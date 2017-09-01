自由開講》誰能小看柯文哲？！

李忠憲

台灣沒有人不認為這次世大運非常成功，接下郝龍斌的爛攤子，用有效率的方式舉辦這樣一個盛事。雖然有反年金改革的抗議行動沒有管制好，開幕式各國選手不能順利入場，造成維安不利的質疑，但是因為台灣選手表現超級無敵優秀，國際媒體也報導台灣民族自豪感，無論如何台灣民族自信心大幅提升，凝聚台灣民眾的團結，也增進了台灣的形象。當然同時也大幅提升了柯文哲市長的形象，甚至社會用「造神」兩個字來形容。

雖然有反年金改革的抗議行動沒有管制好，開幕式各國選手不能順利入場，造成維安不利的質疑。（資料照，記者羅沛德攝）

台北市政府的世大運團隊真的非常優秀，不管是運動會場的建置，選手生活和賽程安排，開幕式與閉幕式活動，以及網路轉播，大體上都非常令人驚艷。不過我覺得最大的敗筆是柯文哲的閉幕典禮演講，雖然有社會賢達大幅稱讚柯文哲的臺風、用字、格局跟氣勢都有直取總統大位的架勢，陳建仁副總統跟他相比之下，顯得弱勢許多，有人逐句分析，大幅稱讚柯文哲已經不是以往的柯文哲，請大家不要用以前那樣的柯文哲來看待他。

台北市政府的世大運團隊真的非常優秀，不管是運動會場的建置，選手生活和賽程安排，開幕式與閉幕式活動，以及網路轉播，大體上都非常令人驚艷。（歐新社）