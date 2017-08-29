Outside》環保水泥？從綠色混凝土到負碳水泥

水泥的二氧化碳排放，有大概一半來自生產途中用上的電力和加熱過程。另外一半，則源於名為鍛燒的程序。由於水泥生產會造成一定的環境損害，一些環保組織、科研機構，正著力尋求改善辦法，長程的遠景，是希望令水泥生產業變成零碳排放。

BILLY TONG

墨爾本大學基建工程學 （Infrastructure Engineering）的專家尼古娜絲（Rackel San Nicolas）於本月在澳洲學術網站The Conversation撰文，講解水泥與全球暖化的關係，以及科學家如何努力研發更環保的水泥。

除了水以外，水泥（Cement）是世界上最為常用的物料，主要因為水泥是混凝土很重要的構成部分，而混凝土是現代城市最普及的建築物料。

可是，水泥其實是全球暖化其中一個元凶。單在澳洲，每生產1公噸水泥，就會釋放出0.82公噸二氧化碳。

對比起鋼鐵生產，這或者談不上什麼大數目，因為每生產1公噸鋼鐵，就會排放1.8公噸二氧化碳。

然而，由於我們對水泥的需求十分巨大，全球一年會製造超過40億公噸水泥，過程中排出的二氧化碳，相等於全球工業及能源生產排放的二氧化碳5%。

鍛燒的過程

水泥的二氧化碳排放，有大概一半來自生產途中用上的電力和加熱過程。另外一半，則源於名為鍛燒（calcination）的程序。

鍛燒是一個對金屬礦物或其它固體材料之一加熱過程，在水泥生產中極為關鍵，石灰（limestone） 會被加熱成生石灰（quicklime），其間釋出二氧化碳。

由於水泥生產會造成一定的環境損害，一些環保組織、科研機構，如澳洲的Beyond Zero Emissions，正著力尋求改善辦法，長遠希望令水泥生產業變成零碳排放。一個最直接的方法，是提升儀器的生產效率，從而減少浪費能源。可是，水泥生產本身的化學過程，已經釋放大量二氧化碳，所以改善儀器，並不能大大減低生產水泥對環境的損害。

為此，專家正從水泥生產的方程式著手，尋找傳統水泥的替代品。

地聚物混凝土（geopolymer concrete）

Beyond Zero Emissions的報告便指出，現時有一半的建築混凝土，其實可以被一種叫地聚物混凝土（geopolymer concrete）的物料取代，這種物料同樣能夠防火，抵禦高溫，耐腐蝕性強，能反射陽光。

地聚物混凝土的水泥，不會以石灰製作，而是由飛灰，礦渣（slag）和粘土等物質組成，因而大大減少二氧化碳排放。故此，地聚物混凝土又稱為綠色混凝土（Green Concrete）。

在澳洲，要以地聚物混凝土替代傳統水泥，並不困難。現時，澳洲便有超過4億噸的飛灰庫存，它們來自煤炭行業，可以大約足夠用上20年。可是，澳洲尚未建立有系統的地聚物混凝土供應鏈，同時，建築公司也未對這種新物料投下信心一票。

在美國，美國綠建築協會（United State Green Building Council），已推行一些能源和環境設計計劃，推廣綠色混凝土市場，預計在2025年可見具體成效。

「負碳水泥」（carbon-negative cement）

近年，更有不少專家探討製作「負碳水泥」（carbon-negative cement）的可能性。

負碳水泥，以氧化鎂（magnesium oxide）取代傳統生石灰。當氧化鎂加水的時候，能從大氣中吸收二氧化碳。

倫敦帝國學院旗下的Novacem，是開發「負碳水泥」的組織，他們聲稱每生產1公噸「負碳水泥」，就可以吸收0.6公噸二氧化碳。可是，預計差不多十年後，「負碳水泥」才能真正面世。

希望在科學家的努力下，在不久將來，水泥生產業能變得更環保。



來源：The Conversation、LANEWS、Berkeley Energy





本文經授權轉載自Outside：環保水泥？從綠色混凝土到負碳水泥