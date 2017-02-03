法操》有簽本票，還可以借錢不還！？這樣是不是「詐欺」？

借錢為何要簽訂本票？可以用「本票」代替「借據」嗎？借錢不還，是否會構成「詐欺罪」？有些法律常識報給你知。

法操司想傳媒

日前，據媒體報導，一位林姓男子以為了買房子、娶老婆的理由，向朋友借了30萬，並簽下本票，承諾以後會還款。之後林男再以同樣的理由和方法，跟同一位朋友再借了9萬元。可是，事後林男不但沒有償還，甚至斷絕與朋友之間的聯繫。

林男的朋友憤而提出告訴，認為林男的行為觸犯了刑法的「詐欺罪」。不過檢察官偵辦時，認為雙方當初所簽的本票，屬於民法上的債權債務關係，而且該名朋友，是因為信任林男，才會將錢借給林男，再加上沒有其他積極證據可以證明林男確實成立詐欺罪，所以做出不起訴處分。

借錢不還，是否會構成「詐欺罪」？（資料照，記者朱沛雄攝）

「原因關係」與「票據關係」

所謂的本票，只要依照《票據法》第120條上的規定，簽寫本票之絕對必要記載事項，即完成發票行為。而所謂的「票據關係」，指的是因發票、背書、承兌等票據行為，所發生的法律上債權債務關係（如執票人的付款請求權）。

而票據關係的成立原因，可能是來自借貸、贈與、買賣等，票據關係一成立後，便與「原因關係」（票據關係的成立原因）分離，原則上不會因為「原因關係」無效而受影響（如贈與契約被撤銷），這種特性又被稱為票據的「無因性」。

借錢為何要簽訂本票？

依《票據法》第123條規定可知，執票人向本票發票人行使追索權時，得聲請法院裁定後，強制執行。因為當執票人向法院聲請許可強制執行時，法院只須在形式上做審查，不須要去審查債權人與債務人之間的實際法律關係，或這張票據是否是偽造、變造。

相較於一般訴訟程序，如果借錢時有簽訂本票，就可以迅速即取得執行名義，滿足債權。因此，讓許多單純只是消費借貸關係（《民法》第474條）的債權人及債務人，為了方便，而以本票代替借據。

可以用「本票」代替「借據」嗎？

依照最高法院89年台上字1082號判決中可知，因為票據本質上具有「無因性」，況且交付票據之原因甚多，或為贈與、或為買賣、或為確保當事人間已存在之法律關係、或為消滅已存在之法律關係，並非只局限於金錢借貸這樣的關係而已。所以，除非還有其他證據可以證明，否則，不能僅以票據來證明彼此間有借貸關係。

所以，在本案中，持票人（林男的朋友）取得本票的原因是「消費借貸」，則持票人就須負舉證責任，去證明確實有把錢交給發票人（林男）的事實；而且交錢的理由，是「消費借貸」，若持票人手上只有本票，而無借據，或者第三人可證明時，可能無法說服法官持票人真的有借錢給發票人這一事實。

借錢不還，是否會構成「詐欺罪」？

對於一般民眾常常因為對方借錢不還，憤而提出詐欺的告訴，依《刑法》第339條詐欺罪的要件可知，行為人須「施行詐術」，相對人因而陷於錯誤並處分財產，而產生財產損害的結果與行為人的行為間須有因果關係（此部分亦可參考【法操】相關文章：黃琪怎麼可以一騙再騙！「詐欺罪」有這麼難成立嗎？）

所以，在這裡我們去探討「施行詐術」的部分時，首先要去判斷「借款時」與「借款後」的兩個時點。以本案來舉例，林男於借款時是以為了買房子、娶老婆的理由向朋友借款，而借款後，若確實將該筆金錢用於這些用途上，則不構成「施行詐術」的要件。

又林男的朋友是因為信任林男信譽良好，事後會還款的原因才會交付借款，並非林男施行詐術之故，因此在本案中因施用詐術與交付借款間不具有因果關係，所以並無詐欺罪之適用，只是單純民事上的消費借貸關係而已。

本文經授權轉載自法操 有簽本票，還可以借錢不還！？這樣是不是「詐欺」？