魔幻拉美》仙人掌：墨西哥不可或缺的文化圖騰與經濟作物

團扇仙人掌原產地為墨西哥高原，其歷史可追溯至一萬年以前。在前哥倫布時期，原住民已懂得善用團扇仙人掌，不僅可做為食材和藥材，尚有其他用途。今日，團扇仙人掌是墨西哥不可或缺的文化圖騰與經濟作物。

陳小雀

大家常會在書桌、茶几、陽台上擺一盆仙人掌，增加綠意。以火龍果入菜、或做為餐後水果，也習以為常。墨西哥素有仙人掌國度之稱，仙人掌對墨西哥意義深遠，得從古文明談起。

根據阿茲特克神話，日神與月神誓不兩立，日神終究戰勝了月神，月神之子科比（Cópil）被當成祭品奉獻給日神；科比那顆仍舊跳動的心，落在岩石上，不久後便長出一株結滿果實的仙人掌，一隻老鷹以這株仙人掌為棲所。仙人掌果（tuna）彷彿人的心臟一般，象徵生命。老鷹在神話裡常被比喻為敏捷，是日神的使者，而老鷹將仙人掌踩在腳下，鷹瓜並抓著一顆仙人掌果，儼然司祭握著仍有餘溫的心臟，意味著日神凌駕月神之上。身兼日神的戰神於是賜予阿茲特克人神諭，以此神聖圖像為藍本，找尋建國基地：一隻叼著蛇的神鷹棲息在仙人掌上。

1325年，阿茲特克人終於根據神諭找到建國基地，建立都城特諾奇提特蘭（Tenochtitlán，即今日的墨西哥城）。「Tenochtitlán」原意乃仙人掌之地。 全球仙人掌科植物逾三百七十屬，分布在墨西哥就多達一百屬，其中的六十屬為原生於墨西哥，有團扇形、灌木狀、圓柱形、圓球形、攀爬形、匍匐型，大大小小，林林總總，足以叫人眼花撩亂。神諭所指的是一種有團扇肉質莖的仙人掌科植物，學名為「Opuntia dillenii」，阿茲特克人的納瓦語稱之「nopalli」，現代墨西哥人則將之簡化為「nopal」，讀音為：「諾巴爾」。團扇仙人掌原產地為墨西哥高原，其歷史可追溯至一萬年以前，透過鳥類的傳播而散布到美洲其他乾旱地區，北自加拿大、南至阿根廷皆可窺見蹤影。

團扇仙人掌原產地為墨西哥高原，其歷史可追溯至一萬年以前，透過鳥類的傳播而散布到美洲其他乾旱地區，北自加拿大、南至阿根廷皆可窺見蹤影。（維基共享）

在前哥倫布時期，美索亞美利加部落無役獸協助搬運工作，也不知輪子為何物，竟然可以興建出宏偉的金字塔，其中的奧祕就在於仙人掌。古印地安人利用圓木的滾動原理作為運輸工具，將大石塊置於圓形枕木上，以人力拖拉，為減輕搬運時的摩擦力，而將仙人掌肉質莖的溼滑凝膠塗抹於枕木上，作為潤滑劑。 團扇仙人掌亦可做為食材和藥材。削掉圓扁肉質莖上的尖刺，橫切成細條，煎炒調味後即可入菜，甚至還可變化出各式各樣的菜餚，涼拌、熱炒、火烤皆宜，係墨西哥最普遍的食材。而仙人掌果甜美多汁，果肉顏色或紅、或黃、或綠，是墨西哥乾旱高原上最珍貴的果實之一。

《弗倫提諾古抄本》（Códice Florentino）紀錄了阿茲特克人如何以團扇仙人掌為藥方，治療各種疾病。例如：利尿、消腫、降血糖、治挫傷、消炎解熱、癒合骨折、治療燒燙傷、排除體內寄生蟲、舒緩扁桃腺發炎、加速膿瘡化膿、幫助婦女順利分娩、增加產婦分泌乳汁。現代醫學證實，團扇仙人掌富含蛋白質、礦物質、維生素、β-胡蘿蔔素、十八種氨基酸，可增加人體免疫力，對癌症、心血管疾病、糖尿病皆有相當療效。晚近，由團扇仙人掌所粹取的保健食品頗受青睞。

仙人掌果甜美多汁，果肉顏色或紅、或黃、或綠，是墨西哥乾旱高原上最珍貴的果實之一。（ntrzacatecas.com）

古印地安人種植仙人掌預防風蝕地形，將仙人掌視為天然籬笆防止齧齒科動物危害玉米等作物，以乾枯的莖幹做為柴火，以附著於仙人掌表面的胭脂蟲為紅色染料。胭脂蟲其實是仙人掌的病蟲害，蟲子體形微小，外觀呈白色，但體內充滿鮮紅汁液，用於染布、或作為繪畫原料。為了大量採集胭脂蟲，古印地安人早已藉人工方式繁殖胭脂蟲。西班牙人進駐墨西哥後，見識到這種美麗的紅色天然染料，莫不為之瘋狂，進而引進歐洲。十七世紀，胭脂蟲成為銷往西班牙的重要產品之一，與黄金白銀一樣貴重。

墨西哥大量種植團扇仙人掌，是不可或缺的經濟作物，然而，並非所有仙人掌科植物均可作為日常的食材或藥材。有些仙人掌含大量生物鹼，食用後會引起致幻作用，劑量低有鎮定效果，劑量高則可能致命。例如，墨西哥俗名「peyote」（音譯：白藥帖）的烏羽玉（Lophophora williamsii），其致幻毒素與LSD類似，已被墨西哥政府列為毒品，請勿食用。