故事》南投草屯奇談：一包雞胗竟然毀了一個家族的風水？

人常說：「一命二運三風水」。從風水習俗來看，除了專門的風水知識有賴專門的地理師處理之外。較為特別的是，風水知識甚至細緻到房屋的用材尺寸，其皆具有一定的規格，而這種必須能同時具備風水與造屋兩種知識的專門技能，便只有「匠師」一職才會有了。

阿綸

「一命二運三風水，四積陰德五讀書」

曾有一部改編自倪匡小說《風水》的電影《衛斯理之霸王卸甲》，內容大致是兩個風水大師發現一個霸王卸甲的名穴，但由於師兄野心勃勃試圖掌控天下，師弟唯恐天下大亂，遂打算破壞該穴，但不幸被師兄知道，遭到追殺。兩人的紛爭延及後代，雙方人馬展開你死我活的風水寶地爭奪戰。這電影充分展現出漢人依賴風水術以興家邦、以改命運的世俗文化。

這種地理、風水的概念，早在戰國時期就已經開始，1975 年考古學家在中國湖北省雲夢縣西的睡虎地發掘一批秦簡，這批秦簡中的《日書》中，透露當時的人在選擇居住場所時，就有選擇良辰吉日之觀念。到了漢代，這種風水的概念開始形成理論基礎，也逐漸發展出各種學派，此後經歷了中古時期、唐代，到了宋代，甚至出現許多風水大師。值得一提的是，宋代由於理學發達，還出現以理學反對和贊成風水術之兩種對立說法。總之，風水從宋代不斷擴展後，逐漸成為漢人文化的一部分。

工匠的復仇

從風水盛行的習俗看來，住宅中的居家環境、位置、房屋設計，乃至家具擺設都有一定的風水理論。這些專門的風水知識有賴專門的地理師來處理。只不過，較為特別的是，風水知識甚至細緻到房屋的用材尺寸，其皆具有一定的規格，而這種必須能同時具備風水與造屋兩種知識的專門技能，便只有匠師一職才會有了。

其實從「工匠專用的捲尺」便可以稍微窺探匠師一職的風水文化。捲尺上，很明顯地可以看到尺寸有其對應之各種吉凶之事，這樣的尺又稱為「魯班尺」，多運用於「陽宅」，與其相對的是，多運用於陰宅的「丁蘭尺」，然而現在的捲尺其實兩種功能皆具備。

融合魯班尺和丁蘭尺的現代工匠專用捲尺。（圖片來源：https://goo.gl/iT0h9h）

從這點來說，操控尺規的工匠實際上左右了一個家族的風水，因此歷來建屋的主人，在工匠施工期間，會殷勤款待這些師傅，以求給予一個適合居家繁衍後嗣之住宅。反過來說，也千萬別讓工匠不開心，否則可能會導致風水不佳，使得家道中落，甚至家破人亡之憾事，就像以下我所舉的這兩個例子。

清代才子紀曉嵐的《閱微草堂筆記》記載了一則故事。紀曉嵐的堂伯公湛元、堂伯父章公、堂哥旭升，三人都離奇地死於心悸失眠，這種病會讓人無法在夜晚入睡，只能在白天小睡片刻，最後疲勞而死，後來旭升的兒子汝允也得到這種怪病，終日鬱鬱寡歡。

有一天，汝允打算翻修過於破舊的祖厝，工匠工作到一半時，直覺地發現大廳樓角有些古怪，於是將樓角敲破，不敲還好，一敲便發現裡面藏個東西：燈架。工匠們告訴汝允，這應該是當初的建屋的工匠埋進去的，意在破壞風水，所以居住者晚上睡覺時常會感到有燭光一直照著自己的眼睛，導致夜晚失眠。將燈架取出後，汝允的怪病突然不藥而癒。

上述這案例已經讓人覺得不寒而慄，但這還算輕微，頂多失眠睡不好，在同一年代有位擅長寫鬼故事的高手程趾祥，在他的著作《此中人語》記載了一則更加悲慘的故事。

在程趾祥的家鄉，有戶姓鍾的人家，約莫道光中葉，這戶人家積攢了一些錢，打算蓋一厝新屋。只不過，建屋過程中，這戶人家的主人過於刻薄，觸怒了工匠，以致最後新屋落成後，雙方不歡而散。

原以為新屋是新的開始，孰料，卻步步進入毀滅的深淵。

首先是大兒子和二兒子接連不明原因暴斃，大媳婦和二媳婦喪夫後，寂寞難耐，各自與左右隔壁的老王私通，結果被左鄰右舍傳為笑話。至於最小的兒子，由於從小溺愛過度，出手揮霍無度，成天流連於賭場和妓院，嫖賭喝酒等十八般敗家專門技藝樣樣精通，是標準的了尾仔囝。最後他老爸一氣之下，魂歸西天。

原本以為父親離世後會給予么子一些教訓，相反地，么子由於完全解開了束縛，不僅變本加厲，最後甚至打算賣掉這厝古宅，但由於古宅太大，找不到買主，所以只好拆卸後一樣樣變賣。

說起來好像還不錯，缺錢的時候就拔掉幾根樑柱換些盤纏。就這樣拆著拆著，有一天準備拆掉廳堂的橫樑時，赫然發現橫梁中間有一把竹尺、一支破筆，和一行字「三十年必拆」，屋內人頓時感到渾身一涼，屈指一算，拆樑之日恰好三十年整整。

除了埋東西、放東西於屋內會破壞風水之外，還有一種方式：用畫的。以下這則故事便發生在臺灣。

真‧奧義船符之術

臺灣在日本時代曾有位民俗學者片岡巖寫了一本《臺灣風俗誌》，這本書蒐羅很多奇奇怪怪的小故事，有笑話、有妖怪、有鬼故事、有習俗、甚至還有咒術，譬如小孩晚上罵罵號，這時只要拿出一張黃紙寫上「天玄黃、地玄黃、我家有個夜啼郎，往來君子讀一遍，我兒得睡到天光」，寫好後黏貼在門外，小孩就不會哭了。

而其中，這本書介紹了一種咒：「船符」。

所謂的「船符」，就是工匠在蓋房子時，在你家橫樑附近畫一艘大船，大船的頭如果朝外，就會把你家的福氣和財運全部載出去，最終傾家蕩產，嚴重者甚至家破人亡，母豬難產，大小便失禁、小孩晚上怕丟驚等等；反之，如果船頭向內，代表將福氣和財運載入，這家子的人走在路上都有錢撿，就連躺著都有錢進入口袋。

原本我以為這應該只是一則鄉野傳聞罷了，直到我聽到了一個以下這件事後，才相信這有可能是真的。

故事發生在南投一個叫做「草屯」的地方，舊稱「草鞋墩」，相傳是人們從彰化或台中經過這裡到南投內山時，因為腳下的草鞋穿壞了，索性在這裡換穿，至於壞掉的草鞋就堆著，堆著堆著就堆成很多小草鞋堆，以致後來就稱作「草鞋墩」。這地名由來有很多種說法，但那不是重點，重點在於從地名由來可知草屯是進入南投一個很重要的轉換站。

清雍正年間起，陸續有漢人移入草屯，到了乾隆年間，人口大量從台中或彰化等地移入。在移入的姓氏中，以洪、林、李、簡等四大姓氏為主，其中李姓有一支叫李創，他以下庄（大約現在的敦和里）為中心發展勢力，待傳其子李元光後，才奠定他們家族在當地的地位。之後，他的子孫又在這些基礎上，開枝散葉，擴大了家族的勢力。

其中，李元光有個兒子，排行老三，名為李三邊，也是這個事件中倒楣的事主。

李三邊累積一定財富後，打算興建一座大宅，為此，不僅從大陸請來一位工匠師傅，就連原料也都很講究地使用來自大陸的福州杉。在興建之前，他們早就知道要好好地款待師傅，所以有特別問師傅愛吃什麼，「喔我最愛吃雞胗，一天可以吃好幾個呢～」。這家人聽到之後很爽快地告訴師傅說，之後會替他準備。

孰料，之後開飯時，整盤有唐伯虎愛吃的雞翅膀，以及雞腿、雞胸肉、雞頭，甚至連雞藍佛都有，就是沒有雞胗，原本師傅以為他們忘了，想說應該明天就有吧！結果一到了隔天中午，滿心期待地要吃雞胗，但一眼望去還是沒有。一天過去、兩天過去、三天過去、一個禮拜過去，都 沒 有 雞 胗，是可忍孰不可忍，沒有雞胗的日子，簡直生不如死阿！

（世人對吃果然都有很深的執念）

師傅一氣之下，打算報復這家人。於是他偷偷在橫樑上偷畫了一艘頭朝外的大船，待興建完成後，就迅速離開。

船頭往門外的大船。（圖片來源：https://goo.gl/SShsbS）

就在師傅於港口準備登船落跑時，突然從遠方傳來一個聲音：「師仔～師仔～～你的雞～胗～～」師傅看到李家人帶著滿滿的一包已經醃好的雞胗，頓時恍然大悟，原來他們沒有忘記他的雞胗阿！師傅當場淚牛滿面，就差沒把那包雞胗全嗑了！就在滿懷感動之餘，他猛然想起他下的船符，不過此符一下無法收回，於是他又趕緊在大船後面補畫了一艘船頭朝內的小船，象徵著把財富帶進來。

船頭往內的小船。。（圖片來源：https://goo.gl/SShsbS）

但用常理想也知道，小船怎麼比得上大船呢！

之後李家的生活，夜裡時常傳出怪異的聲音，最常聽到的就是半夜有船在滑動的聲音。不久之後，李家逐漸沒落，子孫分散到各地，似乎應驗了師傅的詛咒。現在這棟老宅還留在草屯敦和里的巷弄裡，由於這件事過於玄奇，早已成為當地耳熟能詳的奇譚，又由於一包雞胗攪亂了一個家族，所以這棟厝又稱作「雞胗厝」。

2001 年時，我曾經探訪這棟古宅，詢問了當地人後，證實了這則故事，除此之外，受訪者還提供了一則訊息，傳聞師傅在橫樑上埋了兩支鉋刀，也是讓這家族家道中落的主因之一。接著，我繼續問這家人後來都去哪了，其實這家人都往外地發展了，在固定時期會回來祭祖。比較可惜的是，921 大地震之後，這棟古宅受損頗為嚴重，過十多年後的今日是否又變了模樣，就有待好奇者前往一探究竟了。

位於敦和里的三邊堂（雞胗厝）。（圖片來源：https://goo.gl/SShsbS）

最後，大夥可能很好奇雞胗是什麼？

如果常常吃鹹酥雞，可能就會知道。雞胗是雞內臟的一部分，由於雞沒有牙齒無法磨碎食物，時常要在地上吃小石子，小石子就會堆在雞胗，負責磨碎食物，以幫助雞消化。吃了雞胗，具有化積排石、固攝縮尿、整腸健胃、補鐵等效用，難怪師傅這麼愛吃阿！！

這故事有不同版本，亦有傳說小船是徒弟畫的，該影片便是在介紹此版本

參考書目

紀曉嵐著，韓希明譯注《閱微草堂筆記》，北京：中華書局，2014。

程趾祥，《此中人語》，臺北市：廣文，1980。

片岡巖，《臺灣風俗誌》，台北市：台灣日日新報社，1921。

洪敏麟總編輯，《草屯鎮誌》，南投縣草屯鎮：草屯鎮志編纂委員會，1986。

劉祥光，〈宋代風水文化的擴展〉，《臺大歷史學報》45（2010.06）：1-78。

不良工匠改風水 http://tw.gigacircle.com/1865294-1

本文經授權轉載自故事 南投草屯奇談：一包雞胗竟然毀了一個家族的風水？

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