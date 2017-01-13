紐約地途》紐約地鐵新氣象？

紐約地鐵可以說是屬於落後國家的設施。除了髒亂之外，硬體設施缺乏、大部分地鐵站沒有公共廁所，以及沒有網路都是許多外來遊客所詬病之處。不過，事情終於有點轉機了。曼哈頓新地鐵路線在100年後終於完成了1／4，雖然地鐵行進時還是沒有網路，但至少等車時，可以不用無聊到剪頭髮分岔了。

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和許多有地鐵的城市比較之下，紐約地鐵可以說是屬於落後國家的設施。髒亂就無須贅述，缺乏硬體設施如友善身障人士的手扶梯或電梯，大部分地鐵站沒有公共廁所，以及因為沒有網路通訊系統導致進入地面下的地鐵站後便如同失聯一樣都是許多外來遊客所詬病，紐約客自己覺得很丟臉的事情。雖然我們也了解這是一個歷史一百多年的大眾運輸系統，要增設這些基礎設施可能不如乾脆整個打掉重建，但地鐵單程票價每一兩年就漲一次，營運上又老是出現故障班車延誤的事情，不禁讓人懷疑通勤族歷年來所繳給政府的交通費，到底都用在哪裡了！

紐約客長期以來對自己城市的地鐵是又愛又恨。（圖：作者提供）

有時候會看到台灣新聞報導民眾抱怨連接台北市與桃園機場之間的機場捷運自從1996年提出計畫到二十年後的今天真正完工通車的日子仍在未定之天，不過至少台灣民眾應該不至於像紐約客一樣期盼一條行駛於曼哈頓東邊的地鐵路線，期盼了將近一百年後，才終於在2017年的一月一日盼到了四分之一。

曼哈頓上的地鐵路線主要集中在島上南北向從Lexington Ave到8th Avenue之間，對於住在第二大道以東和第十大道以西的民眾來說其實交通就變得很不方便。在寒冷的天氣要走上兩個很大的街區以上才能搭地鐵其實是很折磨人的路程。早年曼哈頓西側因為靠近哈德遜河所以早有貨運鐵路（部分後來變成高線公園）的行駛，無法再興建新的民眾通勤路線。東邊則因為下東城地區發展早，在1919年就已經有興建的第二大道地鐵路線的構想被提出。

計畫中完整的2nd Avenue Subway沿著曼哈頓第二大道總共有8.5英里長並有16座地鐵站， 南端起點是在曼哈頓下城的Hanover Square到北端哈林區的125街。2017新年剛開放的部分只是介於96和63街之間四站的路段。現在通行的地鐵是由原本行駛到皇后區的Q線地鐵在Lexington Avenue和63街那一站往北轉接入新的地鐵路線。

第二大道地鐵第一期從63街到96街之間目前是由Q線地鐵行駛。（圖：作者提供）

這些年當中第二大道地鐵路線歷經過多次設計修改，政府財政危機導致施工上走走停停，一直到2015年底才讓紐約客看到曼哈頓上東城的第一階段有真正完工通車的可能性。後來紐約州長郭謨或許是想為自己州長任內的政績添上一筆，高調的在去年12月直接宣布第二大道地鐵的第一階段「一定」會在年底開放營運並且數次親自到施工現場勘查詢問進度。在花了約45億美金，興建了三個新的地鐵車站和鋪上只有兩英里左右的鐵軌以及來自州長的壓力之下，第二大道地鐵的第一階段真的如期在2017年一月一日正式通車。

不少住在別區的紐約客都抱著興奮的心情來搭乘新的地鐵路線（左）。新地鐵站當然也少不了街頭藝人表演（右）。（圖：作者提供）

新地鐵車站內部空間看起來其實和台北捷運非常像。都採有一個中層樓（mezzanine）和底層月台的雙層空間。剛通車的第一階段即使路線不長，四個地鐵站裡頭的大型公共藝術卻都非常有看頭！紐約大都會交通管理局負責藝術設計的總監Sandra Bloodworth請來了Sarah Sze,，Chuck Close，Vic Muniz和Jean Shin四位藝術家分別為96，86，72，和63街四個地鐵站做藝術創作。其中86街站Chuck Close非常吸睛的名人大型頭像攝影與Vic Muniz在72街站表現紐約客多元組成的尋常百姓磁磚鑲嵌藝術是新地鐵開放以來最大的亮點，也成為社群媒體上熱門的拍照景點。

來到第二大道地鐵的地鐵站很有台北捷運的感覺，公共藝術的展示充分表現出多元組合的紐約客。（圖：作者提供）

除了有嶄新的地鐵路線外，對紐約客來說更大的好消息就是這全美規模最大的大眾捷運系統中278個在地面下的地鐵站除了正在施工整修的四個車站外，其他所有車站月台都已經安裝好無線網路和手機通訊設施，紐約客在等地鐵時終於還是可以和世界每一個角落取得聯繫，不會再失聯。儘管行駛時的地鐵依舊無法使用無線網路也沒有手機訊號，但至少讓紐約客們在等車的時候，不用累了一天還要去聽身旁張家長李家短的八卦。

2017年開始紐約地鐵所有月台全部可以無線上網或使用手機，乘客不會無聊到要剪頭髮分岔。（圖：作者提供）

不過，紐約客為新地鐵路線和全站可以上網打電話的好事還沒高興太久，就必須面對大都會運輸管理局潑出在今年三月地鐵單程票價最新一波約百分之九漲幅的冷水，屆時通勤者抱怨之聲勢將再起。往好處想，哪天要是有從未來過紐約的朋友來紐約旅行需要導覽的話，筆者會從新的第二大道地鐵當作起點，看看車站裡的公共藝術，用車站裡的無線網路上傳幾張自拍的照片，這樣他們對紐約應該會有不錯的第一印象，只要老鼠還沒入侵那裡的話！