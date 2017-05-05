紐約地途》城市裡的海上巡航：Rockaway Ferry

渡船雖然體積不大，行駛中卻更有乘風破浪的體驗。尤其當站在上層夾板上看著渡輪穿過連接布魯克林與史坦頓島，也是紐約的海上大門，有全美最長懸空橋面的維拉札諾大橋時，「出海」那種豁然自在的感受頓時一湧而上。渡船穿過大橋繞過康尼島最西端的諾頓點，往東駛進牙買加灣後遠遠岸上的康尼島各種遊樂設施又好像跑馬燈一樣既真實又有點虛幻。

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紐約市的「藍色公路」水上交通其實是相當繁忙，2015年時紐約市長白思豪提出建立起紐約市五個行政區之間的渡輪交通網的計畫，讓民眾可以用搭地鐵一樣的票價往返東河兩岸，也提供住在搭地鐵較不方便地區的民眾有另一種通勤方式的選擇。原本計劃在今年夏天開始營運幾條主要路線，由於各方面進展相當順利，新建渡輪也提早完工交船，所以首波紐約市渡輪（NYC Ferry）服務的 Rockaway和East River兩條路線提早在五月一日正式營運。

NYC Ferry路線圖，五月一日起East River和Rockaway兩條航線已經開始營運。2018年還會增加到布朗士（Bronx）的航線。（圖：NYC Ferry）

行駛於東河兩岸的渡輪可以在船上欣賞曼哈頓天際線和入夜後的璀璨夜景，但因每站之間距離較短，走走停停，就純粹是搭渡輪的感受。Rockaway 路線可就是一種完全不同的氛圍，他不只是一個通勤渡輪，更是一種海上巡航。一小時的航程中間只停一站，從繁華的曼哈頓下城碼頭（Pier 11）到位於城市邊緣的洛克威半島（Beach 108th Street）。不過這並不是一個全新的航線，早在八九年前就曾經斷斷續續有民間公司經營的渡輪服務行駛於兩地之間，當時可以說是紐約市最佳的秘密旅遊行程。但也許就是因為知道的人不多，搭乘人數不足以回饋營運成本而終究導致停駛。2012年的珊迪颶風造成通往洛克威半島地鐵嚴重受損，需要長時間修復，紐約市政府才又暫時性的補助民間渡輪公司，恢復行駛這個航線。約一年的時間後因為預算用完再度遭遇停駛的命運。

八九年前因為知道的人不多，搭乘民間公司經營的Rockaway Ferry可以說是紐約最佳秘密旅遊行程。（圖：作者提供）

為什麼會對Rockaway Ferry這條渡輪航線情有獨鍾？

因為這是一個既可以讓紐約客完全放空，又提供從不同視角觀看紐約的航程。

生活在紐約早已麻木於搭地鐵可以連續換了三個車廂還是無法免於被部分街友氣味襲擊的運氣；知名景點擾嚷的觀光客總是阻礙到你急著往前行的腳步；週末想吃一頓愜意的早午餐，一兩小時的排隊等候和餐廳服務生有意無意的催趕，都讓下肚的美食分數先打個七八折。記得2009年夏天第一次搭這個渡輪到洛克威海灘時，行駛中被所看到不同於生活在這個大城市裡見到的景象和呼吸到的空氣給震攝住！當渡輪緩緩駛離碼頭，看著離視線越來越遠的曼哈頓下城天際線，心情也跟著輕鬆起來。不過這還不是重點，船隻行駛入寬廣的「上紐約灣（Upper New York Bay）」，與大大小小的油輪「擦身而過」時，才會被提醒紐約可也是一個非常大的商港！

或許有人會說，搭「史坦頓島渡輪（Staten Island Ferry）」也可以有相同感受。但是差別在於搭史坦頓島渡輪看紐約港景象時，也是接近航程的終點。而對於往洛克威半島的渡輪來說，航程才剛開始而已。

搭乘Rockaway Ferry出海會提醒許多紐約客紐約港是全美最大石油進口港，也是第三大的貨櫃港口。（圖：作者提供）

渡船雖然體積不大，行駛中卻更有乘風破浪的體驗。尤其當站在上層夾板上看著渡輪穿過連接布魯克林與史坦頓島，也是紐約的海上大門，有全美最長懸空橋面的維拉札諾大橋（Verrazano-Narrows Bridge）時，「出海」那種豁然自在的感受頓時一湧而上。渡船穿過大橋繞過康尼島最西端的諾頓點（Norton Point），往東駛進牙買加灣後遠遠岸上的康尼島各種遊樂設施又好像跑馬燈一樣既真實又有點虛幻。

Rockaway Ferry 會穿過紐約的海上大門也是美國最長的鋼索吊橋：維拉札諾大橋（Verrazano-Narrows Bridge） ，也會行經紐約夏季戲水聖地康尼島海灘。（圖：作者提供）

除非是洛克威半島上的居民，夏天許多渡船的乘客都是要去洛克威海灘戲水的。不用像搭地鐵那樣擁擠吵雜，民眾在渡輪上就可以開始享受吹海風，做日光浴的樂趣。Rockaway Ferry沿途還會停靠一般觀光客較少知道的Brooklyn Army Terminal，這個曾經是在上個世紀初美國最大的軍事人員物資運輸港口，附近倉庫廠房近年成為紐約許多新創科技公司的落腳之處。現在固定的航班對於在這裡工作和住在布魯克林的Sunset Park與Bay Ridge靠近水岸的居民來說也是一件大好消息。

Rockaway Ferry的中途站，布魯克林Sunset Park的Brooklyn Army Terminal是第一次世界大戰到第二次世界大戰期間美國最大的軍事人員物資運輸港口，現為許多新創公司和科技公司的據點。（圖：作者提供）

為了架起NYC Ferry的水上交通網路，紐約市特別訂製十九艘全新裝有高效能低排氣引擎的渡輪，其中三艘配置在Rockaway Ferry航線的渡輪引擎還有更強的馬力，以因應在海上快速行駛，遇到較大風浪時不至於太過搖晃。渡輪上有提供無線網路和3C產品充電的設施，也有可以固定腳踏車和衝浪板的放置架。更重要的，渡船內也會販賣酒水，讓乘客們更能享受這一小時的航程。

NYC Ferry的全新渡輪採用先進引擎，有提供無線上網和酒水服務，也有放置腳踏車與衝浪板的固定架。（圖：作者提供）

自私一點的想，當以前的「紐約最佳秘密旅遊行程」變成每天日常的通勤渡輪並不是全然沒有壞處。新渡輪的最高載客量為150人，每小時一班，已經可以想像夏季的週末時將有大量紐約客或觀光客來搭渡輪從曼哈頓到洛克威海灘，就算不需要花上一兩小時排隊等船，在擁擠的船上樂趣也相對會少了許多。

因為每艘渡輪載客量只有150人，夏天海灘季節時恐怕會出現大排長龍搭船的人潮。（圖：作者提供）

或許現在搭Rockaway Ferry 最好的時間點不是在週末，而是平日下班後五點到九點之間。畢竟有什麼會比只花5.5美金的來回船資就可以在船上喝酒，看海，看夕陽的happy hours更happy呢？