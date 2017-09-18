法操》安了太歲還是很衰，是否成立詐欺？

想以宗教中作法、消災、去厄等手法祈求改運的人，大多是在現實上遭遇了不少的挫折，視宗教為浮木，以致於被有心人士趁虛而入。

文／法操司想傳媒

日前有名莊姓男子，自稱大師，招收信徒，並以一堂課2萬元的「排解身心靈負面能量」，宣稱能爲人化解煩憂，但如果上了課依然諸事不順，身心的負面能量不減反增，莊姓男子是否成立詐欺？或是有人宣稱自己有神通、能分身，可帶信徒到西方極樂世界，接受信徒的巨額捐獻，這名男子是否成立詐欺？

什麼是「宗教詐欺」？

此問題即所謂的「宗教詐欺」問題，94年法務部網站曾在「常見詐騙犯罪型態及手法」列舉了「巫術或宗教詐欺」，並定義為：利用他人迷信心理，以鬼神之說恐嚇受害人，再偽稱能為人作法、消災、去厄、解運、祈福等；或以提供命相、卜卦等勞務，遂其「騙財騙色」之目的；或以建廟、建寺等為名，向信徒募款詐財。

不過這段定義有些爭議，例如刑法上的詐欺罪是財產犯罪，按理來說，只有「騙財」才能成立詐欺罪，「騙色」可能要討論是否成立乘機性交猥褻罪其他犯罪，所以這段定義似乎已經從法務部的網站上消失。

什麼是「詐欺罪」？

刑法第339條規定：「Ⅰ、意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。Ⅱ、以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。Ⅲ、前二項之未遂犯罰之。」

詐欺罪的構成要件，在主觀上要有詐欺故意和不法所有之意圖，所謂不法所有之意圖，即明知道該財產利益並不屬於自己，卻還是意圖據為己有；客觀上，須行為人行使詐術、該詐術使相對人陷於錯誤，相對人因錯誤而交付財物、交付財物造成被害人的財產損害。

然而，「宗教詐欺」案件中，首先要檢驗是否有「詐術」存在，就有非常大的難度。所謂「詐術」，是行為人向相對人傳達了不實的訊息。這些案件中的某些「神通」事實，例如宋七力是否會分身，沒有客觀可檢驗的標準，科學的方式無法（或「還」無法）判斷真偽（即使宋七力「分身」照片是假的，但無法以此證明宋七力不會分身）。如果法官就此為判斷，判斷基礎將是法官個人對宗教或特定宗教的信仰或不信仰，即國家公權力以國家權力實施者的個人信仰來告訴人民：某個特定的宗教（教義）是真的或假的，這違反了國家公權力行使時所必須遵守的宗教中立原則。既然無法判斷，則應該依「無罪推定原則」和「罪疑惟輕原則」，作出有利被告的認定。

不過，如果能證明行為人主觀上確有詐欺之故意，例如行為人宣稱自己有法力，而向信徒要求錢財，但行為人卻清楚明知自己沒有法力（雖然如果行為人強調自己有法力但卻不願意施展，即難以證明），行為人將可能成立詐欺罪；或是行為人向相對人保證「一定」會達成某種效果，例如相對人的癌症必定能痊癒，則可就此效果檢驗行為人是否成立詐欺罪。

宗教爭議案件這麼多，為什麼憲法還要保障宗教信仰的自由？

憲法第13條規定：「人民有信仰宗教之自由。」係指人民有信仰與不信仰任何宗教之自由，以及參與或不參與宗教活動之自由；國家不得對特定之宗教加以獎勵或禁制，或對人民特定信仰畀予優待或不利益（司法院大法官解釋釋字第490號解釋文）。

宗教信仰牽涉到一個人的價值觀和自我認同，例如每個人可能會思考：我為什麼會在這世界上？生命從何而來，往何而去？每個人的答案可能和他的宗教信仰（無神論者也是一種信仰）有高度相關，是其個人思想的核心之一，這些價值觀和每個人的自我實現有重大的關聯。宗教自由要保護的，並不是所有或特定的「宗教（教義）」，而是個人因信仰或不信仰這些宗教（教義）所彰顯的生活態度或思考方式。

是否應該立法新增特殊的「宗教騙財騙色罪」遏止犯罪？

參照我國ATM轉帳詐欺案件頻傳，刑法於103年6月18日增訂了刑法第339條之4規定的加重詐欺罪，那是否也應該新訂「神棍騙財騙色罪」加重處罰以遏止此類案件？

承前所述，宗教有其難以科學驗證的部分，首先要定義什麼是「神棍」，並建立一套客觀可檢驗的標準，就有很大的難度。法務部刑法研修小組在民國99年曾擬在刑法「妨害性自主罪章」新增「神棍騙色罪」草案，刑度與「強制」性交罪相當，最重處10年徒刑，最低也不得少於3年。不過研修小組內部持正反意見者各半，最後擱置。如果要增訂「神棍騙財罪」，相關草案最後可能和「神棍騙色罪」一樣遭到擱置。

目前只能由法院在疑似詐欺的案件中，以現行詐欺罪構成要件的標準，就個案中其他可被客觀檢驗的部分，論證是否成立詐欺罪，且法院應對宗教保持中立的原則，避免在判決中，使用情緒性的辭彙。

作自己命運的主人

想以宗教中作法、消災、去厄等手法祈求改運的人，大多是在現實上遭遇了不少的挫折，視宗教為浮木，以致於被有心人士趁虛而入。所謂「天助自助」，筆者認為靠自己努力，應該比「作法」實際，希望社會大眾即使遭遇挫折而徬徨無助之時，仍要堅定地作自己命運的主人，不要被不肖之徒利用了。

參考資料

許育典、周敬凡（2009），〈宗教自由作為宗教詐欺的犯罪檢驗〉，《東吳法律學報》，21卷1期，頁1-37。

本文經授權轉載自法操 安了太歲還是很衰，是否成立詐欺？