錄京都瑣碎生活有名的作家壽岳章子，在《千年繁華》一書當中，就有他父親戰前跟河上肇交往，並在河上被捕時出手救援的紀錄。

法然院是日本淨土宗的創始者法然上人曾經修行的地方。（日本語版ウィキペディアのMariemonさん, wikimedia.org/）

再往南一點的永觀堂，本名叫做「聖眾來迎山無量壽院禪林寺」。會被稱作永觀堂，是因為第七代住持永觀律師的關係。永觀律師的時代比法然稍早，正是藤原家主導的攝關政治衰退，無法無天的「上皇」（天皇的父親）主宰政局的院政興起的年代。此時奈良佛教快速往百姓生活普及化正要開始，永觀自己就是東大寺的「別當」（管理階級）出身，他希望佛教對眾生的普渡，可以讓每一位信徒都前往極樂世界。據說他一天可以唸六萬次佛號，雖然不知真假，但他的主張應該可以算是淨土宗的先聲。

永觀堂最重要的珍寶，就是位在最深處阿彌陀堂的「回首阿彌陀佛立像」。有別於平常我們所見的阿彌陀佛像多是正襟危坐，永觀堂這尊「回首阿彌陀佛立像」，有著一個慈悲的轉身動作。像是投注愛情、像是體貼、又像是等待的立姿，獨一無二，看見心裡會有一種光。這尊佛像的由來，據說是永觀在東大寺的時代，有一回早課時，看見阿彌陀佛走下佛壇，在僧侶之中引領繞佛。永觀看呆了，一時忘了念佛，阿彌陀佛於是對他慈悲的說「永觀，你遲了」，於是才有了這尊塑像。

永觀堂最重要的珍寶，就是位在最深處阿彌陀堂的「回首阿彌陀佛立像」。（圖：網路）

後來永觀決心離開東大寺時，帶著這尊塑像走。東大寺的僧侶從後面追出來，想要要回這尊「回首阿彌陀佛立像」。但說也奇怪，這尊佛像在永觀離開的路程中，從未離開他的肩膀，於是就跟著永觀來到了平安京的禪林寺。

永觀不是只會念佛，他眼見當時眾生百姓正為了「前九年、後三年之役」的武士集團衝突而苦，田園荒蕪、生靈塗炭，便在禪林寺種滿了梅樹，果實佈施給窮人，被稱作「悲田梅」。此外，他也設置了「藥王院」，讓沒有錢看病的百姓可以來此拿藥治病，因此受到平安京百姓的愛戴。久而久之，也沒人記得這裡本來是禪林寺，每個人都說這裡是「永觀堂」。

永觀堂往南禪寺這段路，已經不是「哲學之道」的範圍，而是一條稱作鹿之谷道的小徑。這裡也是壽岳章子小時候住過的地方，她筆下的東山高中、學校旁的疏水支脈、水車，再過去一點的南禪寺豆腐店，都是容易讓旅人記憶深刻的所在，東山高中附近的鹿之谷道，也是我自己最喜歡的京都所在。走進南禪寺範圍不久，就會看到三門，這座三門是京都規模最大的三門之一，興建的人是德川家康的家臣藤堂高虎。

東山高中旁水溝。（圖：作者提供）

南禪寺三門。（圖：作者提供）

藤堂本來是豐臣秀吉的家臣，也是「賤岳七本槍」其中的一員猛將，他跟其他六個人不一樣，當加藤清正、福島正則等人在「關原之戰」及其後的大阪冬之陣、夏之陣中，到底要站在秀吉元配北政所比較支持的德川家一方，還是要站在秀吉獨子秀賴的豐臣家一方而猶疑時，藤堂高虎是最早，而且死心踏地靠向德川家的一員，也因此得到德川家的信任，屢建戰功。

不過，在豐臣家慘敗的大阪夏之陣當中，藤堂不知道是對自己得家臣戰死有感，還是對戰敗的西軍有虧欠，因此提議要修繕南禪寺，最後他果然出了最多錢來興建這座巍峨的三門。這座三門至今看起來仍是很壯觀，如果付錢爬上去，據說可以看見天下絕景。歌舞伎《樓門五三桐》裡面的大盜石川五右衛門，就是在這裡說出「絕景啊絕景」（絶景かな、絶景かな）這句經典台詞。

大本山南禪寺。（圖：作者提供）

從銀閣寺一直到南禪寺這一段，是京都最熱門的觀光景點，長年都擠滿觀光客。前段的哲學之道以春櫻聞名，春天擠滿了觀光客，讓「哲學之道」一點也不清寂。而後段的永觀堂、南禪寺則是紅葉名所，秋天人滿為患，尤其是永觀堂，當年永觀律師的梅林只剩一棵，現在全是楓樹。想要閃避人潮，大概春櫻過後，初夏未至的時候，是最佳時間。

永觀堂賞楓人潮。（圖：作者提供）