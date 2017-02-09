紐約地途》紐約市的世外桃源：森林小丘

1994年的「瑞吉屋」沒有一點瑞安吉祥的感覺，「威廉斯堡」根本還是工業區，「雷哥公園」找不到公園綠地，「日落公園」除了知名的「綠蔭公墓」外，沒有地方可以欣賞夕陽。唯獨森林小丘雖然沒有森林，也沒有山丘，卻有紐約市裡最美的秘密花園。

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九零年代初期來紐約唸書的第一年住在位於布魯克林學校附近的宿舍，那時候的紐約還是很有80年代狂放不羈，“anything goes”的氛圍。凌晨唸書時，偶而聽到零星的槍聲，大概就跟過年期間在台北聽到鞭炮聲一樣平常，自己的住處也曾經遭到小偷闖進，偷走了一件當時全身家當最值錢的一件台灣製雪衣。這樣的環境雖然不至於讓人驚恐，而且許多非裔美人的鄰居相當友善，但想，未來好幾年如果一直住在那裡，哪天或許子彈就真的飛進房間也說不定！於是決定買輛二手車搬離學校附近找一個晚上能夠安靜又安心唸書的社區。

九零年代初期筆者學校附近的布魯克林街頭治安不是太好，對於居住於此的外國學生是一項挑戰。（圖：作者提供）

沒有網路的時代，找房子的最大利器就是看報紙了。曼哈頓是不可能租得起，找停車位也麻煩，於是將範圍鎖定在皇后區和布魯克林區裡所謂的「好區」。翻開中文報紙的租屋版，出現許多直接由英文翻譯成中文的地名，「瑞吉屋」就是Ridgewood，「雷哥公園」是Rego Park，「日落公園」是Sunset Park，顧名思義，「森林小丘」就是Forest Hills了。這些地方的名子聽起來都讓人有無限想像，感覺是既浪漫又舒適，一定都是好區。 於是開著車找房子，也順便探索其他要是搭地鐵可能完全不會去的紐約。

1994年的「瑞吉屋」沒有一點瑞安吉祥的感覺，「威廉斯堡」根本還是工業區，「雷哥公園」找不到公園綠地，「日落公園」除了知名的「綠蔭公墓（Green-Wood Cemetery）」外，沒有地方可以欣賞夕陽。心中想著當初這些地名到底是如何來的？唯獨森林小丘雖然沒有森林，也沒有山丘，卻有紐約市裡最美的秘密花園。加上生活機能完善的奧斯汀街（Austin Street）商圈，幾乎沒多加思索就決定了這裡將是我未來的住處。

很難想像不同於曼哈頓的高樓大廈和皇后區常見的聯排別墅，森林小丘裡竟然會有一個大部份都是都鐸式豪宅建築的「花園區（Forest Hills Garden）」。除了古木參天外還有許多清幽小徑，每棟獨戶豪宅都有修剪整齊的草坪和花圃。雖然花園區的街道是屬於公共道路，一般民眾人車都可以行走，但社區為了維持環境的清靜只允許花園區裡的當地住戶和他們的訪客申請路邊停車，如果沒有停車許可而停在這個區裡面，將會收到一張數百美元的罰單。在這樣的街道散步，有時會讓人有走在英國小鎮的錯覺。

森林小丘花園裡的建築都富有歐洲氣息，社區裡的街道也僅供當地居民停車。（圖：作者提供）

如果是從71st Ave地鐵站走來森林小丘花園，不會錯過的是有如城堡般的長島鐵路（LIRR）車站和站前廣場（Square Plaza）。這個1911年就蓋好的車站是紐約市裡持續使用歷史最久的火車站之一，文學家海倫凱勒和美國老羅斯福總統（Theodore Roosevelt）都曾經在站前廣場發表演說。廣場周圍的磚瓦建築和紅磚路面充滿歐洲氣息，甚至有美國影集劇組來此拍攝當作德國小鎮的場景。

屬於紐約州長島鐵路系統的森林小丘火車站和站前廣場建築已經有超過百年的歷史，是當地的地標。（圖：作者提供）

與森林小丘火車站歷史差不多久遠的還有「西城網球俱樂部（The Westside Tennis Club）」的網球場。許多人可能不知道，在美國網球公開賽比賽地點還沒移到現在皇后區法拉盛的現址前，這網壇四大滿貫的比賽之一就是在這裡舉行直到1978年為止。近年來森林小丘網球場已經轉變成一個中大型演唱會的表演場地，甫獲得諾貝爾文學獎的鮑布迪倫去年就曾經在此舉辦過演唱會。

森林小丘的「西城網球俱樂部」網球場曾經是美國網球公開賽從1913年到1978年間的比賽場地，現在是一個演唱會的表演空間。（圖：作者提供）

讓我曾經住在森林小丘這一區超過十年的另一個原因，是這裡的生活機能相當方便。即使主要商圈就是一條奧斯汀街，當年這裡就有Barnes & Noble書局，星巴克咖啡和對學生來說已經是高級服飾的United Colors of Benetton和Banana Republic等店家。還有在當地很有歷史的猶太人熟食店，韓國人開設的生鮮蔬果超市，中西式餐廳等。近幾年還多了週末的農夫市場，紐約最受歡迎的漢堡速食店Shake Shack也來Austin Street上開分店，完善的生活機能就像是一個獨立於紐約市外的一個小鎮一樣。猶太裔白人家庭為主的森林小丘會吸引許多亞裔移民和留學生來此居住置產的原因，是這裡的治安和公立學校的學區在紐約市裡都算是非常好的一區。可以想見這裡的房地產也是紐約市裡漲幅最高的區域之一，房價房租都算是皇后區最貴的地段。

森林小丘奧斯汀街商圈生活機能完善，不論是大型連鎖企業還是當地小店都能滿足居民生活所需。（圖：作者提供）

很多人在還沒來過森林小丘前對這裡的印象通常就是一個環境不錯的住宅區，一但來過之後，不論是看到春夏的綠意盎然，秋天的楓紅或是冬天的雪景，都會讚嘆原來在紐約市裡有一個這樣非常不紐約的小社區。如果對紐約曼哈頓的喧囂擁擠感到厭煩，看不慣布魯克林太過用力的文青文化，就選個週末假日來森林小丘花園區走走，讓自己置身於這紐約市的世外桃源吧！

下雪後的森林小丘花園會讓人有置身歐洲的錯覺。（圖：作者提供）