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自由開講》是過渡還是改革？450天的林全院長

2017-09-06 10:16

羅義忠

9月4日上午，蔡英文政府第一任的行政院長林全召開記者會宣布請辭一事，為臺灣丟下震撼彈，看好者認為林全院長已啟動許多改革的法案和政策，認為其可以功成身退；不看好者認為林全院長因為政治不正確、僅是過渡性質的院長，下台是早晚的事情；而旁觀者則是認為行政院長一職換誰當都一樣。這些討論話語不論是恭維抑或是貶抑，其實都彰顯了林全院長在任期內，承載著蔡總統的施政和改革理念，其成果是擴及全民，否則誰會在乎一個不是民進黨籍也不屬於黨內派系，或是連國民黨也不視其為政治敵手的行政院長之去留？

9月4日上午，蔡英文政府第一任的行政院長林全召開記者會宣布請辭一事，為臺灣丟下震撼彈。（資料照，記者陳志曲攝）

自2016年總統大選結果確定之後，林全被視為準行政院長，自此眾人和媒體焦點就放在準院長的內閣人選，準院長林全也「不負重望」，在鎂光燈下曝光的方式介其「老藍男」內閣，不只國民黨不看好，連民進黨內也有不滿的聲音，但準院長林全也就以這套內閣班子進入忠孝東路一段1號，開始他的行政院長生涯。民進黨內認為林全因不屬於黨內任何派系，跟各黨籍立委的互動不至於緊張但也不甚密切；此外，由於林全院長的學者性格頗重，雖有擔任過財政局長的職務，但其政治敏感度還是讓人頗有微詞。

持平而論，在林全擔任行政院長任內，有效率地清理前朝施政不力、啟動多項改革內容、推動新政策等實際成果，若就林全院長推行政策的品質和數量來看，就不得不佩服其一步一步完成臺灣人民期望和蔡總統政見的毅力，重大民生政策如：推動一例一休；調高基本工資；通過「長期照顧服務法」（即長照2.0），確立長照財源；修正「住宅法」，提升弱勢居住社會住宅比率達30%；提出稅改方案：調高扣除額，受益者超過500萬戶普通家庭，調整股利所得稅，刺激經濟成長。

此外還有人權、轉型正義等重大政策，如：將4月7日訂為「言論自由日」，以紀念鄭南榕追求百分之百言論自由的壯舉；成立「不當黨產處理委員會」，對國民黨不當取得財產立案調查；至為關鍵也是改革重點的年金三法，則是完成公教人員退休職等法律修正案，在顧及公教人員生活條件同時，也做到年金永續發展、確保世代間公平正義的承諾。除了上述短期間通過及成果顯著者之外，林全院長也替臺灣經濟產業和長期發展打下基礎，如：電業法修法，開放再生能源綠電發展；推動「前瞻基礎建設計畫」、「5+2」產業創新計畫等重大政策。

或許林全院長因為一開始就被視為過渡的閣揆，而少了大展拳腳的機會，但細數林全院長任期內推動的政策，其不在意外界惡意負評、願意承擔在野黨問政砲火，林全院長是名符其實的「改革先鋒」、「改革院長」，而不只是過渡的角色，該給林全院長的掌聲不應落於批評之後。

政治工作者

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