法操》命運大不同─日本奈良鹿vs台灣獼

目前來說，若是以日本奈良縣獵捕奈良鹿的作法來套用在台灣獼猴的話，就數量來說是不適合的，所以為了獼猴的健康以及避免自己的財物損失，希望大家不要餵食台灣獼猴，以及去柴山玩的話，小心自己的隨身包包，因為台灣獼猴就在你身旁，避免「人財兩失」！

文/法操司想傳媒

殺鹿行動

根據媒體報導，目前日本奈良縣的梅花鹿，數量已經達到飽和，有些奈良鹿會到農家去啃食農作物，讓附近農民苦不堪言。起初當地政府會補助當地受災農民架設柵欄，但柵欄的成效低，因此奈良縣政府便與日本鹿愛協會擬定了鹿害防制條例，希望藉由獵捕一定的數量來控制鹿的數量，避免農民再受害。

這時讀者是否會想到在台灣的台灣獼猴是否也可以用這個方法，來控制數量，避免獼猴搶食的新聞頻傳呢?

為台灣獼猴平反數量過多的謠傳

在柴山就整體而言，台灣獼猴的數量並未超過野生動物保育法的範圍內，仍為第三級保育類動物，也就是說台灣獼猴並沒有繁殖過剩，反而是果園的增加、人為的過度開發，以及遊客的餵養，使得獼猴認為那是他們可以吃的「食物」，才會出現在群眾之中，乞討食物甚至搶食物。

能否餵台灣獼猴?

以柴山為例，在柴山的獼猴他是屬於壽山自然國家公園，因此根據《國家公園法》第13條第8款第11目，於當地是禁止餵食台灣獼猴的，否則可以處以最高三仟元以下之罰鍰。值得注意的是台灣目前並未訂定完善的法規來禁止遊客餵食台灣獼猴，所以僅能由獼猴所在的位置來判定餵食獼猴是否違法，也就是說今天獼猴在你家，你想餵牠吃飯，是並不會違法。

人財兩失

目前來說，若是以日本奈良縣獵捕奈良鹿的作法來套用在台灣獼猴的話，就數量來說是不適合的，所以為了獼猴的健康以及避免自己的財物損失，小編希望大家不要餵食台灣獼猴，以及去柴山玩的話，小心自己的隨身包包，因為台灣獼猴就在你身旁，避免「人財兩失」！

日本梅花鹿 台灣獼猴 保護資格 僅有在奈良的梅花鹿是「自然紀念物」，一離開此地，即失去保護資格。也就是說東京的梅花鹿就不算是自然紀念物。 《自然保護網據野生動物保育法》第 16 條規定「保育類野生動物，除本法或其他法令另有規定外，不得騷擾、捕獵、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖」全台的獼猴都算保育類動物，不可以隨便處置。 可不可以餵食 目前沒有強制規定，通常在奈良公園外會販賣對鹿身體沒負擔的「鹿仙貝」，但是有些遊客會餵食牠們人吃的食物，所以造成鹿生病，所以未來會修改《縣立都市公園條例》，打算禁止遊客用外來食物餵鹿，只能用園內小攤販售的鹿仙貝，否則將處以 5 萬日幣的罰金，預計將於 2018 年開始施行。 不可以，通常獼猴所在地都是在國家公園內，所以都受《國家公園法》第 13 條第 8 款第 11 目規範中，最高三仟元以下之罰鍰。 計算數量方式 每年由鹿愛護協會在奈良公園清點數量。 由生態學者追蹤數量 誰管理 奈良縣政府。 由獼猴所在地的國家公園管理處管理。 如果造成他人損害，能否聲請國賠？ 根據我們蒐集的資料來看，似乎是沒辦法聲請。 不可以，若是台灣獼猴偷吃果園水果，不符合國賠要件，不能國賠；但如果被咬傷可以向自然公園管理處申請保險理賠。

本文經授權轉載自法操 命運大不同─日本奈良鹿vs台灣獼