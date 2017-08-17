法操》錢比生命重要？鄰居拒絕借道救人

凶宅在法律上並無明確定義，但在台灣高等法院認為，「凶宅」是指在屋內發生「非自然死亡事件」，並不限定在凶殺或自殺，而是著重在死亡事件是否足以影響住戶心理或房屋交易之價值，如果足以影響，應即屬於「凶宅」。若如本案中無生命跡象之工人欲借道協助送醫，這樣就算的上如屋主所認定的凶宅嗎？

文/法操司想傳媒

根據媒體報導，新北市一名工人於本月11日下午在蘆洲民權路上的店家安裝冷氣時，從2米高處墜落在不到60公分寬的防火巷內，當場失去生命跡象。警消獲報趕抵，拜託林姓屋主借道協助送醫，林姓屋主卻以不願房子變凶宅為由拒絕，甚至將鐵門拉下，警消人員只能多花20分鐘，將羅男搬上遮雨棚，從店家的冷氣口將羅男送醫，因此延誤就醫，羅男送醫後不治身亡。

林姓屋主。（記者王宣晴翻攝）（來源民眾）

到底這件事該怎麼看呢?

什麼樣的情況算凶宅?

凶宅在法律上並無明確定義，凶宅對住戶心理層面可能造成負面影響，在不動產市場的接受度也比較低，連帶造成房價低落，買賣雙方在訂定買賣契約時，賣方若明知是凶宅卻刻意隱瞞，買方即可引用民法「物之瑕疵」概念，主張所購買的房屋因凶宅造成經濟價值減損，要求解約、返還價金。

依內政部的函釋「不動產委託銷售契約書範本」中第11項，所謂凶宅限於賣方產權持有期間，曾發生兇殺或自殺死亡，但不包括自然死亡及意外死亡，在專有部分求死行為致死，但不包括在專有部分遭砍殺而陳屍他處之行為。

但台灣高等法院認為，「凶宅」是指在屋內發生「非自然死亡事件」，並不限定在凶殺或自殺，而是著重在死亡事件是否足以影響住戶心理或房屋交易之價值，如果足以影響，應即屬於「凶宅」。

若如本案中無生命跡象之工人借道通過，無論是以內政部的函釋還是司法實務判決見解為標準，事實上皆不會符合凶宅的要件。

過去我們曾談過警察職權行使法中的即時強制，和刑法上的緊急避難。由於牽涉到比例原則的考量，需要更多的資訊才能判斷在此一事件中得否適用？然而本案中之屋主，雖然基於財產所有權人的身分，可以表達拒絕協助之意，但我們還是期待社會上能更充滿互助的力量，畢竟生命的價值應該是遠遠高於財產的。

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本文經授權轉載自法操 錢比生命重要？鄰居拒絕借道救人

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