紐約地途》春天的氣息：紐約街坊節

紐約冬天嚴峻的天氣可長達三四個月之久，當四月的週末走在街頭聞到烤肉，烤玉米的香味陣陣傳來時，那就循著這「春天的氣味」，走進街坊節吧！

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如果問紐約客四月的春天會想到什麼，一般答案大概不出三件事：櫻花，復活節和職棒大聯盟開打。

的確，布魯克林植物園的櫻花祭，第五大道聖派屈克教堂前的復活節裝扮遊行和擁有洋基與大都會兩支球隊的大聯盟棒球季賽開打，都是除了月曆上的「春分」正式宣告春天到來外最有象徵性的活動。不過，有一項更是接近紐約客日常生活，但常常被視為理所當然而忽略的活動，就是四月開始每個週末的「戶外街坊節」（street fairs）。這個可以和台灣中南部比較常見的「流動夜市」媲美的街市，每年從春天開始到秋末為紐約客的週末生活增添不少色彩。

布魯克林植物園的櫻花祭和聖派屈克教堂前的復活節遊行是紐約市春天的重頭戲。（圖：作者提供）

紐約的街坊節是指在某一條街或大道上小從一個，大到十多個街區（block）的路段在週末假日會封街，道路兩旁有各種不同的店家攤位，販售五花八門的服飾藝品，也有不同國家的街頭美食，有吃有喝的活動。有些會舉行街坊節的主要路段都會分春秋兩季各舉辦一次，雖然封街對開車經過的人是個頭痛的問題，必須忍受塞車和繞道之苦，但對喜歡走路的紐約客來說則是一個相當休閒放鬆的一個社區活動。

目前紐約市主要有三間公司負責街坊節的經營管理，分別是Mardi Gras Productions，Clearview Festival Productions和Pop Up New York，想在街坊節設攤的人必須透過他們繳費申請。許多在紐約市的生意人不想花錢承租店面或是一開始只是小資生意，就是季節性的轉戰不同街坊節，同樣可以獲得還不錯的收入並且可以幫助打開名聲。

紐約市的街坊節可以像一個小小的「街區派對（block party）」，也可以是超過十個街區大型活動。（圖：作者提供）

有人會說每個街坊節的攤位或食物都是大同小異，逛了幾次便失去新鮮感。這也許是事實，但其實街坊節提供的功能，不只是一個單純的商業行為而已。要辦街坊節都必須與舉辦地點的社區委員會機構合作，甚至提供攤位讓該社區人士可以針對某些議題來做請願，宣傳或連署，有凝聚社區意識的功能。除了社區團體，近年來也有越來越多不同國家利用街坊節，可能包下整個街區，或至少連續好幾個攤位，設定主題作為宣傳該國文化的一個活動。

日本駐外單位每年都會在街坊節舉辦「Japan Day」活動，紐約台僑組織Passport to Taiwan除了每年五月底在聯合廣場的「台灣巡禮」活動外也曾經在不同街坊節擺攤宣傳台灣文化與觀光。

2013年日僑在曼哈頓上西城包下街坊節其中一整個街區，舉辦位福島祈福募款的表演活動。（圖：作者提供）

街坊節對當地的居民來說，也是一種support local, support small business （支持地方，支持小店家）的生活態度。除了沒有店面的商家會跑不同街坊節外，許多街坊節的攤位是原本就在該條街上的商店餐廳出來設攤。平常匆忙的紐約客不見得會有機會閒逛自己住處附近的店家，或是對一些餐廳抱持著猶豫的態度而遲遲沒有上門，街坊節便提供了當地居民認識這些店家進而消費的機會。通常活動中也會有簡單兒童遊樂設施和親子活動，有小朋友的家庭可以於週末就近在附近遊戲，遛小孩，這樣的街坊節也成為許多紐約客共同的兒時記憶。

紐約客將逛街坊節當作是一種支持地方，支持小店家的生活態度，也是許多人兒時共同記憶。（圖：作者提供）

不過，回到現實面，紐約的街坊節到底好不好逛，好不好吃呢？這些都是很主觀的感受，每人想法不同，筆者多年來的經驗是隨興就好。有時候需要件簡單但又要不像制服一般的T恤，街坊節有不少價錢便宜賣潮T的攤子。現在實體唱片行越來越少，想要買CD或是又開始流行的黑膠唱片越來越難，而每個街坊節幾乎都可以找到一兩家賣全新或二手的CD和黑膠唱片攤位，是喜歡音樂的朋友可以挖寶的地方。另外就是那種賣五金生活百貨的攤位，逛起來特別像是在台灣夜市那些「每樣十元」的地攤 。

若是需要小禮物，也可以來街坊節找許多獨特手工藝製品。而街坊節最常看到的墨西哥碳烤玉米，淋上奶油，撒些起司粉，就可以讓人不顧形象地在街頭大啃起來。中東風味的牛，羊，雞烤肉串（shish kabab）和義大利香腸三明治都是可以滿足口腹之慾的小食。對食物沒有特別胃口，現擠檸檬汁和現榨蔬果汁也是不錯的選項。如果沒發現特別喜歡的東西，在那一段路上大喇喇地壓馬路，看看過往行人也是很輕鬆愜意。

紐約市的街坊節是一個找舊唱片，小禮物的好場合，也可以吃到美味的街頭美食。（圖：作者提供）

紐約冬天嚴峻的天氣可長達三四個月之久，當四月的週末走在街頭聞到烤肉，烤玉米的香味陣陣傳來時，那就循著這「春天的氣味」，走進街坊節吧！

查看紐約市各地街坊節地點時間可至下面三個網址：

Pop Up New York

Clearview Festival Productions

Mardi Gras Productions