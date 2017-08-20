自由開講》反年改鬧世大運，賠上的是台灣發光的機會！

退役役男

我是一個曾經在獄警系統裡頭服役的退役不久的役男，在寫這篇文章以前，我也再三思量過，到底要不要寫出來，但我想很多事情還是應該被大眾所知。

在世大運開幕的當晚，反年金改革退休公務員們，為了保障自己的福利而跑到了世大運開幕式會館，展開一連串李來希口中：「退休退伍軍警抗爭的力道」的行動。其實在國際運動賽事裡頭，週遭出現抗議行動並不少見，過去在里約奧運場外就有許多抗議活動，各種訴求團體自然不會放過這樣良好的曝光機會。但是為什麼反年金改革的這些退休公務員們，會引發這麼強烈的反彈呢？這其中牽涉了許多層面，但是今天筆者就自身在獄警系統裡頭觀察，來針對這些人的舉動作分析。

世大運19日在台北田徑場舉行開幕儀式，軍公教聯盟等團體在場外喊出反年改口號。（記者黃耀徵攝）

在筆者過去服役的少年監所單位，裡頭大部分的公務員對於年金改革都深惡痛絕，但問起年金改革真正的內容，絕大多數根本不清楚，只是拿Line群組上互相傳遞的『消息』來計算自己會損失多少退休金，這其中不乏來源不明的新聞稿和公文。筆者印象深刻，有次我向幾位資深管理員詢問，是否知道年金如果不改革，未來台灣的確會有很大的財政問題。他們如是答：「我知道年金不改會有問題，不過這不該砍在我（公務員）身上啊。」

服役得這一年下來，筆者發現這群公務員本質上有個令人匪夷所思的特點，他們大多是國軍體系退下轉任公務員，這個轉任過程又有很多讓人結舌的灰色邊緣。他們上班第一件事，先聊天抱怨著政府，接下來就是無止盡的垃圾話迴圈，作為台灣監所系統的防線，背負國家對於感化教育的期待，他們大部分的時間在倒數下班的到來。

就連職等較高的教誨師，他們肩負著管理感化學生的任務，然而筆者卻曾經親眼目睹這些公務員，在當班的時間飲酒喧嘩。在規定不可抽菸的場所，大肆抽菸；執勤時間滑手機、聊天、泡茶。這些公務員，最常掛在嘴邊的話，就是政府如何對不起他們。

筆者所見的場合，只是台灣的一間監所，這只是廣大公務系統的一個縮影，在這些人眼中的世界其實相當狹隘，他們認為自己已經為國家付出了無數，換取來的卻只是微薄的薪資和汙名化。但事實呢？外頭有更多勞工，付出了心血不遜於此，甚至更過者比比皆是，這些勞工並沒能享有同等的福利與保障，但是他們默默耕耘著。

在這一年的觀察裡頭，還有些顯著的問題，公務員互分派系彼此攻訐，在公務上互相推諉，每個人都認為自己遭受不公平的待遇，同時覺得單位外的所有人都過得比自己好上很多。會有這樣的狀態，能夠推導出來的可能原因，是因為工作環境單純、事務單一，形成了公務員特有的同溫層，而這樣的同溫層阻隔了外界的聲音，他們只信賴同溫層的言論。

因此他們對於外界的質疑，往往都是抱持著嗤之以鼻的態度。一但聽聞到不利公務員的新聞，都能夠用政治鬥爭一言以蔽之；一但碰到政策的轉變，都認為是藍綠惡鬥的結果。這些見聞，僅僅是我一年所觀察到的一個監所單位的狀態，當我看到反年改的抗議團體會有如此的舉動，其實並不難想像，對於他們而言這是一場勝利，所有的譴責都只是政治操弄吧。殊不知他們正賠上的，是中華民國；是台灣站上國際舞台發光的機會。

（編輯）

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