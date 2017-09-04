Outside》軍港經濟學：非洲小國的生存之道

吉布提人口少，天然資源缺乏，國家長期貧困。總統蓋萊深知吉布提的「戰略」重要，並致力把這種天然優勢，轉化為實質經濟財富。

BILLY TONG

對不少國家來說，容許外國駐軍代表喪權辱國，是一個忌諱。但吉布堤（Djibouti）作為非洲面積第三小的國家，卻發展出一套有趣的軍港經濟學。吉布提透過出租軍事基地予世界列強，支撐著她們的經濟發展。

吉布提，位於所謂的非洲之角（Horn of Africa，又稱為索馬利亞半島）。

索馬利亞半島，是連結印度洋、紅海、地中海的海上要衝，擁有極高的地緣政治價值，故長久以來，是列強必爭之地。

現時在非洲之角，主要有四個國家，人口最多的是埃塞俄比亞 （Ethiopia），然後是索馬利亞 （Somalia）、厄立特里亞（Eritrea）和人口僅有80萬的吉布提（Djibouti）。

吉布提扼守紅海南面門戶，東北面的曼德海峽（Mandab Strait），是重要的國際航道。加上，吉布堤遙望葉門，葉門近年連戰不停，被西方世界認為是恐怖主義溫床，也是沙地阿拉伯為首的遜尼派勢力和伊朗為首什葉派勢力角力的地方；在陸路，吉布提毗鄰索馬里，索馬里長年面對海盜問題，以及極端組織青年黨（al-Shabab）崛起的危機。故此，吉布提的戰略位置，變得更舉足輕重。

吉布提總統蓋萊（Ismael Omar Guelleh）

吉布提總統蓋萊（Ismael Omar Guelleh）於1999年上任，2005、2011年和2016年先後在不公平的選舉連任，其中2005年一次，他幾乎獲得百分之百的選票支持。在他統治下，吉布提被認為是一個獨裁政權，長年打壓反對派，並透過修憲解除總統連任上限。

吉布提人口少，天然資源缺乏，國家長期貧困。蓋萊深知吉布提的戰略重要，並致力把這種天然優勢，轉化為實質經濟財富。2001年，蓋萊上任接近兩年時，美國開展全球反恐戰爭。蓋萊乘著這個機會，聯絡不同國家，指吉布提能夠在反恐戰爭中發揮更大作用。於是，來自歐美、亞洲的列強陸續到吉布堤租地，設立軍事基地，進行監察、反恐、反海盜的任務。

美國在吉布堤建立了萊蒙尼爾營（Camp Lemonnier）

作為前宗主國，法國在吉布堤設置了她們最大的海外軍事基地。自從九一一事件後，美國在吉布堤建立了萊蒙尼爾營（Camp Lemonnier），這是她們在非洲最大、最重要的軍事基地，以應對葉門和索馬里的恐怖主義活動。在2011年，日本自衛隊也進駐了吉布提，並開設他們在海外唯一的軍事基地。除此之外，意大利在吉布提也設有軍事基地，而德國和西班牙也有小量駐軍，在法國基地活動。

中國也在吉布堤建立了軍港

最新加入這個熱潮的是中國，中國在八一建軍節當日，正式開設她們首個海外軍事基地「中國人民解放軍駐吉布地保障基地」，官方說法指，設立基地目的，主要是支援護航、維和、人道主義救援任務。然而，西方輿論多指中國是次舉動，是要進一步擴展她們在非洲的勢力。

中國和美國的軍港位置，相當接近

現時，沙地阿拉伯也正在吉布提籌建軍事基地，以對抗伊朗在亞丁灣日益擴張的勢力，以及打撃葉門的什葉派胡塞武裝組織（Houthi）。



除了軍事基地外，吉布提的港口服務也有一定的戰略重要。吉布提彷彿扼據著鄰國埃塞俄比亞一億人口的生命線。自從厄立特里亞在1991年獨立後，埃塞俄比亞變成了內陸國，她們有九成的港口貿易需要依賴吉布提的港口。

布吉提市區

吉布提面對高失業率，糧油價格不穩等經濟問題，軍港經濟正正支撐著她們的生存命脈。每年，美國的萊蒙尼爾營，每年需要用上6300萬美元租金。中國每年則要繳交約2000萬美元租金，除此之外，她們在吉布提花上了數以十億計的資金，建設鐵路、港口、工業園和銀行。暫時，蓋萊的軍港經濟學尚算成功，在他治下約20年，吉布提的經濟規模有一倍增幅。軍港經濟除了能吸引外資，增加國民收入，也能令國家免除外在軍事威脅，減少軍費開支。



可是，長遠以言，蓋萊的軍港經濟學也會為吉布提帶來一定隱憂。中立和機會主義之間的界線其實十分模糊，吉布提可能會因此捲入更大規模的區域衝突。由其是中國軍隊的到來，吉布提的形勢會更複雜，他們的基地和美軍的萊蒙尼爾營只隔幾英里，若果中美在國際磨擦加劇，情況難以預料。

資料來源：

Quartz、BBC、East Asia Forum

本文經授權轉載自Outside：軍港經濟學：非洲小國的生存之道