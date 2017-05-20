吳敦義是台灣國民黨崛起的表徵？！

吳敦義今天以過半票數當選國民黨黨主席，是台灣國民黨崛起的表徵，但如果吳敦義仍走老「馬」路，忽視治理改革，那麼國民黨的發展前途，恐難讓國人期待。（記者簡榮豐攝）

◎董森霖



果不其然，吳敦義以超過其他5名參選人票數總和，並過半獲得國民黨主席選舉壓倒性的勝利（「自由限時批」先前已預測），此將是台灣國民黨崛起的表徵！

也就是說，吳敦義是蔣經國的第一個「吹台青」當黨魁者，從此「中國國民黨」勢將會轉化為實質的「台灣國民黨」（保衛「中華民國」在台灣的「華獨」屬性），而未來的政黨競爭，恐將使民進黨不能再以「本土」取得優勢，而台灣亦勢將走向本土化的民主政黨政治（本土化並非指省籍、族群關係，而是認同台灣優先的理念），殆可預見！

至於國民黨的未來，自也將會重新洗牌，即傳統的「法統派」（以外省族群的權貴流派為主），勢將淪為黨內少數，或出走到「新黨」，或深藍重組另立山頭，不一而足。而這場劇烈的選舉，因撕裂嚴重，甚或刀刀見骨，癒合困難。儘管大家會官樣文章高喊「團結」，但已時不我予矣。各走陽關道或獨木橋，恐難避免。

從總體性觀察，吳敦義的兩岸路線，則是維持「92共識」及「一中各表」態度。不論老共認同「中華民國」與否，但吳已表示可在中國大陸不講，或中共不聽，但在台灣或無中共的國外場所，一樣可標舉「中華民國」（與「中華人民共和國」各表），這就是「白先生」厲害的地方，因為「政治是高明的騙術」，已能進化到「無形、無影」，恐亦難避2300萬的嚴格檢驗！

吳敦義，可說是國民黨最優秀的本土人才，一路拾級而上，也歷經大大小小選戰洗禮，組織和文宣才幹一流，堪稱「吹台青」的極品，絕非浪得虛名！所以2018或2020的大選，相信是精彩可期！而從此次的選舉的部署、操練，作業步驟等等，沈穩持重，能「步步為營」，一舉擊敗賴黃復興黨部的洪、郝，便不容小覷！

再者，黃復興及若干權貴二代，仍承襲老K的醬缸文化，擺弄虛驕身段，搞「恩庇侍從」關係，終經不起時代的考驗，沒入歷史浪潮之中！而也讓像「本土大老」如王金平者，吐了一股怨悶之氣！而那些被老共視為「爛泥扶不上牆」老K者，也將會在國民黨台灣化的時潮中，起不了作用！

如果寄望吳敦義能改革國民黨，恐太高估了，因為老K惡習、小圈圈、黑金派系等盤根錯結，欲求三年之艾，並不容易。而當前國民黨的亂象整合，恐仍須從引進大量「青年才俊」著手，將國民黨年輕化、台灣化、民主化，才有辦法！

如果吳敦義仍走老「馬」路，例如兩岸「馬規吳隨」，或酬庸選舉功臣，忽視治理改革，或老店的劣根性不改，民主化不能貫徹等，導致舊轍重蹈，不能做稱職的在野黨，那麼此次的黨魁選舉，恐只是「換湯不換藥」，多了一點本土味而已！那麼國民黨的發展前途，恐亦難讓國人期待了。