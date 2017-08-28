自由開講》官場文化下的納保官 會保護人民？

蘇燕葶

日前有稅務人員坦承「納保官」不可行，因為未來「納保官」將以任務編組方式用內部的現職人員擔任，為了飯碗、考績，未來的納保官没人敢推翻經過層層長官核定的案件。擔憂納保法竟如此被扭曲。

因為未來「納保官」將以任務編組方式用內部的現職人員擔任，為了飯碗、考績，未來的納保官没人敢推翻經過層層長官核定的案件。（報社資料照）

筆者曾經歷一段被稅務人員冤枉、刁難的辛酸，當年我任職於公部門，因為喪夫且獨力扶養2個稚齡的孩子，娘家父親為了協助我們，安定孤兒寡母的生活，讓我們不會因無房而漂泊，決定將他唯一現居的房子，用高於官方公告現值700多萬元賣給我，怎知這樣單純的好意卻為我們帶來一連串奔波、冷嘲熱諷的窘境。

國稅局認定我逃稅，反覆查我銀行帳目往來明細，連同父親及哥哥也查，每隔2-3星期就要求提供資料，陸續要求銀行5年內的各明細，接著要求我們再去銀行調印10年內帳目往來明細，仔細的計算父親贈與給我的錢有無任何瑕疵，反覆奔波約半年，連我們委任的代書都覺得稅務單位欺人太甚，故意刁難。

查稅人員質疑說：「你只是個小小公務員，賺的錢不多，又是單親媽媽，還要養2個孩子，哪有能力買房子？」這些話真的是在我們的傷口上灑鹽巴，單親不是我願意啊。後來代書替我們回覆：「她死了先生，有領到一筆撫恤金啦！」事情才告一段落。其實我有能力照顧家庭、帶好孩子，買房安居，國家就該表揚我是個好國民，怎可反過來懷疑、譏笑我？國稅局恣意，把人民都當作賊！依法，查證本應是稅務機關的責任，人民卻要一次又一次的自己舉證證明清白！

年底納保法即將上路，未來的納保官極有可能是這樣欺負人民的稅務人員擔任，試問，將來有可能大轉變成為保護納稅人的納保官嗎？

（公務員）

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