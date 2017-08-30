社論》中華台北不入聯？

拜我國參賽者表現傑出之賜，世大運的社會熱度開低走高；而反年改團體的開幕式鬧場，則反激出社會大眾的國族熱情。如果說，我國標槍好手鄭兆村以九十一．三六公尺刷新亞洲紀錄，遭中國媒體質疑成績造假呼籲亞洲田徑總會介入調查，是缺乏運動精神的口水鬧場；那麼，日本足球隊在林口運動公園撿垃圾、打掃環境，堪稱是充滿運動精神的句點。為了慶祝台灣隊的優異表現，體育署、北市府將共同舉辦八三一「台灣英雄大遊行」，從總統府重慶南路北向出發。體育署長林德福表示，遊行活動是由總統府提出，體育署事前也不知道當天是總統生日。

不論如何，世大運即將在喝采聲中落幕了，各國運動員對台灣的初體驗也是正面的。我國則在整體過程中，經歷到主辦國際賽事的動員，這是讓世界進入台灣的寶貴經驗。不過，其中也有明顯的政治框框，需要各界共同努力突破。首先，台北市主辦世大運，但是「中華台北」宛如揮之不去的陰影，壓制著台灣或中華民國的認同，也挫折了二千三百萬人的尊嚴。我國好手獲獎，在自己的國家竟無法像他國運動員那樣披著國旗領獎繞場，差別待遇具體凸顯台灣「被不正常」處境，朝野與國人都應予省思與警惕。其次，尤其是提出八三一遊行活動的總統府，對於解除「中華台北」的緊箍咒，更須提出具體方案循序策進，不能選前批評對手，選後卻無所作為。

世大運開幕前，說明手冊出現「中華台北又長又細」的笑話。在輿論交相指責中，北市府將涉及申辦國、代表隊的部分維持「中華台北」，涉及地理名詞則改為「台灣」。如此這般，「中華台北來台灣」，卻抽空了「台灣」的主權國家意涵。這種事發生在國門之內，朝野幾乎都逆來順受，令人失望。國民黨也就罷了，連小英政府也冷眼旁觀「奧運模式」無限上綱。猶記今年五月，小英政府還殷望世衛年會發函邀請「中華台北觀察員」，一反當年批評馬政府接受此模式矮化國格。「中華台北」，馬規蔡隨，於是民進黨批評柯文哲兩岸一家親、床頭吵床尾和，固然罵得也有道理，仍予人「罵人罵自己」之感。

世大運熱鬧一場，小英說：「我們會永遠記得二○一七年的夏天，是一個到處都聽得到台灣加油的夏天！」緊接著，聯合國大會將於九月中開議，而「國安高層」日前證實，今年政府將延續去年的模式，請友邦發言與致函的方式表達，不會透過友邦提案，且提案時間也都過了。實際上，今年以來，有關加入聯合國的消息，都是民間組織在奔走，政府完全沒有跟進，遑論主導。許多人在問：「小英政府的『動作』，跟馬政府有何差別？」李扁時代，包括「中華民國重返聯合國」，「以台灣名義加入聯合國」，往往是政府年度大事，即使毫無例外遭到中國霸凌，但至少向國際伸張了台灣的國家意志。照理說，「台灣總統」的「維持現狀」，在聯合國議題，本應「維持李扁現狀」，如今卻儼然馬規蔡隨，而民進黨內也未見異議，今年的夏天真的是一個到處都聽得到台灣加油的夏天嗎？

不挑戰「中華台北」，主動稱「中國大陸」，消極以對聯合國議題，小英選前所言與選後所為，到底是一套還是兩套？「台灣英雄大遊行」，一起挺台灣，為英雄喝采；「台灣聯合國協進會」，任其體制外自力救濟；而辜寬敏資政所透露，小英稱「我們要加入聯合國」，也成了無頭公案。曾任扁政府國防部副部長的林中斌斷言：蔡英文本人並非台獨人士，她在外交、兩岸、國防等有關國安的閣員都逐漸偏離民進黨傳統台獨色彩的立場。林中斌基於甚麼觀察，如此篤定總統兼民進黨主席，偏離向人民承諾的立場？吾人不得而知。倒是「維持現狀」一年多來，但見延續「中華民國論述」，不見「台灣國家正常化行動」，再不力抗並突圍北京的一中進擊，恐將導致「本土政權」從論述到行動的總危機。