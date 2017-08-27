胡，怎麼說》馬從事主變太上公親，這個判決太離譜！

胡文輝

就司法，馬英九是涉洩密及教唆洩密罪的「事主」；就政治，馬藉洩密及教唆洩密對王金平、柯建銘發動政治鬥爭，政治鬥爭發動者當然是「事主」。

台北地方法院法官唐玥引憲法第44條總統「院際權限爭議處理權」，判決馬英九無罪，判決的理由把馬從洩密罪嫌的「事主」身分，變成處理行政、立法兩院爭議的「公親」，而且是「太上公親」。

這項判決太離譜，讓馬搖身一變，從被告事主變太上公親，法界譁然，憲法學者的眼珠子都要掉滿地！

就政治，馬藉洩密及教唆洩密對王金平、柯建銘發動政治鬥爭，政治鬥爭發動者當然是「事主」，但洩密案的無罪判決卻讓事主搖身一變成了公親。（資料照，本報合成）

法官是憲法魔術師？可以自己擴大解釋憲法的總統權限？當做已預設馬英九無罪的遮擋布？

只要讀過我國立憲史，就知道憲法本文的體制傾向內閣制，憲法第44條賦與總統院際爭執處理權，是行政、立法、司法、考試、監察五院間，發生重大憲政爭議形成僵局，總統才能衡酌介入處理，基本上是備而不用。怎麼竟被當做明明洩密及教唆洩密卻無罪的理由？

就馬涉嫌犯洩密及教唆洩密的本案來看，院際爭議根本連影子都沒，有的是馬意圖藉此發動對王金平等的政治鬥爭。何況，馬辯稱的處理院際爭議，卻自找親信黃世銘、江宜樺、羅智強，沒找立院人士，兩造缺一，怎麼處理兩院爭議？根本鬼扯，法官竟相信！

如果，憲法第44條可以像北院判決那樣擴張總統權限，當年老蔣可能不必大搞超大違建「臨時條款」擴張總統權了。那麼好用，卻不用，他（蔣）傻瓜，你（馬）聰明？