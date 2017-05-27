林濁水觀點》林全院長還要當多久？

姑且不爭議林全有沒有足夠好好執政的才俱，也擱下老藍男這古怪的稱呼，單就要追求一個長期執政的機會來讓他展示「貴族風範」，實施大前研一說的「遠景式領袖作風」而讓國富民安這一點來說，恐怕在當前山寨版的戴高樂體制下是行不通的。

林濁水

滿意度超低的林全行政院長還要當久？太多人在問，尤其是老獨派。但是當聽到他「執政八年太短，一個總統八年都做不了什麼就要被趕下台。」這一段話時，一心一意要他下台的老獨派肯定氣到不行。

從上台開始，一些老獨派就非常不滿地把林全定位是「老藍男」。這位老藍男一上台氣勢就弱，一個月下來滿意度不到4成，半年剩2成3，現在雖然止跌，但是不滿意度繼續上竄，已經達到5成6。在他上台周年民調的說明會中，游盈隆甚至把他列為民眾對蔡總統的三大不滿原因之一。他上台後，整整一年之間，老獨派不斷嗆聲要他下台。不過，他不只認為自己行政院長愈做愈穩，毫無下台的意思，甚至説「執政八年太短，一個總統八年都做不了什麼就要被趕下台，若台灣真的要改變，一整個世代要有穩定的政治力量，也許民進黨執政二十年才有可能。」

好像在說他跟著蔡總統做完8年還不夠，這實在是夠讓老獨派氣結的了。

滿意度超低的林全行政院長還要當久？太多人在問，尤其是老獨派。（中央社）

這樣一位讓老深綠不滿極了的老藍男，假使看到趨勢大師大前研一在他的新書《全球趨勢洞察》中，〈梅克爾總理的領導力讓大國領袖給予極高評價〉這一章，一定會大感深獲我心。大前研一在這一章中說： 戰後德國的艾德諾、施密特、科爾、梅克爾等人「都建立了約10年的長期政權」，足以施展「遠景式領袖作風」，是今天德國富強到甚至可以展現了「貴族風範」的關鍵，在歐洲中很值得珍貴。

的確，「失業率在歐盟當中算是例外低的水準，實質失業率低於2%」的德國， 一直維持相對穩健的經濟發展，和德國一個個總理一旦上台動輒執政超過10年，可以推展「遠景式」的政策息息相關。二次戰後，德國的總理，艾德諾當了14年，施密特8年，科爾16年，梅克爾現在也已經12年。德國總理的久任，和台灣在2000年之後行政院長頻頻成為總統施政不善的替罪羔羊，被一換再換成了鮮明的對比。德國在二次大戰後，到現在68年，才換了8位總理，平均任期8.5年，其中3個超過10年，平均13年；至於台灣，2000年到現在才17年就換了14個，平均1.21年，不到德國的10分之1，其中最長的都滿不了3年。台灣閣揆平均任期短成這樣，在當今之世，無論和任何內閣制或雙首長制國家比較起來，其短的程度都名列世界前茅，大概只有當年動盪不安的德國威瑪政權或法國第三、第四共和稍好。

（作者製表）

過去常常有一個說法是，內閣制由於最高行政首長不只任期沒有保障，而且去留受制於國會政黨和派系的縱橫捭闔，是一種非常不穩定的制度，當年法國戴高樂就在這樣的認識之下，修憲把第四共和的內閣制改成第五共和的「半總統制」。

1946年，他在著名的貝葉演說中說：「不到兩代之間，法國遭到七次侵略，更換過13次政體」，「第一、第二、第三共和是如何垮台，義大利民主、威瑪共和、西班牙共和是如何讓位給法西斯」？他認為這都是議會內閣制惹的禍，他曾經用非常不客氣的話痛批內閣制是「在世界各地都黔驢技窮的議會民主」。他更在回憶錄中說第四共和是一部「由政黨策劃為政黨服務的壞憲法」「在國民議會和共和議會內部議員們的各種不斷翻來覆去的政治聯合、陰謀詭計和脫黨變節」，「加上受到報紙宣傳、黨派會談、團體壓力影響，相繼進出總理府大廈的有17位總理1 」依妥協而出的政府一成立不久就被迫不急侍想當部長的人投票推翻，內閣經常虛懸。

於是在他主導之下，法國誕生了後來被法國政治學大師杜瓦傑叫半總統制，我們叫雙首長制的「第五共和憲法」。從此法國的政治告别了第三、第四共和的混亂時代，因此許多人認為法國第五共和憲法是一個非常傑出的，穩定的憲法，更成為後來包括台灣在內許多新興民主國家學習的典範。

但是，法國憲法真是像戴高樂或他的崇拜者所說的，是一個遠比議會內閣制好而且穩定的憲法嗎？

1946年，戴高樂著名的貝葉演說。（http://www.ina.fr/）

大概未必。第五共和體制實行到現在，59年之間法國總統有7位總統，在其間頻換總理，共換了23個總理，平均任期2.57 年，戴高樂10年間換3個；密特朗14年換了7個，其中兩次左右共治共4年；席哈克12年換4個，其中5年左右共治；奧德朗5年換3個。政治的穩定度雖然比2000年後的台灣好，但是二次大戰後，德國和英國採取被戴高樂奚落的議會內閣制制，就輸太多了。

例如德國，58年間8位總理，平均任期8.5年。其中有3位任期超過10年，這根本不是法國總理可以比的；另外，英國戰後68年，15個首相，任期平均4.8年，柴契爾11年，布萊爾10年，這兩國的穩定度都是法國比不上的。法國總理任期平均只有2.57年，雖然也有戴高樂、密特朗、席哈克三位總統任期超過10年，但是，密特朗任內兩度左右共治，席哈克一度左右共治，總任期內總統雖然是一個但政府輪替了不只兩次，政策前後根本無法一貫，只有戴高樂這位「法國最後的君王」執政10年算是前後一個人主政。

特別值得注意的是，戴高樂對「議員們的各種不斷翻來覆去的政治聯合」非常不以為然，認為是政黨、派系的分贓作法，將造成政局的不穩定，但是德國在二次大戰之後的政府幾乎全是聯合內閣，一個黨單獨執政前後只有6年，政府的穩定度完全不是法國第五共和能比的。

第五共和體制實行到現在，59年之間法國總統有7位總統，在其間頻換總理，共換了23個總理，平均任期2.57 年。（the state of the century）

事實上，備受戴高樂主義者尊崇有加的法國第五共和體制，和內閣制國家相比，不只是輸給德、英而已，依世界銀行的評比，法國在全球近200個國家中，政治的安定度根本排不進前10%之內，相反地，在前10%之內，議會內閣制國家比比皆是。因此，所謂戴高樂第五共和體制是比議會內閣制穩定的制度，那只能和法國自己的過去相比，不能拿來跟別人比。也因此，台灣民主化時拿法國制當典範，是取法乎中而得乎其下，比已經輸人的法國更差恐怕是必然的了。

我們並不是要透過評比說，只要當上議會內閣制的總理就一定久任，應該是這樣：內閣總理由於沒有像總統一樣的法定任期保障，做不好，很快就會下台，不像總統雖然10趴大家也拿他沒辦法；但是一旦做得好，便有遠比總統更長的發揮長才的時間。

現在姑且不爭議林全有沒有足夠好好執政的才俱，也擱下老藍男這古怪的稱呼，單就要追求一個長期執政的機會來讓他展示「貴族風範」，實施大前研一說的「遠景式領袖作風」而讓國富民安這一點來說，恐怕在當前山寨版的戴高樂體制下是行不通的。

註：

1. 其中一人三度總理，兩人兩度，一人代理。共22人次。