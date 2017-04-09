故事》綻放大和之美的「櫻花」何時開始深植於日本文化？

提到日本，無法不想起櫻花，從三月到五月，一系列的活動伴隨著櫻花的花季進行著，不只是觀光或是單純的賞花，對於日本人而言，櫻花所代表的內涵和象徵，是深層的文化與心態。

北從北海道、南至九州，由三月下旬到五月初旬，從空中鳥瞰日本彷彿鋪上了一層粉紅色的地毯。

伴隨著櫻花的盛開，不只代表春天的訊息到了而已，櫻花還是神聖的花朵、歌詠的對象、文學當中的隱喻、文化的內涵、民族的象徵、大和之心與軍國之魂。

提到日本，無法不想起櫻花，從三月到五月，一系列的活動伴隨著櫻花的花季進行著，不只是觀光或是單純的賞花，對於日本人而言，櫻花所代表的內涵和象徵，是深層的文化與心態。

當春天到來的時候，日本的報紙、電視台、雜誌、網路都競相報導櫻花的開花狀況，氣象廳還會發布天氣預報，預測開花的訊息、滿開的時間點，將各地的花期連接起來，稱為「櫻前線」，而對櫻花的喜愛，也從語言之中融入社會、歷史和文化之中。

語言現象

從字義來看的話，民俗學者折口信夫曾考察日語櫻花的由來，「さ （田之神、穀靈）＋ くら（神座）」，將櫻花和農耕之神連繫在一起。

或許櫻花綻放的三、四月，適逢春日降臨、萬物復甦，也是可以開始播種的時候，櫻花有如天地的使者，故日本人將之與農耕聯繫在一起。

日文的「花」也是一種泛稱，但是如果說「花見」就是指賞櫻，而非「桜見」。在日語中還有不少指涉櫻花的詞彙。「桜時」指的是櫻花開花的時間、「花衣」則是看櫻花所穿戴的服裝、「桜狩」是賞櫻的時程，短暫的花期一瞬即逝，必須向等待獵物一般，以防止櫻花跑掉，而「桜吹雪」則是指櫻花凋零時，白色的花瓣灑滿地下，當春風吹撫，有如吹雪一般。

還有各式各樣的櫻花語言：

櫻花盛開的樣子有如白雲：桜雲 （おううん）

櫻色：さくらいろ

櫻花花季：さくらどき……

從詞彙就可以看到對於一件事的重視程度，為了將櫻花與萬事萬物聯繫起來，就必須創造出適切的詞彙，而櫻花的語言也具體展現在具備季節感的日本料理之中，在櫻花季所捕捉到的魚為さくらうお，以櫻花季區分魚的屬性，這在語言的劃分上非常的特別。

事實上，不只魚類加上櫻花之名，櫻花本身也是可以食用的。當櫻花盛開時，有一些主婦在櫻花樹下撿拾櫻花葉，將櫻花加以醃製後食用，或是提煉出櫻花的香氣製成櫻花冰淇淋。除此之外，櫻花飯、櫻花茶、櫻花啤酒、櫻花糕……等，種類多到令人目不暇給。

神話與文學

透過語言和詞彙來思考日本人的櫻花觀，多少可以了解櫻花在日本文化中的重要性。在《日本書記》和《古事紀》這兩本古書之中記載了櫻花的起源，在兩本古史中，登場的女神「木花開耶姬」（コノハナサクヤヒメ），有人認為就是櫻花的起源，而「木花開耶姫」的「開耶（サクヤ）」就是櫻花讀音的起源。人類學家大貫惠美子指出：

木花開耶姫這位女神就等於櫻花，而且學者櫻井滿還認為開耶姬是巫女，是由櫻花之靈幻化而成。這位木花開耶姬和象徵稻米的天孫結婚了。天孫在以米和稻作為主的農耕宇宙觀中屬於核心存在，米在秋天收穫，而櫻花是米在春天的對應物。

大貫惠美子為櫻花找到了神話上的神聖源頭。櫻花除了是聖樹之外，也是美的象徵，在《日本書紀》中紀載，於池中設置遊船，宴飲於其中，當櫻花盛開時，花瓣飛舞於觥籌交錯的酒杯裡，使得櫻花在日本歷史的紀載中一開始就離不開風雅的氣氛。

豐臣秀吉也為之傾倒的賞櫻名勝：醍醐寺

日本最古老的詩集《萬葉集》之中以櫻兒（桜児）描述為情所苦而殉情的女子，淒美地寫著當每年櫻花開時，經常想起那個叫櫻兒的女孩。《萬葉集》中多少已經點出櫻花消逝的美感，也與少女的香消玉殞連結再一起。

然而，值得注意的是，《萬葉集》為植物的風物詩，其中共比喻 166 種的植物，櫻花只佔其中的第 8 位。當時仍受到大量唐風的影響，對於梅花的欣賞與吟詠遠較櫻花為多，吟詠梅花在《萬葉集》中就有 118 首之多，而櫻花只有 44 首。學者西川松之助在《花と日本文化》指出：

「在日本，賞花之風始於賞梅，雖然櫻花是日本的代表，但玩賞之風源於貴族們效倣中國傳來的賞梅習俗。」

櫻花要在日本貴族文化中佔據重要的地位要到平安時代（794-1192），此時日本逐漸建立了自身文學與美學的主體性。平安時代最重要的《古今和歌集》，其中的 134 首春歌，對於櫻花的吟唱就超過 100 首，春天逐漸等同於櫻花的綻放與凋謝。

舉例來說，當時這般地描述櫻花的花開花謝：連綿的細雨，櫻花轉瞬即凋謝，悲嘆身世，流淚為何？歡喜於櫻花的盛開，卻又感嘆好景不常，繁華美景轉瞬即逝，只能傷春且悲歎天地之無常。

紀載平安時代貴族生活與文化的《源氏物語》，其中有〈花宴〉的紀載，約莫在農曆的二月二十號之後，皇上在南殿舉行櫻花宴，藤壺皇后、朱雀院皇太子、親王、公卿們都出席宴會，探韻賦詩、吟詠櫻花。在此一時期，已經將春天的賞櫻等同於「賞花」的代名詞，唐風的梅花漸漸地不是平安時代貴族所吟詠的對象。

醍醐寺一景

花の醍醐

平安時代貴族們的花宴，吟詩作對、觥籌交錯，成為日本文人、武士們後來競相模仿的對象。戰國時代雖然是武士出頭的時代，但武士們也羨慕貴族與皇室的賞櫻活動，附庸風雅，期望自己不只是一介武夫，還能在文藝上有所表現，其中最為特殊的就是豐臣秀吉了。

豐臣秀吉造訪吉野山之後，驚豔於吉野櫻的美景，這裡的山中有兩百種櫻花的品種、超過三萬株的櫻花樹，隨著山勢的不同，將山分為上千本、中千本和下千本，千本即千株櫻花之意。由於品種與海拔高低的不同，櫻花盛開的日期也不同，從三月下旬一直到五月初旬，都可以欣賞到櫻花的不同景色。

在中千本的吉水神社可以看到「一目千本」的景色，即一眼望去千株以上的櫻花在眼前綻放。當初豐臣秀吉在此讚嘆櫻花的美景，使他永難忘懷，也想在自己喜歡的醍醐寺附近植滿櫻花。秀吉第一次拜訪醍醐寺之後，就喜歡上這裡的景色，從近江的大和山城引進七百株櫻花樹，品種包含枝垂櫻、染井吉野、山櫻和八重櫻……等，並且在醍醐寺內建了八座風格各異的茶室，邀請妻妾、公卿和大名們一同參與盛會。

據說當天參加的女性，包括秀吉的妻妾和臣下的女眷們就超過一千三百人，准許她們在宴會進行之中換裝三次，人比花嬌、爭奇鬥豔的情形可見一般。

這次盛大的賞櫻不只空前，而且絕後，其後的將軍們沒有人能像秀吉這般豪奢，「醍醐の花見」、「花の醍醐」也在歷史上留下雅名。

豐臣秀吉之後，進入德川幕府時代，櫻花不僅在貴族、武士之間流傳，也開始受到民眾們的喜愛，我們下一集之中將會看到櫻花如何在近代成為日本國家與民族的象徵。

本文經授權轉載自故事 綻放大和之美的「櫻花」何時開始深植於日本文化？

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