魔幻拉美》禦寒熱飲：甘蔗種植史的甜蜜偶然

在西葡殖民時期，蔗糖係拉丁美洲重要的經濟命脈，除了提煉砂糖之外，糖廠亦將煮沸後的糖漿倒入模型，製成糖磚，以棕櫚葉包裝出口至宗主國。糖磚意外養成拉美人愛吃甜食的習慣，進而改變許多傳統食譜的味道，為拉美飲食文化增添風味。

陳小雀

自甘蔗於1493年被移植至古巴後，蔗糖一度成為拉丁美洲重要的經濟命脈，與殖民歷史、莊園制度和奴隸貿易密不可分。時至今日，全球約三十個國家生產蔗糖，其中十四國分布在拉丁美洲。以產量而言，巴西居全球之冠，墨西哥、古巴、哥倫比亞、阿根廷、瓜地馬拉占居全球前十五名，另外如祕魯、厄瓜多，委內瑞拉等國每年亦有超過六百萬噸的產量。

在殖民時期，征服者引進磨坊與榨汁機，壓榨蔗莖，取得甘蔗汁後，將之煮沸成糖漿，待水分蒸發結晶後即得砂糖。除了砂糖之外，糖廠亦將煮沸後的糖漿倒入模型，製成糖磚，以棕櫚葉包裝出口至宗主國。各個蔗糖產區均有其獨特的糖磚形狀，除了較常見的磚形之外，尚有圓形、圓錐形等。至於糖磚的名稱各地亦不同，例如：巴西稱之「raspadura」；墨西哥與中美洲稱為「piloncillo」；到了哥倫比亞與厄瓜多又改為「panela」；在委內瑞拉習慣以「papelón」稱之；至於秘魯與玻利維亞則名為「chancaca」。

各個蔗糖產區均有其獨特的糖磚形狀，除了較常見的磚形之外，尚有圓形、圓錐形等。至於糖磚的名稱各地亦不同。（By Torcedor Mateense wikimedia.org/）

糖磚係未精製的粗糖，為黃色、或紅褐色，富含維生素B群、維生素C、鐵、鈣、磷及其他營養，一直被視為健康食品，並做為糕點、飲品的甜味來源，添增其他口味的小塊糖磚甚至被當成糖果食用。換言之，糖磚養成拉美人愛吃甜食的習慣，進而改變許多傳統食譜的味道，尤其傳統熱飲，更少不了糖磚的調味，墨西哥的玉米糊（atole）即為其中一例。

在前哥倫布時期，古印地安人將玉米粉倒入水中，以慢火熬成濃稠的玉米糊。原味玉米糊又名白玉米糊，僅有玉米本身的淡淡甜味，供平時飲用，並充當病人的流質食物，減緩身體不適。另外，亦常在玉米糊內調入蜂蜜、辣椒末和可可粉等，做為宗教節慶中的必備飲品。 墨西哥淪為西班牙殖民地之後，征服者並不喜歡阿茲特克人的原來口味，而在玉米糊內加入糖磚、巧克力、香草、肉桂、水果泥等，調和成十分甜膩的口感。在熱巧克力流行後，玉米糊曾被貶為窮人的飲料，墨西哥因而產生一句相關成語：「微笑喝玉米糊勝過流淚啜飲巧克力。」意指，寧願貧窮但幸福過日子，也不願當個不快樂的富人。如今，玉米糊是墨西哥最普及的飲品，擴及整個中美洲，做法五花八門，其至在聖誕節也有其獨特做法。墨西哥高原的居民常以玉米粽（tamal）配玉米糊為早餐，展開活力的一天，深夜再以熱騰騰的玉米糊驅寒。

玉米粽。（Colombia.com）

同樣，南美安地斯山區日夜溫差極大，夜裡寒氣逼人，在哥倫比亞、厄瓜多、祕魯、阿根廷等安地斯國家，流行肉桂水果酒（canelazo）熱飲，暖胃禦寒。這款熱飲因肉桂、丁香花乾、奎東茄（naranjilla）、甘蔗烈酒與糖磚等基本成分而得名；其中，甘蔗烈酒常為傳統手工釀造。奎東茄學名「Solanum quitoense Lam」，茄屬，係南美洲原生植物，直徑約六公分，外皮呈金黃色，有濃濃酸味。

據信，肉桂水果酒起源於殖民時期，起初做法簡單，流行於原住民部落與中下社會階層。安地斯國家獨立建國後，肉桂水果酒搖身一變，成為「美妙之水」（agua gloriada），也有「糖水」（agüita de azúcar）之稱，深受大眾喜愛，是招待訪客、或節慶中不可或缺的飲品，並隨著各地習俗與特產，衍生出千百種配方，在爭奇鬥艷中，展現地域性與民族風。在南美洲的一些小說作品裡，常出現主人為夜間訪客獻上一杯肉桂水果酒的情節，似乎刻意凸顯這款熱飲的重要性。

肉桂水果酒是招待訪客、或節慶中不可或缺的飲品，並隨著各地習俗與特產，衍生出千百種配方。（The Travel Bite）

厄瓜多首都基多為了慶祝建城而每年舉行所謂的「基多節慶」（Fiestas de Quito），自1960年代起，肉桂水果酒儼然「基多節慶」的靈魂飲品，似乎少了肉桂水果酒，「基多節慶」就乏味單調。的確，在哥倫比亞、厄瓜多、祕魯、阿根廷等國的重要慶典裡，不乏肉桂水果酒的身影。

甘蔗係外來植物，卻在拉丁美洲落地生根，更深耕創造出各種甘蔗烈酒、蘭姆酒，同時以糖磚為拉美飲食文化增添風味。無論是玉米糊、抑或肉桂水果酒，亦可改為冷飲，但仍以暖胃禦寒的熱飲最受歡迎，彷彿禦寒之餘，也沖淡昔日遭殖民剝削的哀愁。若蘭姆酒是蔗糖的歡樂之子，那麼含糖磚的熱飲就是甘蔗種植史裡的甜蜜偶然。