故事》清朝進行現代化改革的幕後推手，其實是慈禧太后？

中學歷史課本常告訴大家：「戊戌變法是以光緒皇帝、康有為、梁啟超三人為中心。」，但金老ㄕ要告訴你：「這、根、本、是、鬼、扯！」。由於後世許多論述，都妖魔化慈禧為老朽、守舊、不知變通的婦道人家，但其實慈禧太后才是真正支持改革「變法」的幕後推手！

金老ㄕ

戊戌政變 踩著墊背往上爬

甲午戰爭對中國產生的影響是巨大的。那年之後，列強從對中國自強運動的肯定，重新轉回鄙視的壓迫；那年之後，北洋水師灰飛煙滅，中國海防步入百年之久的黑暗期；那年之後，一個姓孫的年輕小夥子斷絕了協助大清的念頭，開始發起革命。不過在當時，最引人注目的還是一場學運，也就是康有為、梁啟超發起的「公車上書」。

康有為，廣東省南海縣人。

康有為。（Photo Credit: Wikimedia Commons）

康有為在當年赴京趕考的讀書人中顯得特別，因為他很會搞組織運動。在還沒通過科舉時，康有為就先在老家廣東省開辦萬木草堂，收了一大票忠實粉絲及學生（梁啟超就是在這段時期投入康老師門下）。

當他在北京城聽到甲午戰敗的消息，立刻鼓動考生說：「走，我們上書向皇上抗議去。」

由於當時是放榜前夕，已經考完試的一千三百個考生覺得無聊沒事幹，聽說能跟官府抗議，然後自己的主張有可能被皇上看見，立馬在康有為的聯署上簽名，向光緒皇帝提出抗議。由於漢朝時，會由公家配備馬車來回接送讀書人，以示禮遇，公車就成為赴京趕考的讀書人代稱。因此，這場抗議事件便被稱為「公車上書」。

公車上書後，康有為得知一個消息……他終於考上進士，能當官了！（考了快二十年啊！順帶一提，康先生當年的錄取成績，頂多算中等而已。）

這下，康先生更以官員身分，發起一個叫「強學會」的組織，說要繼續變法圖強。

由於清廷在甲午戰爭實在敗得太慘，變法成為當時的全民運動。許多讀書人跟官員就向康有為繳了會費，說是要支持變法，好搭上這股政治順風。這裡面，就包含了袁世凱。

袁世凱。（Photo Credit: Wikimedia Commons）



比起一般的軍人，袁世凱更有改革的見識及從政的野望。眼看康有為同為改革派人士，而且勢頭正旺，是個值得投資的對象，袁世凱便稱呼康有為「大哥」，還常參加康有為一派的聚會，更替他傳遞改革萬言書給頂頭上司榮祿，康有為等人也曾為他督練新軍而設宴餞行。在表面上，康有為跟袁世凱等人可是惺惺相惜啊。

動盪不安的戊戌變法

在康有為搞學運的兩年後，一八九八年，親政的光緒皇帝決心推行新政，於是頒布「明定國是」詔書，宣布變法。歷史學界以此作為戊戌變法的開始。

中學課本告訴大家：「戊戌變法是以光緒皇帝、康有為、梁啟超三人為中心。」然後我告訴大家：「這、根、本、是、鬼、扯！」

別以為光緒皇帝是個只會暴衝的青年。他知道自己名義上雖然親政，但躺在頤和園享受退休人生的慈禧太后，仍有巨大的掌控力。所以每一次光緒想推動政策，一定先拿到頤和園請示，而慈禧的態度是：「改革好啊！皇上自己拿主意吧。」所以初期的戊戌變法，慈禧太后或多或少也參與其中。

注意！慈禧是支持改革的！

後世許多敘述，都妖魔化慈禧為老朽、守舊、不知變通的婦道人家。

那我請問：「自強運動推展時期，掌握大權的人是誰？」

答案是慈禧。

「是誰提拔李鴻章、張之洞這些改革派大臣？」

答案是慈禧。

「是誰支持籌建北洋水師？」

答案是慈禧。

若慈禧真是守舊派，李鴻章等人怎麼可能在自強運動推動洋務？

慈禧太后。（Photo Credit: Wikimedia Commons）

事實上，當李鴻章組建北洋水師，飽受官員各種炮轟，諸如：花錢太多、買的艦艇太爛、北洋水師為老李私人軍隊……這都罷了，還有個炮轟理由是：「買來的主力艦太大太重了，港口放不下，爛！」連買到超強主力艦都要被罵，這都讓我替老李感到心酸。結果，還是慈禧力挺李鴻章，這才使大清有了世界第八的海軍出現。

當然，如果有人要翻慈禧挪用海軍軍費建頤和園的舊帳，我無話可說，因為這真是慈禧做的錯事。

可我們不能因為少數幾件錯事，全盤否定慈禧這個人。起碼，各國列強是肯定她穩定了中國，並穩定地推動改革措施。在她搞出八國聯軍這場大禍以前，慈禧在治國上可說是功大於過的。

回到正題，光緒是得到慈禧支持，這才有了戊戌變法。

至於康有為、梁啟超，教科書總把他二人跟光緒寫成一塊，好像這仨君臣關係有多密切，這才使得康有為獲得皇帝新任，因此掌握變法大權……但其實光緒跟他倆根本不熟啊！

整場戊戌變法，光緒只見過康、梁各一次面，加上康、梁沒有實務經驗，試問你是光緒，會信任這種人推動改革？

所以在戊戌變法中，光緒真正倚仗的是「軍機四章京」──譚嗣同、楊銳、劉光第、林旭。這幾位具有一定官場經驗的年輕新銳，大多數的改革命令都是由他們提出。

當然，康、梁二人也並非毫無影響力，因為他們和四章京中的譚嗣同保有密切聯繫，所以譚嗣同的許多提案，都有康有為的影子存在。可要說康、梁二人是推動變法的核心人物？那真是太抬舉他們了。

有道是：「治大國若烹小鮮。」任何改革的推動，都會得罪一些既得利益者及團體，因此會遇到阻力。而康有為對於這些阻力的處置，方法是既粗暴且幼稚，好似全然不計後果。比如，康有為唯一被光緒召見的時候，他碰見了署理直隸總督兼北洋大臣的榮祿，兩人因此有一番談話。

榮祿：「以子之大才，亦將有補救時局之術否？」

康有為：「非變法不能救中國也。」

榮祿：「固知法當變也。但一、二百年之成法，一旦能遽變乎？」

康有為：「殺幾個一品大員，法即變矣！」

殺人就能變法成功？康有為你是有多中二啊？

隨後，康有為又主張設立由他主管的新單位，並架空舊有的軍機處、總理衙門、六部、地方督撫衙門等部門，甚至提出一個驚天動地的主張：「聘請日本前任首相伊藤博文擔任大清顧問，賦與他政治權力推動改革，並結合美、英、日，加上中國成為一個合邦政體！」

請各位假設你是當時的官員，然後請闔上書本設身處地想想：「你對康有為有何看法？」

當時大部分官員聽到上述這些消息，幾乎都炸鍋了！

一時之間，每天都有官員跑到頤和園向慈禧哭訴。慈禧一來覺得改革速度過快，二來也實在無法接受合邦的意見，於是她把光緒叫來訓了一頓：「改革不要操之過急！還有康有為沒什麼經歷，皇上對此人要慎重些！」

我個人覺得慈禧的意見滿好的，但光緒卻頗為惶恐（唉～別怪他。跟慈禧生活二十多年，那壓力真是不小），於是他寫了一道「密詔」，命四章京中的楊銳帶出去，好找人想辦法。

光緒的密詔寫了什麼內容呢？

問得好！答案是……沒有人能肯定密詔講什麼，因為楊銳攜帶的密詔原稿，至今下落不明。

不過康有為說他看過密詔，內容是：「朕惟時局艱難，非變法不能救中國，非去守舊衰謬之大臣，而用通達英勇之士，不能變法。而太后不以為然，朕屢次幾諫，太后更怒，今朕位幾不保。汝可與譚嗣同、林旭、楊銳、劉光第及諸同志妥速密籌，設法相救。朕十分焦灼，不勝企望之至。特諭。」

（簡單翻譯如下）

光緒表示：「我惹太后生氣啦！我地位有危險啦！趕快找譚嗣同、林旭、楊銳、劉光第救我吧！」

可是，後來有位叫王照的官員也說他看過密詔，內容卻是：「朕銳意變法，諸老臣均不甚順手。如操之太急，又恐慈聖不悅。飭楊銳、劉光第、林旭、譚嗣同另議良法。」

（簡單翻譯如下）

光緒表示：「我想改革，但底下官員不聽我的。如果過於激進，太后會不爽。叫譚嗣同、林旭、楊銳、劉光第想想辦法吧！」

然後我告訴各位一件很吐血的事……密詔還有第三版本！

這是楊銳兒子發表的說法，內容是：

「近來朕仰窺皇太后聖意，不願將法盡變，並不欲將此輩老謬昏庸之大臣罷黜，而用通達英勇之人，令其議政，以為恐失人心。雖經朕屢次降旨整飭，而並且隨時有幾諫之事，但聖意堅定，終恐無濟於事。即如十九日之朱諭，皇太后已以為過重，故不得不徐圖之。此近來之實在為難之情形也。朕亦豈不知中國積弱不振，至於阽危，皆由此輩所誤，但必欲朕一旦痛切降旨，將舊法盡變，而盡黜此輩昏庸之人，則朕之權力實有未足。果使如此，則朕位且不能保，何況其他？今朕問汝：可有何良策，俾舊法可以全變，將老謬昏庸之大臣盡行罷黜，而登進通達英勇之人，令其議政，使中國轉危為安，化弱為強，而又不致有拂聖意。爾其與林旭、劉光第、譚嗣同及諸同志等妥速籌商，密繕封奏，由軍機大臣代遞，候朕熟思，再行辦理。朕實不勝十分焦急翹盼之至。特諭。」

（簡單翻譯如下：）

光緒表示：「就我對太后了解，她不完全支持我變法，甚至認為我已經改革過快。我實在想任用一批新人取代守舊大臣，讓中國有機會透過改革轉弱為強，但又怕得罪太后……趕快找譚嗣同、林旭、楊銳、劉光第提出意見，我細細參考後做出行動。……」

老ㄕ表示：「怎麼這個版本的內容這麼長？」

到底哪一封是真的？還是那句老話：「沒人知道，因為原稿不見了。」

可是依照三份密詔共通內容來看，光緒這份密詔應該只打算給譚嗣同、林旭、楊銳、劉光第觀看。完全沒被提及的康先生，怎麼會知道密詔的存在？答案是……

有人把消息洩漏給他們。是誰洩漏的？只有一人有可能：軍機四章京中，唯一跟康有為密切往來的譚嗣同。

譚嗣同。（Photo Credit: Wikimedia Commons）

知道慈禧不贊成「自己」變法主張的康有為，竟跟譚嗣同想出了一個主意：「帶兵包圍頤和園，殺掉慈禧老朽，掌握權力，繼續變法！」既然要發動武力政變，康有為一黨就想起與他們有過往來的袁世凱。

戊戌變法期間，袁世凱升遷了，原因倒不是他跟康有為走得近，而是因為他受到積極任用新人的光緒皇帝看重。畢竟，光緒可是從小到大研讀中國的帝王學，怎會不曉得皇權需要握實軍權，才得以擴充？

所以光緒先後三次見袁世凱（比康有為還多，足見對他的重視），還升他為侍郎候補，又力挺他從頂頭上司榮祿手中獨立，由此可見光緒想獲得袁世凱及小站新軍支持的意圖。

對於康有為一黨來看，這人跟自己走得近，又受皇帝提拔，現在邀請他一起搞掉慈禧、扶持皇上，將來能獲得的巨大利益，沒理由讓袁世凱不心動啊！於是譚嗣同在一八九八年九月十八日的晚上，拜訪了袁世凱住宿的北京法華寺。

北京法華寺內，月高掛於天，廂房中燭光微弱，寄居此處的袁世凱招待著意外的訪客。

「譚大人深夜拜訪，不知有何指教？」

深夜到來的譚嗣同開門見山地說：「袁世凱接旨。皇上密令：即刻帶兵勤王，包圍頤和園！」

袁世凱被嚇傻了。

聽著譚嗣同所謂的密旨，他不禁說道：「要我勤王？這真是皇上命令嗎？而且要我包圍頤和園做啥？」

譚嗣同激動地說：「不除慈禧老朽，國不能保！」

袁世凱說：「太后聽政三十多年，深得人心；我又常以忠義訓誡部下，現在要我做亂，必不可行……」

「袁大人怎麼這般畏首畏尾！」

譚嗣同質問：「皇上有難，你豈可作壁上觀？告訴你實話，我已經招募一批死士，隨時準備入宮保護皇上（綁架慈禧）。之所以找你，是要借助你的軍隊殺榮祿、包圍頤和園！」

袁世凱說：「這是謀反！我無法答應此事！」

譚嗣同說：「保護皇上怎麼叫做謀反？你不帶兵勤王才是對皇上不忠！榮祿、慈禧早已認為你是我們的人，你今天不帶兵勤王，日後若我們行動失敗，你也會被牽連，早晚被人清算！而日後若我們行動成功，確保皇上掌握大權，憑你今天軟弱的表現，你以為你能有什麼好下場！」

袁世凱看著譚嗣同，然後說：「好，我願隨諸位殺榮祿、圍頤和園，保護皇上。」

譚嗣同這時卻說：「榮祿有曹操、王莽的才能，你恐怕不容易對付。」

這下換袁世凱怒道：「若皇上已經被我保護，誅榮祿如殺一狗爾！」

譚嗣同說：「那我們馬上行動。」

袁世凱卻說：「那太倉卒了，我指揮的槍彈軍火都在榮祿手裡，有不少軍官也是他的人。我需先回天津更換軍官、準備槍彈，才能行事。」

譚嗣同滿意地拱手：「好，慰廷兄不愧為一奇男子。這勤王重任，就交在你手中了。」

隨著來人的離去，月仍高掛於天，似乎冷眼旁觀事情發展；而廂房中微弱燭光搖曳間，起伏陰影，如同袁世凱的內心捉摸不定……

※※※※※※※※※※

法華寺會面後的兩天，袁世凱緊急趕回天津向榮祿稟報：「康黨意圖對太后不軌，請中堂速速處理！」

是的，袁世凱就這麼乾淨俐落地把譚嗣同給供了出來。

看到這裡，不知是否有許多人大罵：「袁世凱真是背信忘義的小人！」

大家且別心急，聽我說說袁世凱當時的處境，再想想你會不會有不同的動作。

各位有沒有注意到袁世凱、譚嗣同的對話不斷提到一個人 榮祿，此人乃是慈禧的鐵桿（根據傳聞，慈禧在進宮以前跟榮祿曾有過一段情）。

榮祿。（Photo Credit: Wikimedia Commons）



擔任直隸總督兼北洋大臣的他，掌握北京附近包含聶士成的武毅軍、董福祥的甘軍、駐紮直隸的鄉勇舊營等超過十萬人的武力。連袁世凱的小站新軍軍火，都是由榮祿配給。

戊戌變法期間，榮祿早注意到康黨及光緒皇帝要爭取袁世凱這支新軍武力，因此他曾催促袁世凱離開北京、回到天津，並不斷派人和袁世凱聯繫，這代表榮祿對袁世凱的高度掌控。更絕的是，當榮祿發現京城的政局越加詭譎，立刻把小站新軍的軍火彈藥全部封存至天津，讓袁世凱的部隊根本手無寸鐵，難以做出任何舉動。

袁世凱所屬部隊七千人沒槍沒炮，還被十萬大軍緊盯，自己更被嚴密監控，有兵變的可能嗎？

甚至根據近年來的研究，早在袁世凱晉見榮祿以前，慈禧就已經從頤和園返回紫禁城，決心罷免光緒的執政權力。所以袁世凱的問題從來不是「要不要供出譚嗣同的密謀」，而是「該怎麼供出譚嗣同的密謀」。

供得太早，可能被人解讀是跟康黨聯絡密切，純粹是因為怕死，才臨陣脫逃跑來討饒。對於這種兩面討好的奸詐小人，結果應該是……剁了你！供得太晚，那就是知情不報，有意坐山觀虎鬥，好撿便宜。對於這種打著如意算盤的奸詐小人，結果應該是……剁了你！現在各位明白，為何袁世凱要過兩天才講了吧？

※※※※※※※※※※

雖然袁世凱在戊戌政變的舉動，並非如早期學者或民間傳言，是一個「告密者」，以至於促使慈禧發動政變（再次強調，早在袁世凱向榮祿報告以前，慈禧就已經有政變的動作）；不過，袁世凱的供詞對整場戊戌政變的影響仍然不小，因為當慈禧聽到竟有人要奉光緒的命令對自己圖謀不軌，老太太徹底氣瘋了！

「我從小養你、教你，你親政後我也樂得放權，沒半點對不起你。如今提醒幾句，你就串通外人要謀害我？這還有天理嗎？」

慈禧太后對光緒怒不可遏，因為她感到自己在親情及信任感上被深深的傷害，所以命令光緒搬到瀛台，過著有如囚犯般的軟禁生活。昔日的養育之情，如今是蕩然無存（慈禧後來甚至考慮罷黜光緒的帝位，可見她對光緒的反感程度）。而且，她開始對改革派及協助康、梁等人的外國勢力產生嚴重的敵意，讓昔日開明的太后，變成不明事理的大媽。

光緒皇帝也是滿肚子委屈跟冤枉，因為他老兄可完全沒想過要綁架親爸爸的意思（除了康有為自己在海外公布的密詔版本，王照及楊銳兒子的密詔內容，只是叫人「想辦法」，可從來沒說要搞政變啊）。所謂「殺慈禧老朽」，純粹是跟他並不太熟的康有為「起肖」般的主張，結果康有為開溜到國外，自己反被認為是策劃人還百口莫辯，當真令人莫名其妙！

抑鬱到仇恨值爆表的光緒，沒法找逃往國外的康、梁等人算帳，只能找惹動慈禧怒氣的告密者袁世凱來發洩。在光緒心中，或許想：「朕對你青眼有加，還屢屢提拔，你反倒說出對朕不利的言論，好自保求得富貴？你有想過『君之視臣如手足，則臣視君如腹心』的報效之理嗎？沒有！因為你只想到你自己！」

光緒皇帝到底對袁世凱有多憤慨？從一件事就可以看得出來：當光緒被囚禁在瀛台後，不時會以射箭調劑身心，然後箭靶上畫著烏龜，上面寫著「袁王八」。如此怨念，成為袁世凱後來在官場上揮之不去的壓力（因為哪天光緒重新掌權，自己鐵定完蛋），甚至即便光緒去世，還有人繼承他的意志，準備解決袁世凱的老命。

清德宗光緒。（Photo Credit: Wikimedia Commons）

政變過後，譚嗣同、林旭、楊銳、楊深秀、劉光第與康有為之弟康廣仁被斬首於菜市口，後世稱他們為「戊戌六君子」。眾多新政除京師大學堂被保留外，皆被停止。光緒皇帝失勢，慈禧重新掌權。與此同時，一首歌謠在京師傳唱：「六君子，頭顱送。袁項城，頂子紅。賣同黨，邀奇功。康與梁，在夢中。不知他，是梟雄。」

本文經授權轉載自故事 清朝進行現代化改革的幕後推手，其實是慈禧太后？

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