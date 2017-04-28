紐約地途》紐約櫻花季

紐約有很多不錯的賞櫻地點，春天要賞櫻花參加櫻花祭，即使規模沒有DC盛大，卻都各有特色，例如布魯克林植物園與羅斯福島上的河濱公園。

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九零年代電影《今天暫時停止》（Groundhog Day）故事背景是每年冬末的二月二日在一個賓州小鎮請出一隻土撥鼠來預測春天還要多久才會來臨的活動。不只在賓州，包括紐約市在內的許多美東地區對這個不是任何假日的日子都會特別關注，即使沒有什麼科學根據，土撥鼠日早已成為日常生活中比節氣上的「春分」、「夏至」，「秋分」與「冬至」更為顯著的日子，當天一早一定要打開電視機，看看晨間新聞播報各地土撥鼠預測的結果。 對那些小鎮來說，「土撥鼠日」可能是全年鎮上最重要的活動之一，然而生活在紐約， 每年每季都有不同卻一樣重要的指標性日子或活動，讓紐約客們即使年年都做同樣的事，也總是樂此不疲，時間一久，便成為一項傳統。

兩週前的第五大道復活節遊行是一例，四月的櫻花季賞櫻則是另外一例。

提到櫻花季，美東最知名的應該是位於華府「潮汐湖」畔的櫻花季。不過叫紐約客去DC賞櫻這種舟車勞頓的事情應該會像是狗吠火車一樣叫不動，況且，紐約這裡許多地方就有很不錯的賞櫻地點，春天要賞櫻花參加櫻花祭，自家的花園即使規模沒有DC盛大，卻都各有特色。在布魯克林的「布魯克林植物園（Brooklyn Botanic Garden）」 和羅斯福島上的河濱公園是城裡春天賞櫻最熱門的兩個地方，另外在皇后區的Flushing Meadows Corona Park，中央公園，曼哈頓上西城的河濱公園與行政區屬於曼哈頓的Randall’s Island也都是深受紐約客喜愛的賞櫻花地點。

春天是櫻花盛開的季節，皇后區的可樂那公園（左）與上西城的河濱公園（右）都有美麗的賞櫻景點。（圖：作者提供）

就來介紹紐約市裡最方便抵達的的布魯克林植物園和羅斯福島的櫻花吧！

Brooklyn Botanic Garden

雖然布魯克林植物園裡有許多不同種的櫻花，大致來說還是以一般民眾比較熟悉的吉野櫻（Yoshino Cherry）和關山櫻（Kanzan Cherry）。植物園的櫻花季是每年三月底到五月初之間，園裡有一座日本庭園（Japanese Hill-and-Pond Garden），裡面所種植的櫻花是以花期比較早的吉野櫻為主。

園內的日式涼亭，池塘邊的小橋牌樓很有小家碧玉的氛圍，觀看池塘內成群錦鯉悠游櫻花樹下的池畔非常愜意。每年櫻花季時也會有日本茶藝品茗等藝文活動。讓人驚訝的是這個日本庭園已經有超過一百年的歷史，卻維護非常完善，讓人流連忘返。

布魯克林植物園內的日本庭園（Japanese Hill-and-Pond Garden）已有超過百年的歷史，是園區櫻花季第一波賞櫻的地點。（圖：作者提供）

植物園內另一個櫻花錦簇的地點是櫻花廣場（Cherry Esplanade）與一旁的櫻花小徑（Cherry Walk）。這裡的櫻花則是以花期較晚，屬於八重櫻中的關山櫻為主。櫻花廣場碩大草坪上有兩個分別由兩排關山櫻所排列成的櫻花道，每年四月中旬櫻花綻放時，櫻花道搖身一變成為粉紅隧道，是紐約客每年都要找時間來賞花野餐休憩的地點。

廣場東側的櫻花小徑則是同樣種有關山櫻的一條蜿蜒小路，與規劃整齊的櫻花廣場相較之下多了隨性的自在。每年紐約最盛大的櫻花祭日本文化節活動（Sakura Matsuri）就是於四月最後一個週末在布魯克林植物園的櫻花廣場舉行。日本美食，棋琴書畫，歌舞伎藝和動漫角色扮演都可以在這裡看到。

每年四月底布魯克林植物園櫻花廣場（Cherry Esplanade）的櫻花祭是年度規模最盛大的日本節慶活動，多項表演與藝文活動吸引大批紐約客前來參加。（圖：作者提供）

來布魯克林植物園賞櫻除了平時付費入園參觀外，每星期二全天與星期六（櫻花祭週末除外）中午以前是這裡免費入園的時間，是精打細算的遊客賞花最佳時機。

Roosevelt Island

東河上的羅斯福島上櫻花樹遍佈，不過真正吸引紐約客前往賞花的地方是島上西南側皇后大橋（Queensboro Bridge）下的河濱步道。這裡同樣種植吉野櫻和關山櫻兩種櫻花樹，南段的吉野櫻通常是在四月初時就完全綻放，北段的關山櫻則是四月中下旬才會到全開的時期。和布魯克林植物園的櫻花廣場不同的地方是，櫻花廣場是一個適合休憩野餐的大草坪，而羅斯福島上則是可以體驗走在東河畔粉紅櫻花步道的浪漫，同時又可以欣賞充滿都會風格的曼哈頓天際線。不過筆者最推薦來羅斯福島賞櫻的時間不是櫻花盛開的時候，而是花期進入尾聲時。大部分的櫻花掉落地上將河邊步道鋪成一長條粉紅花毯那種夢幻唯美，是紐約其他賞櫻地點所看不到的，甚至可以媲美東京的賞櫻勝地目黑川。

羅斯福島上的賞櫻景點在皇后大橋下南邊的河濱步道上，具有賞櫻和同時觀看曼哈頓天際線的優點，週末假日吸引許多紐約客到此野餐攝影。花期尾聲時掉落的櫻花鋪滿步道，是紐約最美的景色之一。（圖：作者提供）

四月來羅斯福島賞櫻可以體驗搭纜車在空中欣賞東河美景，也可以到島上最南端的羅斯福四大自由公園（FDR Four Freedoms Park）參觀建築大師路易斯康的傑作，是紐約客春天半日遊的熱門去處。

在紐約生活總是覺得時間過得特別快，記得好像才經歷年初寒冬暴風雪侵襲沒多久，現在已經到了百花盛開的季節。春櫻，夏海，秋楓，冬雪，即使年復一年，紐約的四季總是有太多的活動或是景觀變化推著人走。這種不斷的變化卻又週而復始的生活大概也是紐約客之所以愛戀紐約的原因吧！