法操》【0824鄭性澤案再審】鄭性澤的最後一次機會！

鄭性澤再審案最後一次的審理庭，最終言詞辯論受到各界矚目。檢辯雙方除了對某些證人的敘述，表示屬於傳聞證據不具證據能力，反駁幾個不符合真實證言外，其他的證據則在辯論時表示。開了將近7小時的庭期，檢辯雙方、被告以及告訴代理人對於本案，說了些什麼？本次開庭發生了什麼重要的事呢？

文／法操司想傳媒

鄭性澤案再審 第4次審理庭

時間：106年08月24日 09：00

地點：台中高分院刑事14法庭

審判長：黃仁松法官

受命法官：唐中興法官

陪席法官：林榮龍法官

檢察官：陳幸敏

本次為鄭性澤再審案最後一次的審理庭，最終言詞辯論受到各界矚目。審判長在開庭起初，先詢問的檢辯雙方，對於上次開庭所函調的各項證據，是否還有調查必要？並提出本案全部卷證，讓檢察官及辯護人對所有證據陳述意見。

檢辯雙方除了對某些證人的敘述，表示屬於傳聞證據不具證據能力，反駁幾個不符合真實證言外，其他的證據則在辯論時表示。開了將近7小時的庭期，檢辯雙方、被告以及告訴代理人對於本案，說了些什麼？本次開庭發生了什麼重要的事呢？

鄭性澤再審案最後一次審理庭開了將近7小時的庭期，檢辯雙方、被告以及告訴代理人對於本案，說了些什麼？本次開庭發生了什麼重要的事？（資料照，記者許國楨攝）

檢察官：就現在的跡證，做最有可能的研判！

檢察官結合再審各庭期所整理出的證據，提出綜合辯論要旨。針對警大與台大法醫研究所的鑑定，檢察官認為，依現場具體客觀的狀況，台大法醫研究所的鑑定意見應較可採。且依據證人的說法以及槍戰發生的狀況，在槍戰的過程中，嫌犯羅武雄極有可能是具有反擊能力的，並非如原審認定，羅武雄在槍戰一開始即被警員蘇憲丕擊斃的認定。

但由於案發至今已經15年之久，現場許多跡證都不復存在。而且槍戰發生過程極快，對於在場人員的位置、動作等等，其實都無法確定。檢察官提到，現在就只能透過現有的跡證，做出最有可能的研判。

檢察官陳述的最後，提到「每個人的生命都應該予以尊重，而檢察官對於有利、不利於被告都應一併注意」，強調檢察官並非以訴追被告為唯一目標。本案再審的重啟，是因為《刑事訴訟法》第420條修正後，鄭性澤符合再審的要件，原審判決有很大的錯誤，透過這次再審的事實發現，檢察官請求法院，採嚴格證明主義，對此案下判決。

告訴代理人：代表被害人家屬，於法庭上發言。

告訴代理人楊玉珍律師率先發言，對於本案再審過程忽略當初提出的新事證範圍，變成重新全面審理這件事表示不諒解。楊律師亦針對鑑定人的專業提出質疑，認為鑑定人李俊億教授並不具備法醫師的資格。針對鄭性澤受到刑求一事，楊律師表示在羈押庭時，法官有給鄭性澤機會指出受傷部位，但鄭性澤並無這樣做。 而另一位告訴代理人羅豐胤律師，對於在再審之初要求更換蒞庭的檢察官，台中高分檢署卻未有任何作為，表示不滿，認為蒞庭檢察官，與聲請再審的檢察官為同一人，在立場上有所不當。另外強調孟憲輝教授是國內彈道權威，孟教授所作的鑑定意見較可採信。

告訴代理人徐承蔭律師除了主張羅武雄應該是被蘇警員所殺外，也轉述被害人家屬的意見。並提醒大家注意，當檢察官在為被告利益考量時，被害人的利益就會被損害。

辯護人：殺警的敏感性，導致警察有許多不合理的做法。

辯護人羅秉成律師，在辯論一開始，也提刑事訴訟法第2條，認為有利被告不利被告都應一併注意，並非僅規範檢察官，而是針對所有司法偵查體系，警察也是規範的客體。羅律師舉出案發現場蒐證上的不合理狀況，例如：4把兇槍被移動至同一張椅子拍照、鄭性澤位置前的垃圾桶不見、羅武雄位置上6個彈孔的彈頭遺失、測量彈道未使用彈道桿等等。 羅律師表示，由於本案殺警的敏感性，導致警察有許多不合理的做法。辯護人李宣毅律師在辯護時提到，沒有澄清事實，也是對於被害人的不尊重，這個案子，本來可以在15年前就結案，但因為有許多奇怪的成見，導致者麼多資源的浪費。

三位辯護人，除了一一駁斥原審的交槍說、羅武雄當場死亡說、被告兩階段移動殺人說外，也再次強調本案兩位證人及被告鄭性澤被刑求的過程。辯護人邱顯智律師當庭提出4個因刑求的自白而宣判無罪的例子，並請求庭上以此案給與警方一個訊息，不該再用刑求的方式取得證據。

審理庭現場排隊人潮。（圖：法操司想傳媒）

鄭性澤：三度表示，自己被刑求。

本次審理的過程中，鄭性澤大多都是由辯護律師代為回答。但講到自己的自白，鄭性澤的表現不同平時的輕鬆。鄭性澤的自白，在原審是一個強而有力認定鄭性澤有罪的依據。但自白的內容，其實與事後的鑑定報告有所不符合。而鄭性澤驗傷單、寫自白書的影片等等，都是證明他被刑求過的跡證。

對於告訴代理人質疑自己未受到刑求，鄭性澤詳細提到自己被刑求的經過，也提出證據照片證明受到刑求，鄭性澤表示，看到這個證據照片，覺得我沒有被刑求，鄭性澤覺得非常可笑。對於原審判自己死刑，鄭姓則表示不能接受。鄭性澤表示，從案發之後他就一直在為自己的清白努力，自白是基於身體上的不能承受，在刑求員警環視在側時，他只能用隱晦的方式，請檢察官去檢驗兇槍，但在他發現檢察官無法主持公道時，就開始據理力爭。

審判長：注重被告及被害人權益

審理過程中，可以看見受命法官與審判長對於本庭的重視，也讓審理能夠順利地進行。由於本案的特殊性，審判長也注意到被害人的權益問題，故讓告訴代理人在檢察官陳述後，即表達意見。而對於被告在訴訟權上的保護，對於特殊的法律用語，即便鄭性澤表示了解，審判長還會特別跟鄭性澤解釋說明。

關於再審…

有新事實新證據為再審的啟動要件，但對於新事實、新證據的判斷，僅為程序問題，而在法院決定重啟再審時，此程序問題就已經解決，「再審就是全案重新進行事實審的審理」，會對案件事實認定、證據調查和法律適用重新進行。 而對於提起再審的檢察官與蒞庭檢察官為同一人，是否會有利害衝突的問題，告訴代理人羅豐胤律師的考量的確有其道理，但不管更換何一檢察官來蒞庭，實際上都不太可能會無視台中高分檢提出聲請再審的決定。 從2016年3月18日，檢方為鄭性澤聲請再審，至今審理終結，審判長當庭諭知將於2017年10月26日上午11點，對本案進行宣判，屆時《法操》會再為您帶來第一手報導。

本文經授權轉載自：法操【0824鄭性澤案再審】鄭性澤的最後一次機會！