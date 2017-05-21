自由限時批》北京應正視民主台灣的事實！

辛文

習大大晚了一個多小時給吳敦義的賀電，仍然重申沒有「各表」的「92共識」，並又提「反台獨」口號。表面上似是「下馬威」，但卻讓人直感到老共真是「沒長進」！居然還停留在國民黨「老法統」當家的僵化思維。而此顯然不只是國台辦腦袋有問題，連北京都誤以採高壓手段，或用「拳頭」能解決台灣問題？！類此恐連川普（對金三胖）和普廷（是俄羅斯民選總統），都不敢這樣幹！為什麼？因為世界民主潮流浩浩蕩蕩，誰都沒法能擋住前進的時代巨輪！寄語中南海，如此這般的忽視民主台灣的事實，胡搞瞎搞，是沒有好下場的！

習大大晚了一個多小時給吳敦義的賀電，仍然重申沒有「各表」的「92共識」，並又提「反台獨」口號。（報社合成照／EPA）

此次中國國民黨的黨魁選舉結果，證明「老法統」系統的崩盤、慘敗（連4個外省籍參選人票數加總亦輸），顯已被掃進歷史！如今改由首位本土出身的吳敦義當家，從此之後，外省權貴（外省族群）二代恐已不可能當「老大」了，只能在黨內當「老二」或配角（黨內在野派系）！

諸如「高級外省人」或兩蔣、「馬極品」，都將成歷史名詞。現國民黨已堂堂正正透過民主程序「改朝換代」，成為台灣本土化的民主政黨，在未來勢必與本土的民進黨，進行政黨輪政競爭，爭取人民信賴和支持，這就是時代不斷的進步、變化使然，更是台灣完全民主化的事實！

簡言之，國民黨堅持的「中華民國」，現只能在台灣獨立發展，無異是「華獨」！而「民主化的台灣」，則包涵獨立、自由、平等、人權、多元、民主等的意義，而台灣獨立自主的理念，亦已揉融其中。如今台灣歷經三次政黨輪替，均係透過民選、民主程序，取得政治權力，並已獲國際「成熟的民主國家」認證。否則川普不會一再向國際社會強調，是「遵守美國自己的『一中』政策」（並不認同「台灣是中國的一部分」，皆有事例可稽證），且電話中稱小英為「台灣總統」！足見台灣民主化的事實，是勝於雄辯的！

也就是說，台灣是「人民最大」，已無法「誰說了算」，根本沒有什麼獨立的問題，只有民主政黨在不合時宜的憲政體制運作中衍生的問題，亦須改革解決；所以北京的「反台獨」，反而淪為「反對台灣2300萬」，現竟連台灣的醫療人權都罔顧，硬是不讓參與世界衛生組織，世人看在眼裏，形同「草菅人命」，豈非與法西斯政權殘害人民無異！

復次，小英總統是靠「維持現狀」的兩岸政策當選，而台灣選民復已用選票否決了「92共識」，再威逼也沒有用，顯然這個陳年舊貨，真該換了！

普天之下，人們最愛的就是「和平」，北京對付平壤，不亦是反對美國動武，要「和平解決非核化」問題。台海兩岸更是「人同此心，心同此理」，大家都希望「和平、對等、互惠、尊嚴」的往來。但若整天套用僵化思維和野蠻作為，喊打喊殺，有用嗎？！除了挑起厭惡、仇恨，還激起世人的「同仇敵愾」，等於自取滅亡！古今中外歷史，皆有殷鑑。曾在中國共產黨黨校發起「讀史」運動的習大大，難道忘了嗎？！今天的統獨有何重要，重要的是台灣「民心之所嚮」，類此違逆民主台灣的霸道作為，就是一種暴政，能不早日回頭是岸耶？！

儘管目前吳敦義代表國民黨的本土勢力上台，但作為一個民主政黨，也無法抗拒台灣的主流民意。試想，硬過頭、搞冰凍、沒人性，有用嗎？！類此對台灣人民而言，麵包雖然重要，但自由、民主、人權有如「呼吸」則更重要，否則不就成了「活死人」，如同「有魂無魄」的稻草人了，習大大可別成了裝睡叫不醒的罪人！