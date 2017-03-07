故事》如果不是陳儀，二二八事件會有不同的結局嗎？

若將陳儀在台灣留下的惡評打分數的話，滿分是 10000 分，他老兄應該能拿到 9487 分，而且還能更高，畢竟他在大眾的印象就是造成二二八事件的元凶。為何政府誰都不派就派陳儀？陳儀他究竟做了什麼？如果我是他我會怎麼做？換個方式做真的話比較好嗎？

金老ㄕ

人死留名，虎死留皮。

中國傳統歷史著述的目的之一，是給予古人評價。所謂「孔子作春秋，亂臣賊子懼」，為何孔夫子隨便幾筆就讓一些人心理驚恐地小鹿亂撞？就是因為孔子會對人進行評價，好對人產生道德上的威攝作用。

好的評價讓人上天堂，壞的評價讓人住套房；所謂住套房，就是被打上負面評價的人，別管他這一生做過多少好事，後人對他的印象只會套牢在短短幾句的惡評之中。

啥？看官們說：「要是當事人死不要臉，不在乎自己後世評價呢？」扣除少數人，當事人總有家屬或親戚吧？自己兩腿一蹬跨了不要緊，後人卻要不斷聽到自己祖先或親戚的惡名，可能不時還被人起底，然後冷嘲熱諷幾句：「難怪他這個樣子，因為他有怎樣的祖先……」我嚓！這種精神壓力誰受的了？好一點的後代可能跳出來幫祖先澄清，對我想這些後代心中大概都隱藏著或多或少的幹意，想對祖先說：「我是造了什麼孽，要承受這樣的壓力啊！」

因此在古代，最被後人紀念的方式，是名留史冊；然後在現代，最被人紀念的方式，是名留教科書。

不是人人都會讀史書，但大家成長中卻離不開教科書，相比專門的史書，教科書因為篇幅的受限往往對古人的事蹟只留下部分且簡短的描述。像是課本告訴你唐太宗有貞觀之治，卻沒告訴人他老兄晚年嗑藥、家庭失和外加征討遼東失敗；或是課本告訴你袁世凱稱帝，卻很少提到他在清末是個受人肯定的改革派官員。

這樣的紀錄往往是最要命的，因為後人確實會對這些當事人留下極其狹隘的印象，就好像每到了二二八，就要被拿出來批判一番的「陳儀」。

若將陳儀在台灣留下的惡評打分數的話，滿分是 10000 分，他老兄應該能拿到 9487 分，而且還能更高，畢竟他在大眾的印象就是造成二二八事件的元凶。

而我小時候讀課本，總覺得這人壞透了，派他來治理台灣的政府瞎透了；但讀到大學念歷史系學批判性思考後，我卻想：「為何政府誰都不派就派陳儀？陳儀他究竟做了什麼？如果我是他我會怎麼做？換個方式做真的話比較好嗎？」

這一連串的疑問，教科書沒辦法回答我，但這並不是教科書的錯（大家自己去看看那薄薄數十頁的課本要記錄石器時代到清朝，或是描述完整個中國現代史或是西洋史，想到要如此提綱挈領的編輯資料，我真對教科書編輯者報以同情呀），但是提供擴充資料就是咱們老師的任務啦。所以今年二二八，且讓老ㄕ探討，陳儀究竟是什麼人？他又身處什麼樣的時代？

陳儀

陳儀字公洽， 浙江紹興人，1916年自日本陸軍大學畢業。早年追隨孫傳芳勢力，後投靠國民政府，曾於 1934 年擔任福建省主席兼綏靖主任，整頓當地軍政。1937 年抗戰後，身兼二十五集團軍總司令，負責福建防務。

以上履歷乍看之下好像沒什麼，但老ㄕ稍微一查，就覺得陳儀此人實在不簡單。

首先，陳儀是日本陸軍大學畢業。自清末軍事改革後，許多青年學子選擇出國留學為的是學得新穎的軍事觀念。日本因為距離近，加上物價及學費相對歐美也便宜許多，成為許多有志從軍又有能力出國者的首選。

當時留學東洋的新軍，首先要通過振武學校（算是預科學校，讓人具有一定的軍事概念，但是畢業仍不算正式的軍官）的學業，再通過日本陸軍士官學校的訓練（日文的士官其實是咱們的軍官，所以從士官學校畢業就是被大日本帝國承認的軍官了），之後才有資格就讀陸軍大學（該學校設立目的是培養高階軍官）。

當年赴東洋學軍事的莘莘學子多如過江之鯽，在此老ㄕ列舉幾位著名人物和他們對應的學校等級。

先提振武學校，雖然它只是預科學校，但要修的科目有：日文、物理、地理、歷史、化學、體操、三角函數、代數……看到這麼多科目（尤其是後面兩科）是不是頭已經開始昏了？可見振武還是有一定的標準，而咱們後來偉大的委員長蔣介石就從這裡畢業。至於就讀士官學校的畢業生，後來在中國都成為一時名將，其中以蔣百里、蔡鍔最為有名，前者著作的《國防論》後來成為中日八年抗戰的戰略思想主軸、後者更因領導雲南護國軍起義在歷史課本大大留名。

陳儀相比前面幾位人物，除了具有才能，又具有一定的運氣。他老兄是在讀完士官學校回國後，又被送到日本就讀陸軍大學，在獲得國家有計畫性的栽培及經濟上的奧援下，陳儀這才有機會就讀日本最高階的軍校。但也話說回來，陳儀要沒本事，國家會特地送個庸才出國學習嗎？而且陳儀在就讀陸軍大學期間，還因表現優異獲得日本教官賞識，娶了教官的女兒（是的，陳儀的老婆是大和撫子喔），可見此人在學業成就上是非常驚人的。

而陳儀在 1934 年擔任福建省主席後，就此與台灣有著極強的聯繫，因為福建是最靠近台灣的省份，須時不時關注台灣事務好做出因應，所以在 1935 年，臺灣總督府舉行「始政四十周年紀念台灣博覽會」的時候，陳儀就赴台參觀，並對台灣的高速發展感到驚訝，還在返回福建後派人到台灣考察並於 1937 年出版《台灣考察報告》。所以要說當時陳儀是個台灣通，那可謂當之無愧，起碼，沒有任何一位國民政府的高級官員、或將領會比他認識的更多。

1935年的臺灣博覽會宣傳海報。圖片來源



也因此，當中日八年抗戰進入尾聲，中華民國準備按在「開羅會議」中與英美建立的默契來接收台灣時，陳儀就成為日後管理台灣的不二人選。而從中華民國在 1944 年設立「台灣調查委員會」，並以陳儀為主任委員，針對日治時期的台灣政治、經濟、民生、軍事等各方面作出多達四十餘萬字的報告書，可見中華民國對台灣的接收也是很用心的。

看完陳儀來台前的背景，老ㄕ再從幾個問題，一一解析治台時期陳儀的狀況。

陳儀消極怠工嗎？

從陳儀曾經在寫給女兒的信如此敘述：「余固忙甚，自晨六時頃起床，直至夜十一、二時就寢，埋頭於公事之中，蓋深感責任之重……」可見陳儀自認為自己是兢兢業業的苦幹實幹。

如果看官覺得這只是陳儀的自以為，那據陳儀來台時的台灣貿易局局長于百溪回憶：「他每天總是比規定早一小時到署辦公，晚上推遲一小時回官邸。」曾在長官公署任職的蔡鼎新也回憶：「每晨八點即見他伏案批閱公文……晚間下班後，不時巡視辦公室。」

從這些紀錄，陳儀絕非慣老闆，他在任官期間的表現絕對稱得上勤勉（起碼要老ㄕ這樣上下班，我應該撐不到幾個月就想鬆懈了）。

陳儀官場道德如何？

二二八事件前夕，民眾對行政長官公署的治理越加不滿，甚至出現「五天五地」之說，也就是：「盟軍轟炸驚天動地，臺灣光復歡天喜地，貪官污吏花天酒地，政治混亂烏天暗地，物價起漲呼天叫地。」事實上，國民黨官員在抗戰後的政治道德普遍不高，各省都出現「官員接收根本是來『劫收』」的諷刺。陳儀身為一省之首，自己是否有中飽私囊的舉動呢？

其實，陳儀在擔任福建省主席時，就已有廉潔的名聲，因為他只申報必要的特支費，若特支費有餘款，他都上繳中央不挪作己用。從側面觀察，陳儀居住在上海的日本太太曾向人借錢，或是自己去菜市場買菜，如此的行為在當時普遍過著貴婦生活的國民黨官太太中，簡直是不可思議。

另外，陳儀放棄住日治時期總督官邸的台北賓館，而是住一般民宅，在總督府辦公時的午餐就是一葷一素一湯，比日後蔣經國強調廉潔而提倡的五菜一湯梅花餐還省。（看官們可以說他是在作秀，老ㄕ自己也無法從這些行為就判定陳儀一定清廉公正好棒棒，但起碼他老兄就以身作則的原則，算是很到位了。）

日後擔任國防部長的俞大維曾回憶及評價：「陳儀是廉正的人。」若從以上資料敘述看來，陳儀作為高官，是蠻有節操的。

陳儀

那陳儀沒有能力嗎？

陳儀在台灣從做了一個極為勇敢也英明的決策：阻擋大陸流通的法幣，繼續在臺灣發行台幣。

要知道當時國民政府的金融體系是由孔宋家族操作。孔指蔣介石老婆宋美齡的大姊夫─孔祥熙，宋指宋美齡的大哥─宋子文，要在金融政策上拒絕這兩大家族需要何等的勇氣？而法幣在抗戰時期就已經嚴重通貨膨脹（抗戰後，法幣的面額已經漲了 400 倍），然後抗戰結束後……通貨膨脹更嚴重（國共內戰三年下來，大概暴漲1000倍）！現在大家會認為陳儀沒有膽識或見識嗎？

說到這，各位難道不覺得奇怪？一個對台灣有一定程度了解的人才，並且拼命的苦幹實幹，最後的結果是搞出一個二二八事件？這不科學呀！所以我們把場景拉遠，看看直至 1947 年 2 月 28 日前的台灣到底發生什麼狀況。

一、經濟困境

還記得前面提到的五天五地，頭一句就是「盟軍轟炸驚天動地」？

二戰期間，美軍對台灣進行過大轟炸，多項基礎設施及經濟建設嚴重損毀。就拿發電來說，在盟軍的轟炸下，台灣的發電量僅剩正常的 1／10，導致日本人撤出台灣時曾這樣說過：「我們怕三個月後，台灣可能就會黑暗一片。」沒有電力，一切經濟發展都是免談，而一個經濟有問題的社會怎能期待有好的發展呢？

二、失業問題

二次世界大戰結束，當初被徵發去南洋做軍伕的約 20 萬台籍日本兵返回台灣。這些人回到台灣迎接他們的不是家鄉的溫暖，而是無情的失業。畢竟前面就有提過，眾多基礎設施及經濟建設被毀損，這本就導致工作機會的下滑，加上國民政府接收台灣，外省人是又占走許多職缺（尤其是公職），這都使眾多青壯人口陷入失業的窘境。而失業不只使經濟發展受到阻礙，更會引發社會問題。

1946年9月30日的《民報》詳細控訴國民政府接管臺灣後，臺灣人民的淒慘情況。

三、國共內戰

上述問題擺在和平時代來處理都已經相當棘手（像是日本在戰後也是要面對殘破的家園重建，以及大量的士兵失業問題，而且情況只比當時的台灣更嚴重），何況當時的台灣其實已經捲入一場戰爭當中，那就是國共內戰。

內戰雖未延燒至台灣，但為了支援戰事，許多資源不斷被國民政府徵收。像是台灣總督府儲藏為數可觀的戰備物資就合理的被轉到大陸（當然也有不合理的，那就是來台的外省官員把台灣物資 A 回家鄉了），而台灣盛產的米及糖，更是被輸往對岸來支援國民政府的需求。

物資不斷被輸送的結果，就是造成台灣本身反而物資短缺。

就拿糧食為例，台灣直到日治時期產米量都有 490 萬日石（約 88200 萬公升，以台灣人口 400 萬計算，每人每天大約可享有 900 多公克的米）。但是到了行政長官公署，每位民眾每天只被配給八兩的米（約 300 公克）。被配給糧食其實對台灣人並不陌生，因為日治晚期，也就是 1937 年過後，台灣總府為了因應戰事就已經採取糧食配給制度；但對於台灣人民來說，隨著日本天皇在 1945 年透過玉音放送宣布投降，戰爭應該就結束啦？怎麼和平時代還要被限制糧食（甚至狀況比以前更嚴重）？

對於陳儀來說，別指望政府能給予多少物質性的支持，只怕能少收到一些物資徵收的命令都要偷笑了，而面對戰爭時均是第一的要求，很多內政必須要改良的狀況，主政者並非沒想法，卻在現實下有志難伸。

四、外省勢力的衝突

二二八事件的爆發，有一說是族群衝突。各位想想，男女朋友都會為了一些小事吵個面紅耳赤（蛤說沒有另一半很難想像？嗯……那就換成你和你媽吧。再不行，換成你學校老師總可以吧？）兩個相隔 50 年，而且生活習慣及思想完全不一樣的族群突然送作堆，怎會不起任何衝突？

但老ㄕ真正想說的，是外省人作為台灣新的統治階層，他們自己的內部也是派系林立、內耗不斷。像陳儀由於和政學系大佬有所交集，因此被視為政學系的一環（陳儀本人表示：「什麼政學系？我這人根本不認為自己屬於任何派系呀！」主政福建期間，陳儀就因和國民黨另一派系的 CC 派衝突，最後被 CC 派發動輿論給捻下了福建省主席的職位。如此被自己人扯後腿的狀況有沒有在台灣發生呢？

我就這麼說吧，還記得前面我提過，陳儀曾在阻擋法幣的議題上和另一派系的孔宋家族有衝突嗎？各位就想你是當時的陳儀，在先天條件如此負面及嚴苛的狀況下，能夠避免社會動亂的發生嗎？

很多時候，歷史事件的發生是在時代背景下的不得已。在1945~1947年的台灣，無論由誰主政，必然會有動亂發生，陳儀只是正好身處於事件發生的時間點。

看到這，不知有沒有看官要叫嚷：

「嘿！金老ㄕ又要搞翻案文章，然後用一句時代背景下的不得已就要為陳儀開脫罪名。」

且慢。

首先，我這人從來不寫翻案文章，我只是就我所看到的資料，提出我認為的想法；再來，一代人的確只能作出在所屬時代的情況相對應的行為（舉個淺顯一點的例子：原始人吃生肉，不是因為他沒有衛生觀念，是因為他沒有弄熟食物的技術），但同時每個人獨特的行事作風，會讓相同事件有著截然不同的走向。

換句話說就是：民間動亂在當時的台灣一定會發生，但陳儀的一些個人作為卻使這必然發生的動亂，變成今日使台灣人無法忽略的傷痕二二八。

那到底陳儀做了什麼措施，使二二八成為台灣人心中永遠的疙瘩呢？

一、調走過多駐軍

在二二八事件中，南部秩序明顯失控，當時各地民兵和國軍激戰，而身為正規軍的國軍，其軟弱的表現著實令我感到吃驚。當時已經配置較多兵力的高雄、嘉義水上，這兩個分別擁有港口及機場對外聯繫的交通重鎮，國軍竟無力維持秩序，或是退守要塞之中，讓市鎮陷入無政府的失控狀態，或是出現僅被 60 多名的鄒族嘉義民兵攻陷軍械庫的窘境。至於在中部，國軍面對當時全台民兵數量最多的二七部隊，二部隊數量不明，但估計了不起數百人，結果台中市國軍竟被團團包圍，最後還被強迫繳械投降。

雖說政府最應該的措施，是防範衝突於未然，鎮壓則是迫不得已的手段，但當國軍在二二八事件爆發的初期未能維持秩序，導致許多市鎮就在動亂中飽受經濟損失，以及日後國軍選擇用更強硬的手段做出報復性的鎮壓導致更多悲劇上演。

為何國軍無法維持秩序？那是因為當時駐台國軍兵力僅有5000人，且須分散在數個戰略要地，像是當時的台北竟只有 200 多人守備，完全犯了「不可過度分兵」的兵家大忌，所以在面對動亂時顯得戰力薄弱。那又為何國軍駐台兵逆如此稀少呢？

其實在 1945 年，國民政府可是派了「國民革命軍七十軍」、「國民革命軍六十二軍」分別自基隆和高雄登陸好接收並駐紮在台灣。雖然來台的國軍並非蔣介石的主力軍，但只要有槍有炮，那就是不同於平民老百姓的武裝力量，足以維持治安。何況七十軍及六十二軍被調來台灣後，立刻招募人員補充缺額，並更換裝備重整戰力（這兩支部隊後來分別改番號為整編七十師及整編六十二師）；但當這兩支部隊人數多了、武器有了、休息夠了，然後……陳儀就把他們給調走了！

為何陳儀不讓這兩支部隊繼續駐紮台灣？那是因為二二八事件的前後時期可是國共內戰的年代；尤其 1946 年末至 1947 年初，中共在東北逐漸坐大，相比交戰激烈的東北戰場，孤懸海外的台灣可謂風平浪靜，自然不需要那麼多部隊駐守。而且陳儀認為：「駐台軍隊太多，軍費就要增加，我這是減少開銷；還況這兩支部隊非我嫡系不聽我號令，留了也沒意思。」所以陳儀調兵往大陸，既順應中央命令及需要，對台灣經濟也可減輕負擔，這在戰略及政略上都是正確的。可問題是：你老人家怎麼為了省錢竟把兩個師都調走呢？

其實當初中央要調派駐台部隊時，就有詢問陳儀：「要不要給你留下一個師的兵力？」陳儀的部屬也擔心部隊過少將不利台灣治安的維持，但陳儀大概是對台灣治安太有自信（還是對自己的能力感覺良好？），回覆說：「不必，兩個師都可調走。」於是這才導致二二八前夕，國軍駐台兵力不足的問題。

如果有足夠的部隊，讓國軍可以迅速穩住各地秩序，陳儀應該就不會陷入到恐慌狀態，以至於言詞迫切（甚至是過度誇示島內動亂）的向中國大陸的國民政府要求派軍，從而避免國軍的報復性鎮壓？這一切都只能推測了，但陳儀省錢的特性加上判斷的失準，讓他在二二八事件動亂的擴大上有難以推拖的責任。

二、過度鎮壓台籍人士

二二八事件中，相對動亂的南部，北部的反應相對較為平靜，很大的原因跟「二二八事件處理委員會」的調解有關，這個由台籍菁英自發性組成並通過陳儀認可的團體，一方面協助政府安定人心，一方面趁機向行政長官公署提出改革措施，然後……然後他們就死了！

二二八事件之所以是本省人的痛，就是有太多無辜的菁英在「清鄉」行動中慘死。像是嘉義的畫家陳澄波，他老兄啥事都沒幹，最後竟被帶到嘉義車站公開槍斃，還不准家屬領回屍首。這或許跟陳澄波身處的台灣南部，在二二八時的秩序已全然失控；使歷經國共內戰多年的陳儀覺得這與共產黨曾發起的城市暴動或農村起義實在太相像，所以他才奉行「寧肯錯殺一千也不肯放過一個」的處置方式……吧？

如果覺得上一段的解釋很牽強，那陳儀對二二八事件處理委員會就更顯得沒道理，舉幾個例子來看陳儀是如何處置這群治台有功的菁英人士。

曾擔任臺灣省議會參議員，後又擔任二二八調解委員會宣傳部長的王添灯。



此人從職務來看，應該話很多；事實上，這人不僅話多，還是個政壇重砲手，不斷抨擊揭發行政長官公署腐敗貪污的弊案，而在二二八事件中，又提出《三十二條處理大綱》的主張。

三十二條處理大綱內容很多，老ㄕ就撿我認為最重要的幾條來敘述：

第四條 省各處長三分之二以上須由本省居住十年以上者擔任之（最好秘書長，民政、財政，工鑛，農林，教育，警務等處長應該如是）

第五條 警務處長及各縣市警察局長應由本省人擔任，省警察大隊及鐵道工鑛警等察卽刻廢止。

第十六條 一切公營事業之主管人由本省人擔任。

第十八條 撤消專賣局，生活必需品實施配給制度。

第二十一條 各地方法院院長各地方法院首席檢察官全部以本省人充任。

第二十二條 各法院推事檢察官以下司法人員各半數以上省民充任。

第二十四條 臺灣行政長官公署，應改為本省政府制度，但未得中央核准前暫由二二八處理委員會之政務局負責改組，用普選公正賢達人士充任。

第二十八條 警備司令部應撤消，以免軍權濫用。

3 月 5 日，二二八事件處理委員會並通過組織大綱，並於隔天選出常務委員會。

從王添灯的發言，我大致歸納他訴求的幾個重點：

1. 可以接受最高長官是外省人，但本省人要擔任絕大多數公職。

2. 行政長官公署應該取消對經濟（尤其是對民生物資）的控制。

3. 長官公署不能濫用武力。

4. 有鑑於先前製造的混亂，長官公署最好先暫時將權力交給調解委員會，我們等情況穩定以及你國民政府答 應我們的訴求後，就會歸還權力。

站在陳儀的角度來看，一群台灣人夾帶民意，突然要求行政長官公署交出人事任命、經濟管理、法律執行等權力，這不是一群暴徒試圖架空我的權力？而且還要我取消警備司令部……我你個去！沒槍桿子，那還不是任人宰割！

我個人覺得，對於習慣掌控一切的陳儀來說，二二八調解委員會的要求件件都採到底線，而對於軍警武力的要求，更是刺痛一個軍人，尤其是經歷戰亂許久的軍人最敏感的神經。

但平心而論，王添灯的發言有沒有道理？

當然有！畢竟長官公署的人事任命權，使得期待地方自治、或是想要投身於政治的台籍人士失望；與長官公署無力穩定治安的情況相比，二二八調解委員會迅速回穩地方秩序，站在王添灯等台籍人士來看，你長官公署自然閃一旁讓專業的來處理情況。

於是慘劇發生，發言最多、抨擊政府最猛的王添灯，半夜被國軍強行押解，之後被淋上燈油活活燒死……

王添灯曾擔任臺灣省議會參議員，後又擔任二二八調解委員會宣傳部長



或許王添灯的大嘴巴很討人厭，但陳儀見笑轉生氣，還讓人不得好死的處置，無疑是太超過了！

再說說另一個二二八受難人物─陳炘。



他曾遠赴南京參與日本隊國民政府受降儀式，並組織「歡迎國民政府籌備委員會」，是最積極和國民政府合作的台籍菁英。二二八事件爆發後，陳炘看到動亂，就跑去找陳儀說：「希望你開誠布公，勿被少數特殊份子包圍。」但陳炘的下場卻是被軍隊逮捕後遭到處死。陳炘既沒鼓動民眾動亂，甚至沒有主動參與二二八調解委員會（沒有主動參與二二八調解委員會），先前還如此密切與國民政府聯繫，我橫看豎看，實在想問：「給我一個這人罪可至死的原因呀？」

花蓮名醫並任制憲國大代表的張七郎。



他老人家對於國民政府也是歡迎的很，從他留下的墨寶中，動不動出現「歡喜江山歸依舊；迎來旗幟慶重新」、「四百餘里鯤身已去復返；五十一年婢僕垂死重生」、「治世三民無慚國父；共和五族一樣弟兄」，可見他是多麼力挺國民政府，但他的下場卻是：與兩個兒子張宗仁、張果仁被押到鳳林郊外的公墓槍斃（其實張七郎上有一二兒子─張依仁，要不是依仁老兄具有軍醫身分遭到釋放，恐怕張家所有男丁都要被脫去打靶了）……

寫到這，我真是一聲長嘆：「陳儀你有必要這麼搞嗎？」或許陳儀受迫於動亂的環境以及對異地人民的不信任，但沒必要連溫和、甚至沒有參與二二八事件的人都如此趕盡殺絕呀！

如要繼續細究，陳儀還有許所作所為是值得批評的，可寫到此處，老ㄕ最想表述的，已經不是誰對誰錯的責任歸屬，畢竟如果後人如此歸納：「就是某某人的錯導致XXX事件。」那真是把事情看簡單了。

如同我前面所說，一個時代有一個時代的背景，絕大多數人並非有意造成悲劇，而是受到時代背景的影響最後不得已的走向時代下的必然結局。我們設身處地想一想，換成我們是陳儀，能做得比他更好或是避免民變的發生？老ㄕ自己讀二二八的歷史，有時不禁感慨：「陳儀何其不幸？要在如此困難重重的時代背景下治理台灣。」這是我這後人選擇對前人，尤其是無法完全了解所處時代背景下的寬容。

喔？所以就因為後人不了解前人，所以前人的所作所為都可以被原諒？那又是不對的。讀二二八歷史，我同時也有一種感慨：「台灣人是何其不幸？是在那個時間點碰上了陳儀，以至於遭到無法承受之痛。」如果當時換作是個文官來治理台灣，是否比剛硬的陳儀更有可能降低紛爭的損失？如果陳儀一開始就擁有一個師的兵力維持台灣秩序，是否二二八不會如此悽慘？如果……事實上，歷史沒有如果，因為那已經是發生過的往事，但對過去持續的探索，卻是我們後人檢討並有可能避免相同悲劇發生的一線契機。

隨著時光不斷向前，二二八事件中的種種因素我想將會持續不斷被討論。面對複雜的過往，很多時候身為後人的我們是剪不斷理還亂，如同現在的老ㄕ無法為二二八及陳儀下一個肯定的結論。但我在這次的二二八回顧中，自個摸索出一些想法，僅供參考的分享給各位。

「檢視過往，需要多一些檢視及慎重；面對古人，何妨多一些設身處地及寬容；而透過歷史回顧現今時，那是一個自省及改變的機會。」

僅以這不成氣候的拙文，望能為二二八的探討有些許幫助

本文經授權轉載自故事 如果不是陳儀，二二八事件會有不同的結局嗎？