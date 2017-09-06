自由開講》對賴清德組閣的肯定與期待

鄧鴻源

據報導，台南市長賴清德最快將於本週五北上組閣。賴清德組閣首要之務，將是解決「一例一休」的修法、改革環評機制，同時穩定電力供應與分散電網，強化企業投資信心，以挽回民眾對蔡總統江河日下的信心。

總統蔡英文（中）5日親自召開記者會，宣布新閣揆由台南市長賴清德（右）接任，行政院長林全（左）也出席，代表新舊內閣的溝通和交接，沒有任何問題。（資料照，記者黃耀徵攝）



平心而論，「一例一休」的確對國家傷害很大，可說四輸，全民皆輸：一、勞工輸：想加班，沒加班機會，收入大減；二、企業輸：營收減少，成本上漲，競爭力下降；三、人民輸：物價上漲，通貨膨脹很厲害，以台南水準來說，以前一個煎蛋5元，現在變10元，吃一餐（最基本的自助餐）以前50元左右，現在變65-75元；四、國家輸：生產力下降，GDP下降。可謂全盤皆輸，如若不改，賴神就算是神仙，也救不了小英的低迷民調。



如果賴清德接閣揆，「一例一休」應可望重新修正，否則經濟不振，再有能力的人主政也無法旋乾轉坤。其次要趕快落實轉型正義，如國民黨賤賣三中，搞出重大貪瀆弊案，國民黨黨產與婦聯會國產又始終沒有吐出來還給國家與人民，讓人怎麼吞得下這口氣？符合社會公平正義嗎？日前國民黨抗議前瞻建設，那麼每年花八百多億元給公務員十八趴利息，難道就合理嗎？到底是花在公共建設重要，還是給公務員「錦上添花」重要？



有人說，賴清德接任閣揆，若做得好，只是幫助小英連任總統，若做不好，損其一世英明。如果凡事為自己前途計較，賴清德不值得令人尊敬。以賴清德在台南市長任內的政績，絕對可以做得比林全更好。他的魄力與努力曾展現在對獨裁者銅像的遷移、對罷免李全教的堅持、對台南地震的處理與重建，以及南科與環保的建設等。還有就是對扁案與獨裁者銅像的處理，賴清德比小英更有同理心與Guts。更重要的是他操守清廉，遠非馬英九等任何政治人物所能比。



三年前，賴清德首度出訪中國，在復旦大學座談，提到復大在「八九民運」時，有上百位教師站出來，支持言論自由。與上海市長楊雄會面時，曾多次提及李登輝與陳水扁總統。對於某位復旦大學教授質疑民進黨的台獨黨綱，賴回應指出，不論是台獨黨綱或台灣前途決議文，都是歷史發展的軌跡。決議文內容有一段，台灣的前途由兩千三百萬人民決定，這是有社會極大的共識。這樣的勇氣實在非其他藍綠政治人物所能及；國民黨那些腐敗又投機的高官與退將就甭說，投機的柯文哲也沒得比。



總之，以賴清德的操守、政績、毅力與勇氣，出任閣揆，乃眾望所歸，大家不妨拭目以待。



（大學教授）

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