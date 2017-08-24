胡，怎麼說》給國民黨一個「涼心」的建議...

胡文輝

金剛經、戰國策、古文觀止、史記...都是國民黨團提案內容，當做阻擋前瞻建設預算「利器」，既然那麼厲害，就給國民黨一個「涼心」的建議... 請國民黨主席吳敦義善用「利器」，2018年縣市長及議員選戰、2020年總統及國會大選，把「金剛經」列為國民黨政見總目標；「戰國策」列入政策白皮書綱領；「古文觀止」、「史記」列入施政核心...。一定所向無敵、連戰連勝！

國民黨立委廖國棟證實《金剛經》的前瞻提案為其辦公室所為。（記者鄭鴻達攝）

國民黨荒唐無下限，竟有媒體呼應稱讚其充分展現在野黨的決心，真的是荒唐加荒唐，荒唐無止境。

照國民黨的搞法，試擬立院未來表決前瞻預算時將會出現的場景：

議事人員： 第00001案，立委某某某等提出，金剛經.....「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。 主席：贊成的按贊成、反對的按反對...。 議事人員：第00002案，立委某某某等提出，戰國策，齊威王....。 主席：贊成的按贊成、反對的按反對...。

佛經、古書都很長，每案處理平均以半小時計、每個議事日開會6小時，國民黨提出10421案，要868個議事日，扣除週休二日，要1216日才能處理完畢。簡直不知伊於胡底！

前瞻預算案提案厚達104公分。（立院民進黨團提供）

前瞻預算當然應該嚴格審查，但國民黨團這樣搞法，和反年改團體搞破壞亂世大運，本質與操作手法何殊？原來他們本就是一掛的。

回到「涼心」的建議，吳黨魁務必把金剛經、戰國策、古文觀止、史記等，列入2018、2020年兩次選戰國民黨候選人共同政見，侯友宜、蔣萬安或其他人出戰雙北市長，吳敦義或朱立倫出戰總統大選，都要把古書佛經等神兵利器列入政見。