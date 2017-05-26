紐約地途》平易近人的紐約艦隊週

每年五月的最後一個週末是國殤日週末，看似是一個歡樂的週末假期，其實是緬懷美國在服役期間陣亡戰士的節日，同時間在紐約市舉行的「艦隊週」活動正好給紐約市民一個這樣的機會來感謝這些現役軍人。

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好像乍暖還寒的櫻花季才結束沒多久，五月底的紐約即將迎接海灘季節的到來。每年五月的最後一個週末是國殤日週末（Memorial Day Weekend），也是紐約市海灘正式開放的時間， 許多紐約客如果沒有出城旅遊，天氣好的話也會到海邊戲水或曬太陽，不然就在自家後院B－B－Q，象徵性地揭開夏天的序幕。這看似是一個歡樂的週末假期其實是緬懷美國在服役期間陣亡戰士的一個節日，即使無須感傷，但是對保家衛國的軍人的致敬與感謝是一定要的。而同時間在紐約市舉行的「艦隊週（Fleet Week）」活動正好給紐約市民一個這樣的機會來感謝這些現役軍人。

五月底的國殤日（Memorial Day）週末是美國的主要節日之一，許多民眾會在門前掛起國旗表現愛國之心。（圖：作者提供）

由美國海軍，海軍陸戰隊和國家海岸巡衛隊組成的美國「艦隊週」活動最早源於加州聖地牙哥，是當時小羅斯福總統為了激勵民心，宣揚國威而發起的活動。當年共有114艘各種軍艦船隻，400架軍機，近六萬名軍官士兵的參與，這些官兵得以上岸參觀聖地牙哥這個城市，也開放一般民眾登上部分船艦，認識美國海軍軍容。歷年來雖然時有美國海軍軍艦造訪紐約港，紐約則是在1982年才正式有這種多艘軍艦組成的「敦睦艦隊」駛進紐約港停靠在曼哈頓，布魯克林和史坦頓島的碼頭，與民眾交流互動。

紐約港是美國主要港口，幾乎每年不同時候都會有軍艦造訪停靠碼頭，讓民眾登艦參觀。（圖：作者提供）

艦隊週活動通常包括了第一天所有船隻依序駛進紐約港，經過自由女神像到哈德遜河的船艦遊行（Parade of Ships）。接下來數天除了停靠在不同碼頭的船艦開放讓民眾參觀外，也會在紐約市區幾個地點舉辦戰技演練等活動，向民眾展現軍力，同時也有招募民眾從軍的目的。這段期間船艦的水兵也可以分批下船遊玩紐約，所以如果在華爾街，時報廣場等觀光客多的地方看到三五成群身穿水手服或卡其軍服的美國士兵也別太意外。

艦隊週期間在紐約街頭到處可以看到著軍服的水兵，同時間舉辦的「台灣巡禮」活動也會吸引美國水兵來觀看。（圖：作者提供）

事實上，紐約客似乎對水兵特別有感情，這可能與1945年《時代雜誌》（Time Magazine）刊登攝影師Alfred Eisenstaedt 在時報廣場（Times Square）拍下一位海軍士兵得知太平洋戰爭日本投降後當街擁吻一位陌生女子的經典照片有關 。

記得曾在電影上看過登岸遊玩的美國水兵在酒吧裡和女酒客們左擁右抱的畫面，剛到紐約的頭幾年在艦隊週期間的確是常看到這樣的現象，才了解原來這不是只會在電影裡出現的情節。近年來雖然比較少看到這樣「情慾流動」的景象，但是如果在街頭遇到水兵，跟他們要求合照或是聊上兩句是絕對不會被拒絕的。

Alfred Eisenstaedt為時代雜誌所拍攝一位水兵得知戰爭結束後擁吻一位陌生女子的經典照片“V-J Day in Times Square”被雕塑家Seward Johnson做成巨型雕像。或許是紐約客對水兵有著特殊感情的原因之一。（圖：作者提供）

這樣親民的一面還可以在街頭的音樂表演看到，這裡談的音樂表演可不是樂儀隊表演，而是類似台灣軍中的藝工隊，演奏膾炙人口的流行歌曲，載歌載舞，也讓觀賞的民眾同歡。

艦隊週的活動不只有硬性的軍事操演，也有軍中樂團在街頭的熱門音樂演唱會與民同樂。（圖：作者提供）

艦隊週期間開放參觀的軍艦絕大多數是現役的船艦，每年從航空母艦到作戰的飛彈驅逐艦，後援的運輸補給艦以及海岸巡衛隊的巡邏搜救艦等都有不同的組合，有時候也會有其他正在訪問美國的其他國家軍艦參與。不只紐約客可以登船參觀，也讓這段期間來紐約旅遊的觀光客多了一個非常難得又免費的參觀景點，因此開放參觀的時段都有大批人潮排隊。其中最受歡迎，需要排隊最久的船艦通常是已經退役長駐曼哈頓第86號碼頭的「無畏號航空母艦海空博物館（Intrepid Sea, Air and Space Museum）」。

參加艦隊週的船艦以海軍軍艦與海岸巡衛隊的巡邏艦為主。（圖：作者提供）

無畏號航空母艦（USS-Intrepid）是美國海軍最傳奇的軍艦之一，1943年正式服役便投入二次世界大戰的太平洋戰役。戰爭期間受到五次日軍神風特攻隊的自殺式攻擊以及被一枚魚雷擊中過，都依舊屹立在太平洋上。二次大戰結束後無畏號航空母艦也在美蘇之間的冷戰和越戰中扮演展現美國西太平洋軍力的重要角色。1974年退役後曾經面臨被拆解的命運，幸好後來有心人士成立無畏號博物館基金會，計畫將這艘航空母艦改造成結合海，空以及太空科技歷史的博物館才得以將船艦保留，1982年，永久停靠在曼哈頓哈德遜河上第86號碼頭的無畏號博物館正式開放。

無畏號航空母艦（USS-Intrepid）是美國海軍傳奇的軍艦，改造成軍事博物館後是紐約最熱門的旅遊景點之一。（圖：作者提供）

無畏號航空母艦夾板上停放了十數架不同年代的各式直升機與戰機，其中最吸睛的是造型獨特的A-12 Blackbird黑鳥偵察機和英航退役的協和式噴射客機，都是飛機攝影迷的最愛機種之一。平常參觀這博物館的票價為33元美金（紐約市居民為19元），所以可以想像艦隊週期間來免費參觀無畏號的民眾會大排長龍了。

無畏號博物館內的黑鳥偵察機（左）與協和式客機（右）是最受參觀者喜愛的兩架展示品。（圖：作者提供）

因為國情不同，出國前，尤其是解嚴之前對性質類似的台灣海軍「敦睦艦隊」的印象是崇高敬畏的。紐約的艦隊週卻讓筆者打破這種刻板印象，原來這些可能隨時要上戰場的美軍，還有先進的武器也可以如此「平易近人」，伸手可觸。

紐約艦隊週讓民眾可以零距離參觀美國海軍最先進的武器設備，也拉近軍人與一般民眾的距離。（圖：作者提供）

在紐約，國殤日假期和艦隊週已經劃上等號，這段時間不論是從外地來訪，或是留城度假（staycation），可別錯過相關活動。