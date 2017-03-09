自由限時批》瞎咪！洪秀柱又要到PRC…？！

◎董森霖

今天有消息傳出，柱柱姊將在520黨主席選舉前，於4月間應台商邀請到「中華人民共和國」（簡稱PRC）訪問。屆時，不排除和PRC政協主席俞正聲會面，引發各方關注。顯然，此行是與選舉有關（欲拉攏國民黨籍台商或…..），似是在選情不利的情況下有此舉措，因為目前吳敦義和郝龍斌（胡志強和朱立倫暗助）的情勢大好，所以此行有藉「執政優勢」而為，致遭黨內議論紛紛！

目前洪秀柱仍掌握黨機器，易造成選舉不公；若欲連任黨主席，自須辭去黨主席找人代理，才合乎法理情。無怪甫投入參選的潘維剛，在3月初接受媒體專訪時表示，「黨中央設計有利於洪秀柱連任的規則」，幾乎用盡心力在保衛洪的黨權，而沒有發展對抗民進黨的論述。她批評，「國民黨像消失一樣」。

有消息指出，洪秀柱將在520黨主席選舉前，應台商邀請到「中華人民共和國」訪問。屆時，不排除和PRC政協主席俞正聲會面，引發各方關注。（記者廖振輝攝）

再者，中共（中國共產黨）統治PRC近一甲子，中國國民黨在對岸究有多少黨員？無人得知（過去兩蔣時期，還有所謂的「敵後同志」，與情報有關，人數亦不詳）；現在僅有少數的台商擁有國民黨籍（甚且位階有中央委員、中常委者），泰半在藉「國共論壇」的管道謀取利益（延續「國共」早年和平時期合作模式），未必是重要票源（比黃復興差很大）。若是柱柱姊用「黨主席」光環前往，自易遭人非議。

復次，若洪又以「黨主席」身分（沒有請辭待命），與對岸「政協主席」俞正聲見面，所謂「瓜田李下」，黨內雜音不小。而這是繼前次「洪習會」後再次赴PRC，自然亦會與相關單位和人連絡，而她的強烈「認同」態度，亦為角逐黨主席人選中最高者；至於會交換何種政治利益（重要政治人物會面有什麼哈哈好打，自然有要事商量），外界也不可能得悉（檯面上的記者會只是「假象」，這才是令人憂心的所在）。

無獨有偶，王金平也要在4月4至6日訪問新加坡，7至9日訪問澳洲，出席世界台商會。另在本月21至24日也將率藍營立委訪日，親民黨立委李鴻鈞、國民黨團總召廖國棟、國民黨立委林德福、柯志恩、黃昭順、陳超明都將同行。這也是王金平卸任立法院長後首度率團出訪。在在顯露王金平的藍營實力，不可小覷！簡言之，如果他挺何方，必有助益，殆無疑問。

那麼王會支持誰呢？各方揣測頗多，就以目前的「三強」而言，王與吳屬於「禮尚往來」，與洪則是「貌合神離」（立院黨團聽誰的？不言而喻），剩下的郝龍斌缺乏本土派背景的支持，如果王金平願意加持，當是如虎添翼。不過，一旦吳的情勢底定（近日吳表示「一輪」決勝負，已推翻原先的「二輪」說法，頗富玄機）王也恐不得不審慎考量，畢竟這關係到他人生「最後的政治生命」！

前國民黨主席馬英九昨天在美國僑宴中公開表示，這次黨主席選舉，他沒有支持任何候選人，誰來找他，他就支持誰，「希望沒有當選的人能幫助當選的人」。這番話意在言外，說給誰聽，大家心知肚明！

附按：台灣社會因講慣了「中國」或「中國大陸」，反易誤導國際社會以為台灣是「中國的一部分」，或使「中國大陸」人民，誤以為「大陸」應該「統一台灣」。既然台海兩岸兩個政治實體不同，自應合理在國際上作區別。所以稱彼岸為中國共產黨一黨統治的「中華人民共和國」（PRC），或「中共」或「北京」，並不為過。台灣一樣稱台灣，或中華民國或「台北」，都有助各方「以正視聽」！