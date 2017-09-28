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魔幻拉美》拉丁美洲的咖啡文化

一般而言，咖啡產區多位於發開中國家，而咖啡消費國則為所謂的第一世界。拉丁美洲雖然是咖啡生產地，但拉丁美洲人也是咖啡的愛好者，進而衍生出獨特的咖啡文化。
作者： 陳小雀
2017-09-28 15:05
 | 2017-09-28 15:05

陳小雀

咖啡應該是全世界最普遍的提神「藥物」，也是最具經濟價值的飲料。美國堪稱咖啡消費量最高的國家，一天可消費四億杯；在芬蘭，則平均每人每天會喝四至五杯的咖啡，創單人最高咖啡消費量；其他如瑞典、義大利、日本、韓國等，亦是咖啡重要的消費國。

據信，西元六世紀，一名衣索匹亞牧羊人無意中發現，羊兒吃了一種灌木的紅果實後，變得活力充沛，牧羊人於是將果實分給僧侶食用，果然有助於僧侶在晚禱時保持清醒。這種果實就是咖啡豆。史學家一致認為咖啡原產地為衣索匹亞高地，最初的食用方式為直接咀嚼咖啡豆，並非現在的沖煮式。

十五世紀，咖啡傳入麥加，前來麥加朝聖的回教徒將咖啡傳遍整個伊斯蘭世界。於是從開羅、伊斯坦堡、德黑蘭，一路來到威尼斯。十七世紀末，咖啡已成為歐洲的普遍商品，咖啡館文化漸漸形成，也因為歐洲人有計畫在殖民地生產咖啡，咖啡才能成為世界性飲料及全球化作物。

咖啡傳入拉丁美洲的說法有多個版本。一般認為，法國海軍軍官狄克魯（Gabriel Mathieu de Clieu，1687 -1774）於1720年，從皇家溫室內偷了一株、或許數株咖啡苗，帶到加勒比海的馬丁尼克（Martinique）島後，開啟了拉丁美洲咖啡的盎然商機。另有一說，荷蘭人最早將咖啡移植至拉丁美洲殖民地蘇利南（Suriname）。

法國海軍軍官狄克魯於1720年，從皇家溫室內偷了一株、或許數株咖啡苗，帶到加勒比海的馬丁尼克島後，開啟了拉丁美洲咖啡的盎然商機。（圖：網路）

咖啡生長帶分布於南北緯二十五度之間。位於這個生長帶的國家除了衣索匹亞、葉門、肯亞等，尚包括廣袤的拉丁美洲。阿拉比卡（Arabica）係高海拔品種，為咖啡的主流品種，而拉丁美洲介於六百至一千五百公尺的高地頗多，加上日照充足，適合阿拉比卡種生長。一株咖啡種植四年即可收成，隨後進入盛產期，可連續生產幾十年，係投資報酬率高的經濟作物。不過，咖啡乃需要大量勞力的作物。在殖民時期，咖啡園業主均為當地寡頭與大地主，勞力來源為原住民或黑奴。十九世紀末，除了傳統的大型咖啡園外，開始出現家庭式咖啡小農，同時也有資金雄厚的跨國公司搶食咖啡大餅。拉美咖啡經濟背後其實是一部充滿剝削、不公與壟斷的廉價勞動史。

如今，拉丁美洲為世界重要的咖啡產地之一，咖啡儼然拉丁美洲的特產。據統計，在拉丁美洲今日的可耕地之中，咖啡園至少占了百分之四十五。因地利之便，拉丁美洲的咖啡豆主要銷往美國，其次輸往歐洲與亞洲。一般而言，咖啡產區多位於發開中國家，而咖啡消費國則為所謂的第一世界。拉丁美洲雖然是咖啡生產地，但拉丁美洲人也是咖啡的愛好者，除了常見的美式、摩卡、拿鐵、卡布其諾及濃縮咖啡之外，各地也有自己的飲法與術語，進而衍生出獨特的咖啡文化。

巴西的咖啡產量居全球之冠，其咖啡消費量相當驚人，居世界前十名之內。巴西人視咖啡為促進社交往來的萬靈丹，常在各式各樣的聚會中，不知不覺喝下一杯又一杯的濃縮咖啡。 墨西哥人頗愛喝卡布其諾，然而，其牛奶比率高達百分之八十，而且以愛爾蘭玻璃杯盛裝，已非原來的義式做法。墨西哥尚流行一款充滿民俗風的「陶鍋咖啡」（café de olla），其做法為：將水放入陶鍋中加熱，水滾後加入肉桂和糖磚再煮二十分鐘，亦可隨個人喜愛而加入茴香，接著倒入剛磨好的咖啡粉，一沸騰立即熄火，悶五分鐘待入味，最後濾渣以陶杯盛裝。

墨西哥人所改良的卡布其諾，其牛奶比率高達百分之八十，而且以愛爾蘭玻璃杯盛裝，已非原來的義式做法。（圖為作者提供）

哥倫比亞咖啡備受好評，並以「胡安．瓦德斯」（Juan Valdez）這個品牌打響國際知名度。「胡安．瓦德斯」係由哥倫比亞咖啡農協會所創造出的人物，為蓄著八字鬍的農夫，牽著一頭小驢子，模樣十分親切。哥倫比亞人最常飲用「科爾達多」咖啡（cortado），其比率採一半咖啡、一半牛奶。此外，哥倫比亞的「外衣咖啡」（café chaqueta）類似墨西哥的「陶鍋咖啡」，將糖磚放入滾水中，再加入咖啡粉，彷彿為咖啡披上甜蜜外衣。

哥倫比亞咖啡品牌「胡安．瓦德斯」（Juan Valdez）在國際市場知名度極度。（圖為作者提供）

「胡安．瓦德斯」係由哥倫比亞咖啡農協會所創造出的人物，為蓄著八字鬍的農夫，牽著一頭小驢子，模樣十分親切。（圖為作者提供）

牙買加的藍山咖啡是世界各地咖啡館常見的選項之一，其他如古巴、多明尼加、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、薩爾瓦多、哥斯達黎加、巴拿馬、委內瑞拉、祕魯等地，在生產高品質咖啡之際，也為咖啡增添多種飲法。

瓜地馬拉自十九世紀中葉才開始生產咖啡，因氣候、地質適宜，得以生產出高品質咖啡。圖為瓜拉馬拉市的一家咖啡館，即便是美式咖啡，亦十分講究沖、煮方法。（圖為作者提供）

咖啡館文化在拉丁美洲流行百餘年。一如歐洲，拉丁美洲的咖啡館也是騷人墨客討論文學與政治的場域，孕育革命思想與自由觀念之處，至今仍有多家歷史逾百年的咖啡館，例如：布宜諾斯艾利斯的托爾多尼咖啡館（Café Tortoni）、蒙得維的亞的巴西咖啡館（Café Brasilero）、里約熱內盧的哥倫布咖啡館（Confeitaria Colombo）、墨西哥城的塔庫巴咖啡館（Café de Tacuba）。

從一株幼苗，變成重要的咖啡產區，再衍生出獨特的咖啡文化，這外來植物在拉丁美洲找到深耕的魔幻要素。

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