自由開講》稅暴力現在進行式

王子文

日前法學教授家裡失火，妻子死裡逃生，卻重傷要坐輪椅，消防局也火速查出起火原因，受害者找到廠商雙方到法院和解，國稅局竟趁火打劫，拿理賠金來課稅及處罰20多萬元，大學教授舉財政部函證明損害賠償免納所得稅，就是因為家當付之一炬舉證困難才和解，國稅局卻違法硬要納稅人負舉證責任，法學教授指國稅局不但沒有站在受害者立場，還踰越法律判決，這是行之有年的官場慣例。

另一個案例。加州大學高材生葉揚春帶著技術回台貢獻，公司給他技術股，經過經濟部認可，國稅局卻片面改成薪資所得，要他繳稅四百多萬元，打稅務訴訟都遭行政法院駁回，財產被強制執行，並限制出境，雖然過了追稅期，但妻離子散怎麼賠？他的一位臺大學長也因技術股被追稅一千多萬，今年修法又要再追稅5年，被滯留大陸無法入境！

據統計，2015年國人赴海外工作人數多達72.4萬人，其中青年工作人口占39.5%，大專以上學歷占72.5%，為什麼在台灣受高等教育的人才不想留在台灣工作？

台灣全民平均薪資倒退17年，財政部近3年稅收共超徵4239億元，這些稅收從哪裡來？民眾所感受到的，是物價一直漲，只有薪水沒漲，台北商業大學助理教授蔡孟彥指出，在這幾年經濟不好的狀況下稅收還超收，他質疑，如果是納稅人知道稅制要改，提早做規劃的話，那時的超收是一種假象，過幾年可能收不到稅，如果不是的話，這些稅從哪裡來？如果沒有依法行政，紛爭就會不斷，景氣不好稅收超徵是有問題的！

立委陳瑩爆料，國稅局每年編列上億稅務獎金，工友也分紅，領獎人數甚至超過員額，前立委黃文玲表示，查稅奬金是稅改最重要的問題，前財長張盛和說無查稅奬金就無法養廉，許虞哲部長竟然講說要課稅就不要講人權，這是什麼樣子的財稅官員？

立委陳瑩爆料，國稅局每年編列上億稅務獎金。（資料照，記者簡榮豐攝）

新任賴揆承接號稱史上最大的稅改方案，宣稱惠及五百多萬戶，但學者批評聲不斷！世新大學行政管理系教授認為，反而降低富人稅率，而其所引起的物價上漲卻要由全民負擔，稅改如有利益，絕非升斗小民！

張福淙會計師投書表示，修正草案調整營所稅反而實質加重納稅人的稅負，而刪除45%稅率級距，只是在討好大富巨賈，簡直扮聖誕老人搶錢！

據勞工局統計，2016年我國非典型勞工已將近80萬人，占就業總人口數的7％，低薪資所得情況日益嚴重。

《今周刊》報導，瑞士洛桑管理學院調查台灣吸引外資的關鍵因素，前三名都和民間競爭力有關，最後三名分別是政府效能、稅制競爭力和法制環境。聯合國公布的《世界投資報告》（World Investment Report）指出，台灣吸引外資的排名，在亞洲卻逐步倒退，只有越南的三分之一、菲律賓的二分之一。



蔡孟彥教授認為，政府應思考如何結合經濟與人民，而不是追求形式上的數字。前台大法律系教授陳志龍指出，稅改完全沒有提到賦稅人權，也沒有談到如何讓人民過得更好，這是一個很嚴重的問題，台灣稅暴力沒有改善！日前某政論節目探討台灣稅災問題，1小時內湧進7000多通網路電話與留言，台灣租稅暴力正持續進行，賴揆號稱「南仁醫」，是否診斷出台灣病灶？

（國小教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com