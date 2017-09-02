Outside》如何安全遷移500隻大象？全球最大型的大象遷徙任務

大象要移動超過350公里。除了路途遙遠外，遷移過程中，專家們也要顧及對當地社群的影響。當地人口密集，亦有很多農地，所以不能讓大象慢慢步行到新家園。這麼艱鉅的任務，野生動物學家們是怎麼完成的呢？

BILLY TONG

2017 七月底，非洲國家馬拉威（Malawi）的野生動物專家，完成了一個為期兩年，歷史性的大象遷徙任務。

馬拉威的野生專家，成功把520頭大象，由利翁代國家公園（Liwonde National Park）和瑪傑特野生動物保護區（Majete Wildlife Reserve），轉運到恩科塔科塔野生動物保護區（Nkhotakota Wildlife Reserve）。

是次任務，首要目的是保護大象，免受非法捕獵的威脅，也希望減少象群與當地農民的紛爭。

這次任務，由國際非牟利組織非洲公園網絡（African Parks Network）發起。非洲公園網絡於2000年成立，由一群熱心獸醫和保育人士發起，他們有見非洲很多國家公園，因管理不善，而衰落凋零，於是希望透過他們專業的自然管理知識，保育野生動物。

這次大象遷徙任務，難度極高，大象要移動超過350公里。除了路途遙遠外，遷移過程中，專家們也要顧及對當地社群的影響。當地人口密集，亦有很多農地，故此不能讓大象慢慢步行到新家園。

而且，大象是群居動物，要減少牠們心理壓力，讓牠們成功融入新的環境，專家便要把大象們以家庭為單位運送，令任務難度更加，需要特別方法運送。

專家會先從直升機，向大象家庭發射合成鴉片劑。

專家會先從直升機，向大象家庭發射合成鴉片劑，麻醉藥效是嗎啡的一萬倍，可在數秒之中，殺人於無形，但對大象而言，需要大約四分鐘才起作用，期間，大象仍能走動一大段距離。在地面的工作人員，要留在大象的附近，確保牠們不會跌進水裡，或者被樹木擊中頭部，並防止牠們以胸部著地，這樣有機會壓碎肺部。

在地面的工作人員，要留在大象的附近。

當確定大象完全失去知覺，並處於可以安全移動的狀態之後，工作人員會把枝條插入象鼻，確保牠們能正常暢順，然後，翻轉牠們耳朵，保護眼睛免受陽光侵害。

以繩索繫緊大象的腿底，再以特製的起重機升起，運到30噸卡車上的大箱。

準備就緒後，工作人員會以繩索繫緊大象的腿底，再以特製的起重機升起，運到30噸卡車上的大箱裡。當工作人員安全把大象運到車箱後，會餵牠們解藥，從麻醉狀態中醒過來後，大象們會在12小時長的旅程中一直保持清醒。工作人員也會以鎮靜劑，讓大象保持冷靜。

看看片段吧

在去年，專家們先成功運送261頭大象，到今年，再完成餘下二百多頭大象的遷徙工作。在歷時兩年的計劃當中，僅有兩頭大象在運送過程中喪生。

根據《國家地理雜誌》（National Geographic）的數字，在100年前，非洲大象的數目超過1000萬頭，但在過度捕獵的情況下，現時數目銳減至45萬頭。每年，大概有4萬頭大象因象牙貿易而死亡。就以馬拉威大象們的新居，恩科塔科塔野生動物保護區為例，廿年來，大象的數目由超過1500頭，大幅減少到不足100頭。

但是，馬拉威大象們的舊居利翁代和瑪傑特，大象群的數目近來不斷增加，反過來影響當地人民的生活，牠們有時誤闖民居，破壞農地和趕走牲口，大大打擊人們生計。於是，當地人們和大象的關係十分緊張，農民自衛，加上捕獵者襲擊，很多被轉往至恩科塔科塔野生動物保護區的大象，身上都留有子彈孔。

這次任務，正好紓緩利翁代和瑪傑特的社區壓力，同時復興恩科塔科塔野生動物保護區的大象群。現時，恩科塔科塔野生動物保護區為防非法捕獵，增設了電網圍欄，也有訓練有素的護林員日夜巡邏。大象會和保護區的水牛，羚羊，疣豬和斑馬一起生活。非洲公園網絡希望能把恩科塔科塔打造成全馬拉維最大型的野生大象保護區，藉以吸引旅客，改善當地的就業環境，鼓勵非法捕獵者轉而投入正規經濟活動。

非洲公園網絡希望在2020年的時候，能夠管理20個野生保護區和國家公園。他們現時轄下的野生保護區共有10個，來自7個國家，包括中非共和國、查德、剛果民主共和國、剛果共和國、盧安達、贊比亞和本篇文章介紹的馬拉威。

資料來源

National Geographic、Japan Times

本文經授權轉載自Outside：如何安全遷移500隻大象？全球最大型的大象遷徙任務