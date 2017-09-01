自由開講》誰能小看柯文哲？！

李忠憲
台灣沒有人不認為這次世大運非常成功，接下郝龍斌的爛攤子，用有效率的方式舉辦這樣一個盛事。雖然有反年金改革的抗議行動沒有管制好，開幕式各國選手不能順利入場，造成維安不利的質疑，但是因為台灣選手表現超級無敵優秀，國際媒體也報導台灣民族自豪感，無論如何台灣民族自信心大幅提升，凝聚台灣民眾的團結，也增進了台灣的形象。當然同時也大幅提升了柯文哲市長的形象，甚至社會用「造神」兩個字來形容。
雖然有反年金改革的抗議行動沒有管制好，開幕式各國選手不能順利入場，造成維安不利的質疑。（資料照，記者羅沛德攝）
台北市政府的世大運團隊真的非常優秀，不管是運動會場的建置，選手生活和賽程安排，開幕式與閉幕式活動，以及網路轉播，大體上都非常令人驚艷。不過我覺得最大的敗筆是柯文哲的閉幕典禮演講，雖然有社會賢達大幅稱讚柯文哲的臺風、用字、格局跟氣勢都有直取總統大位的架勢，陳建仁副總統跟他相比之下，顯得弱勢許多，有人逐句分析，大幅稱讚柯文哲已經不是以往的柯文哲，請大家不要用以前那樣的柯文哲來看待他。
台北市政府的世大運團隊真的非常優秀，不管是運動會場的建置，選手生活和賽程安排，開幕式與閉幕式活動，以及網路轉播，大體上都非常令人驚艷。（歐新社）
我覺得這樣的評論大體上沒有什麼問題，柯文哲的確進步很多，他也不是以前的柯文哲了，至於這樣是好或是壞，就由大家自行來判斷。對演講的內容和氣勢，基本上我的看法沒有什麼太大的差異，的確是抑揚頓挫，頗能感動人心，但是我看到的是另外一個面向。
閉幕典禮的時候，有觀眾帶台灣英文字様的布條，被不知名的黑衣人強行沒收並加以逮捕。在這個同時柯文哲大聲疾呼「台灣」11次，本來「台灣」是這次世大運的禁忌字眼，如果柯文哲不要這樣子做，從頭到尾顯現的只是犬儒心態，真的是要遵照國際奧委會的規定。但是柯文哲並沒有，他在閉幕典禮的演講上，盡情高喊「台灣」，彷彿只有他能獨佔「台灣」兩字，其他人並不可以。
但是柯文哲並沒有，他在閉幕典禮的演講上，盡情高喊「台灣」，彷彿只有他能獨佔「台灣」兩字，其他人並不可以。（資料照，記者林正方方土攝）
更糟糕的是台北市政府所提供柯文哲演講的英文字幕，把10次的「台灣」換成「我們」，只留下一個。我的解讀感受非常不好，這樣兩面操作的做法，和被罵的詹詠然不知道有什麼不同。柯文哲實在太聰明，禁止別人講台灣，用中華台北，賺取藍營的選票。但是到最後，自己講台灣希望獲得台灣意識人民的支持，再用英文的字幕獲取中國的諒解和好感，這種高度政治操作的手法，一石可以三鳥，當然是以前的柯文哲辦不到的！
（國家高速網路與計算中心副主任）
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