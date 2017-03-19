自由限時批》馬「極品」一挺，吳敦義去了一半！

董森霖

吳敦義向視馬英九為「人間極品」，可見其格局、識見如之何。 在昨天的誓師動員大會中，一直不表態的馬「極品」， 卻罕見地喊出：「敦義兄讓我們能夠真正地把黨救回來！」 恐怕他是希望吳能「保駕」脫身吧（十大案件纏身，坐牢成分居高） ！馬的這麼一挺，卻也讓吳原先氣勢不惡的選情，頓時去了一半， 因為黨內已掀起一股對馬「害黨亡國」的評價！

吳敦義一向視馬英九為「人間極品」。（資料照，記者簡榮豐攝）

馬英九目前在黨內唯二可能「救駕」的，就是吳敦義和郝龍斌（ 前天曾為郝站台）！最近才好不容易和「洪家軍」，打了平手（ 三人的民調則各自稱「領先」），現在馬卻為自己活命（ 洩密案先遭起訴），已顧不得原先「不表態」的策略（ 藉以分散黃復興票源，有些人還是被他的臉蛋騙了）， 一下子洩了底牌，使吳、郝選情又呈現混沌、詭譎。

然則，吳的競選團隊成員名單中，引發爭議的人所在皆有（ 如執行長張顯耀最近還上了周刊，餘者不論）；而各縣市╱設主委、 執行長、後援會長，並以黨籍縣市長、縣市議長、立委等擔任， 看來仍脫不了過去敗選的派系影子和若干黑金因素，如今馬一表態， 益發衍生更多的問題，將難以逆料。

據媒體報導，由洪秀柱核心策士、 擔任孫文學校總校長的台大教授張亞中等，將在23日公開檢討馬英 九擔任國民黨領導人的歷史評價，使這波清算鬥爭大戲再掀波瀾。 而許多挺洪的臉書社團、LINE群組， 更充斥開除馬及前副總統吳敦義黨籍的聲浪，連洪日前都開口諷馬， 「溫良恭儉讓，但把天下都讓出去」云云。

現在馬公然挺吳、郝，打算在黨內作最後的掙扎， 殊不知他的師心自用，更讓黨員看透透！如今又聯手吳、郝以「 一中各表」，突顯洪的「一中同表」，企圖博取外界（ 台灣主權及利益優先者）的同情，讓輿論制洪，更見其蛇蠍之心， 因為他的「終極統一」（「不武」更是「引狼入室」，使台灣成了「 共諜」的溫床），早已昭然若揭！所以，不論「九二共識」或「 各表」或「同表」等，都已在太陽花學運及第三次政黨輪替終結）， 但馬直到今天仍「執迷不悟」，反而是郝吳柱「同歸於盡」 的始作俑者！誠令人不寒而慄！

過去馬王政爭連續劇的刀光劍影， 就不難看出馬竟為了私人政治利益（毫無大是大非可言），不惜「 毀憲亂政」，甚至鬥臭、鬥垮王金平； 像當時乘王嫁女赴馬來西亞之際，聯手黃世銘等人借「關說」 之名發揮，還使出絕命招數，將王立即撤銷黨籍（未接受申訴， 翌日立即公告撤銷，並通知立法院、中選會註銷「立委」資格）， 陰險兇狠，堪稱無與倫比！結果吾人反而在王的身上可以看到「 溫良恭儉讓」，始終不出惡言，亦未還擊至今（例如2005年馬金 用「黑金」、「藍皮綠骨」等污名化王， 而馬因市長特別費案遭起訴，王當時雖在黨主席敗選， 但並未用黨內的「黑金條款」訴諸媒體，阻擋其參選總統之路， 堪為明證）；而馬自己所犯的十大罪案，乃是他自己「作惡」 的司法報應，害人害己，害黨誤國！這是沒人能救得了的！