自由限時批》老K的馴鹿，當改革的獅子？！

董森霖

很多人至今，還寄望老K的中生代，能成為改革的動力，或能成為台灣有力的在野黨，但看到今天國民黨青壯世代立委的「馴鹿」表現，簡直令人搖頭！無異是面臨「器官衰竭」了（詹啟賢語）！ 從這些黨籍立委在今天發表的「這一次，請聽我們說…..」云云，毫無展現「捨我其誰」的動能，及「成功不必在我」的精神，只會呼籲黨主席選舉「不要再抹泥巴」云云，簡直像「小朋友」的語調，毫無「出師表」那股讓人感動的力量，猶忘了自己是黨「當家做主」的「主人」，忘了自己才能使黨「脫胎換骨」，甚且是扭轉百年老店命運的「主人」！直讓人感到「馴鹿」還是「馴鹿」！根本沒有「獅子吼」般的氣魄和大義凜然！

例如「千字文」的聲明內容，不見國家願景究竟是什麼？國民黨究為何而戰？為誰而戰？…等等，又未能條列清楚要求參選人遵守和做到（意即答案符合者始予支持）；而要如何回應台灣的主流民意等，亦須明列之，始克有濟。

如果現今黨內中生代菁英不能發揮「當家做主」的道德勇氣，奮發改革的動能，徹底「脫胎換骨」，展現新氣象，那麼國民黨只有繼續沈淪，也沒救了。（記者王藝菘攝）

類如兩岸路線更須講清楚，因為中共已盤踞中國大陸68年，成立「中華人民共和國」，既不承認「中華民國」存在，連習大大都公開明確宣示「中國共產黨推翻中國國民黨反動力量，建立中華人民共和國」。所以，中國國民黨根本不可能在中國大陸發展組織（依其憲法及相關法令，是視為「叛亂、反動、境外勢力、間諜」等，通通得「依法嚴厲處置」）。 簡言之，國民黨必須改革轉型，才能在台灣「接地氣」生根發展（況且在台灣已有68年時間，已超過創黨一半以上歲月），不能再存「過客」心態，必須「在地」立足，以「台灣優先」為核心價值，始能符合台灣民主化，推動優質的政黨政治，才能得到台灣人民信賴和支持！

是以，台灣在今天已無法認同「一中」（在國際上，是指「中華人民共和國」，無庸贅言）的條件，因為「退一步即無死路」，國民黨只能積極尋求海峽兩岸在「對等、互惠、尊重」原則下，進行和平合作交流，更不容台灣被中共「兼併」的機會，讓台灣民主「歸零」，或淪為其同路人，這才是國民黨生存發展的王道！

國民黨黨主席雖經過「賢渝剛郝吳柱」的一番激烈撕殺，但仍停留在一種「權力」惡質鬥爭的階段，這是非常危險和落伍的病象！台灣經歷三次政黨輪替，已證明人民才是決定政黨的在朝在野，黨員更是決定政黨存亡的指標！ 明乎此，過去的「黨國專制」、「權貴、政商政治」、「分贓政治」等型態，亦已一波波地被人民清洗，逐漸使「賢能者」出頭，此乃民主化大勢所趨所至！

在新世紀的今天，創新求變應變，已蔚為民主多元潮流！過去國民黨的黨國醬缸、馴化文化，經過民主化洗禮後，亦已一去不復返了。如果現今黨內中生代菁英不能發揮「當家做主」的道德勇氣，奮發改革的動能，起「摧枯拉朽」的作用，徹底「脫胎換骨」，展現新氣象，那麼國民黨只有繼續沈淪，甚至進入加護病房，也沒救了，徒在台灣遺留不堪的歷史，夫復何言！